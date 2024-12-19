JYAI
JERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.
Название криптовалютыJYAI
МестоNo.1175
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение69,000,000,000
Макс. предложение69,000,000,000
Общее предложение69,000,000,000
Коэффициент обращения1%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.000122422332943443,2025-05-25
Наименьшая цена0.0000000524860777,2024-12-19
Публичный блокчейнETH
ВведениеJERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.
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