JYAI

JERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.

Название криптовалютыJYAI

МестоNo.1175

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение69,000,000,000

Макс. предложение69,000,000,000

Общее предложение69,000,000,000

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000122422332943443,2025-05-25

Наименьшая цена0.0000000524860777,2024-12-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеJERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
JYAI/USDT
Jerry The Turtle
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Макс 24ч
--
Мин 24ч
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Объем 24ч (JYAI)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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