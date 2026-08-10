Сегодняшняя цена Silencio

Текущая цена Silencio (SLC) сегодня составляет ₽ 0,000066755 с изменением 0,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SLC на RUB составляет ₽ 0,000066755 за SLC.

На данный момент Silencio занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SLC. В течение последних 24 часов, SLC торговался в диапазоне от ₽ 0,000065263 (минимум) до ₽ 0,000067237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SLC изменился на +2,08% за последний час и на +62,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,03K.

Рыночная информация Silencio (SLC)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 55,03K₽ 55,03K ₽ 55,03K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 6,68M₽ 6,68M ₽ 6,68M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публичный блокчейн PEAQEVM

Текущая рыночная капитализация Silencio составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,03K. Циркулируещее обращение SLC составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,68M.