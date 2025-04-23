ZORA

ZORA – это протокол для рынка NFT, призванный открыть новые возможности для создателей, позволяя им создавать, выставлять и коллекционировать NFT. ZORA дает людям возможность создавать свои собственные торговые площадки. Кроме того, ZORA запустила ZORA NETWORK, сеть 2 уровня на базе OP Stack. Эта сеть обеспечивает художникам, создателям и сообществам более быстрое и эффективное масштабирование Ethereum, при этом легко интегрируя все существующие инструменты ZORA.

Название криптовалютыZORA

МестоNo.3194

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.03707598355252541,2025-04-23

Наименьшая цена0.008823152623137747,2025-05-08

Публичный блокчейнBASE

ВведениеZORA – это протокол для рынка NFT, призванный открыть новые возможности для создателей, позволяя им создавать, выставлять и коллекционировать NFT. ZORA дает людям возможность создавать свои собственные торговые площадки. Кроме того, ZORA запустила ZORA NETWORK, сеть 2 уровня на базе OP Stack. Эта сеть обеспечивает художникам, создателям и сообществам более быстрое и эффективное масштабирование Ethereum, при этом легко интегрируя все существующие инструменты ZORA.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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