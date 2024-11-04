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XDB CHAIN Курс (XDB)

USD

График цены XDB CHAIN (XDB) в реальном времени

$0.0009095
$0.0009095$0.0009095
+3.99%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о XDB

Текущая цена XDB CHAIN (XDB) сегодня составляет 0.0009095 USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс XDB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели XDB CHAIN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 26.49K USD
- Изменение цены XDB CHAIN в течение дня составляет +3.99%
- Оборотное предложение составляет -- USD

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Ценовые показатели XDB - USD

Отслеживайте изменения цены XDB CHAIN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.000034897+3.99%
30 дней$ +0.0004287+89.16%
60 дней$ +0.0006485+248.46%
90 дней$ +0.0005935+187.81%

Информация о цене XDB

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах XDB CHAIN: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0.0008536
$ 0.0008536$ 0.0008536

$ 0.0009708
$ 0.0009708$ 0.0009708

$ 0.002445
$ 0.002445$ 0.002445

-0.71%

+3.99%

-3.04%

Рыночная информация XDB

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

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$ 26.49K
$ 26.49K$ 26.49K

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Что такое XDB CHAIN (XDB)

XDB - нативная монета XDB CHAIN, относящаяся к категории активов реального мира (RWA). XDB CHAIN представляет собой новаторский уровень протокола, который часто называют технологией, ""расширяющей возможности брендов и потребителей завтрашнего дня"". Эта платформа специально разработана для быстрой и экономически эффективной передачи брендированных монет (BCO), в основе которой лежит уникальная структура токеномики, реализующая механизмы постоянного сжигания токенов, связанные с полезностью в реальном мире (RWU). XDB CHAIN работает на основе передовой децентрализованной инфраструктуры, которая удобна для пользователей и легко интегрируется с открытыми API. Эта сеть состоит из взаимосвязанных узлов, известных как "ядра XDB CHAIN", которые управляются различными физическими и юридическими лицами по всему миру. Благодаря XDB CHAIN пользователи могут разрабатывать приложения и устройства, связанные с платежами. Кроме того, пользователи могут размещать в сети свои собственные цифровые активы, которые могут быть использованы для повышения вовлеченности аудитории различных брендов.

XDB CHAIN доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в XDB CHAIN. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

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XDB CHAIN Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как XDB CHAIN, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена XDB в будущем? Сколько он будет стоить в 2025, 2026, 2027 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены XDB CHAIN.

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Отслеживание траектории движения цены XDB дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории XDB в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен XDB CHAIN.

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Официальный сайт XDB CHAIN

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Сумма

XDB
USD

1 XDB = 0.0009095 USD