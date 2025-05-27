Что такое Pundi X (PUNDIX)

Pundi X – ведущий разработчик устройств на базе блокчейна, стремящийся преобразовать розничную торговлю с помощью своей блокчейн-системы точек продаж. Решение позволяет мерчантам и покупателям проводить мгновенные оффлайн-транзакции через собственный блокчейн.

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Pundi X Прогноз Цены

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PUNDIX на местную валюту

1 PUNDIX к VND ₫ 10,487.169 1 PUNDIX к AUD A$ 0.62986 1 PUNDIX к GBP ￡ 0.29857 1 PUNDIX к EUR € 0.35583 1 PUNDIX к USD $ 0.409 1 PUNDIX к MYR RM 1.72598 1 PUNDIX к TRY ₺ 15.93055 1 PUNDIX к JPY ¥ 58.64242 1 PUNDIX к RUB ₽ 32.72 1 PUNDIX к INR ₹ 34.91633 1 PUNDIX к IDR Rp 6,704.91696 1 PUNDIX к PHP ₱ 22.70359 1 PUNDIX к EGP ￡E. 20.37638 1 PUNDIX к BRL R$ 2.31494 1 PUNDIX к CAD C$ 0.56033 1 PUNDIX к BDT ৳ 49.82847 1 PUNDIX к NGN ₦ 647.14843 1 PUNDIX к UAH ₴ 17.00622 1 PUNDIX к VES Bs 38.446 1 PUNDIX к PKR Rs 115.17849 1 PUNDIX к KZT ₸ 208.24644 1 PUNDIX к THB ฿ 13.37839 1 PUNDIX к TWD NT$ 12.26182 1 PUNDIX к AED د.إ 1.50103 1 PUNDIX к CHF Fr 0.33538 1 PUNDIX к HKD HK$ 3.20247 1 PUNDIX к MAD .د.م 3.75053 1 PUNDIX к MXN $ 7.86507

Источники Pundi X

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