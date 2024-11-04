Что такое XDB CHAIN (XDB)

XDB - нативная монета XDB CHAIN, относящаяся к категории активов реального мира (RWA). XDB CHAIN представляет собой новаторский уровень протокола, который часто называют технологией, ""расширяющей возможности брендов и потребителей завтрашнего дня"". Эта платформа специально разработана для быстрой и экономически эффективной передачи брендированных монет (BCO), в основе которой лежит уникальная структура токеномики, реализующая механизмы постоянного сжигания токенов, связанные с полезностью в реальном мире (RWU). XDB CHAIN работает на основе передовой децентрализованной инфраструктуры, которая удобна для пользователей и легко интегрируется с открытыми API. Эта сеть состоит из взаимосвязанных узлов, известных как "ядра XDB CHAIN", которые управляются различными физическими и юридическими лицами по всему миру. Благодаря XDB CHAIN пользователи могут разрабатывать приложения и устройства, связанные с платежами. Кроме того, пользователи могут размещать в сети свои собственные цифровые активы, которые могут быть использованы для повышения вовлеченности аудитории различных брендов.

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XDB CHAIN Прогноз Цены

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