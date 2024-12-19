JYAI

JERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.

Название криптовалютыJYAI

МестоNo.1175

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение69,000,000,000

Макс. предложение69,000,000,000

Общее предложение69,000,000,000

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000122422332943443,2025-05-25

Наименьшая цена0.0000000524860777,2024-12-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеJERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.

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