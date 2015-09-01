Кардано Курс (ADA)
Текущая цена Кардано (ADA) сегодня составляет ₽ 0,1986 с изменением 0,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ADA на RUB составляет ₽ 0,1986 за ADA.
На данный момент Кардано занимает #13 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,22B, при оборотном предложении 36,37B ADA. В течение последних 24 часов, ADA торговался в диапазоне от ₽ 0,1937 (минимум) до ₽ 0,1994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 256,4576621875, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,4360516988672320125.
В краткосрочной перспективе ADA изменился на +0,20% за последний час и на +8,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,54M.
No.13
80,82%
0,29%
2015-09-01 00:00:00
ADA
Текущая рыночная капитализация Кардано составляет ₽ 7,22B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,54M. Циркулируещее обращение ADA составляет 36,37B, а общее предложение – 44993823497.474743. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,94B.
+0,20%
+0,50%
+8,40%
+8,40%
Отслеживайте изменения цены Кардано за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,081762
|+0,50%
|30 дней
|₽ +0,0309
|+18,42%
|60 дней
|₽ +0,0317
|+18,99%
|90 дней
|₽ -0,0784
|-28,31%
Сегодня для ADA зафиксировано изменение ₽ +0,081762 (+0,50%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0309 (+18,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ADA изменился на ₽ +0,0317 (+18,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0784 (-28,31%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Кардано.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Кардано, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ADA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
ADA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1967, находясь в непосредственной близости выше ключевой точки опоры S2 — 0,1966. Цена расположена в нижней части диапазона центральной зоны 0,1985, формируя структуру низкого уровня колебаний. Скользящие средние MA и EMA сохраняют трендовые сигналы «покупка», что служит ориентиром для краткосрочной поддержки на уровне дна. Текущая цена находится всего в 0,0007 от первого сопротивления сверху — уровня 0,1974, что ограничивает пространство для дальнейшего движения вверх. Индикатор MACD демонстрирует пересечение ниже нулевой линии, сигнализируя о снижении краткосрочного импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не фиксируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают расхождение: восходящий тренд скользящих средних против нисходящего сигнала MACD. Волатильность остаётся сжатой, а значения KDJ и StochRSI подтверждают равновесие между быками и медведями. Полосы Боллинджера сужаются, что указывает на приближение потенциального разворота рынка. Ближайшие ключевые уровни следующие: - Сопротивление S1: 0,1974 (расстояние до текущей цены — 0,0007); - Сопротивление R1: 0,1993 (расстояние до текущей цены — 0,0026); - Поддержка S2: 0,1966 (расстояние до текущей цены — 0,0001); - Далёкое сопротивление R2: 0,2004 (расстояние до текущей цены — 0,0037). Для тестирования эффективности центральной зоны 0,1985 цена должна преодолеть уровень сопротивления 0,1974.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Кардано потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Cardano - это децентрализованный публичный блокчейн и криптовалютный проект с полностью открытым исходным кодом.
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