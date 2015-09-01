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Текущая цена Кардано сегодня составляет 0,1986 RUB. Рыночная капитализация ADA составляет 7 223 714 287,075856001 RUB. Отслеживайте обновления цен ADA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Кардано сегодня составляет 0,1986 RUB. Рыночная капитализация ADA составляет 7 223 714 287,075856001 RUB. Отслеживайте обновления цен ADA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Кардано Курс (ADA)

Текущая цена 1 ADA в RUB:

₽16,43415
₽16,43415₽16,43415
+0,50%1D
RUB
График цены Кардано (ADA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:35:56 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Кардано

Текущая цена Кардано (ADA) сегодня составляет ₽ 0,1986 с изменением 0,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ADA на RUB составляет ₽ 0,1986 за ADA.

На данный момент Кардано занимает #13 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,22B, при оборотном предложении 36,37B ADA. В течение последних 24 часов, ADA торговался в диапазоне от ₽ 0,1937 (минимум) до ₽ 0,1994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 256,4576621875, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,4360516988672320125.

В краткосрочной перспективе ADA изменился на +0,20% за последний час и на +8,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,54M.

Рыночная информация Кардано (ADA)

No.13

₽ 7,22B
₽ 7,22B₽ 7,22B

₽ 2,54M
₽ 2,54M₽ 2,54M

₽ 8,94B
₽ 8,94B₽ 8,94B

36,37B
36,37B 36,37B

45 000 000 000
45 000 000 000 45 000 000 000

44 993 823 497,474743
44 993 823 497,474743 44 993 823 497,474743

80,82%

0,29%

2015-09-01 00:00:00

₽ 0,1655
₽ 0,1655₽ 0,1655

ADA

Текущая рыночная капитализация Кардано составляет ₽ 7,22B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,54M. Циркулируещее обращение ADA составляет 36,37B, а общее предложение – 44993823497.474743. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,94B.

История цен Кардано в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1937
₽ 0,1937₽ 0,1937
Мин 24Ч
₽ 0,1994
₽ 0,1994₽ 0,1994
Макс 24Ч

₽ 0,1937
₽ 0,1937₽ 0,1937

₽ 0,1994
₽ 0,1994₽ 0,1994

₽ 256,4576621875
₽ 256,4576621875₽ 256,4576621875

₽ 1,4360516988672320125
₽ 1,4360516988672320125₽ 1,4360516988672320125

+0,20%

+0,50%

+8,40%

+8,40%

История цен Кардано (ADA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Кардано за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,081762+0,50%
30 дней₽ +0,0309+18,42%
60 дней₽ +0,0317+18,99%
90 дней₽ -0,0784-28,31%
Изменение цены Кардано сегодня

Сегодня для ADA зафиксировано изменение ₽ +0,081762 (+0,50%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Кардано за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0309 (+18,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Кардано за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ADA изменился на ₽ +0,0317 (+18,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Кардано за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0784 (-28,31%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Кардано (ADA)?

Просмотеть страницу истории цен Кардано.

Анализ по Кардано

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Кардано, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Кардано: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ADA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

ADA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1967, находясь в непосредственной близости выше ключевой точки опоры S2 — 0,1966. Цена расположена в нижней части диапазона центральной зоны 0,1985, формируя структуру низкого уровня колебаний. Скользящие средние MA и EMA сохраняют трендовые сигналы «покупка», что служит ориентиром для краткосрочной поддержки на уровне дна. Текущая цена находится всего в 0,0007 от первого сопротивления сверху — уровня 0,1974, что ограничивает пространство для дальнейшего движения вверх. Индикатор MACD демонстрирует пересечение ниже нулевой линии, сигнализируя о снижении краткосрочного импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не фиксируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают расхождение: восходящий тренд скользящих средних против нисходящего сигнала MACD. Волатильность остаётся сжатой, а значения KDJ и StochRSI подтверждают равновесие между быками и медведями. Полосы Боллинджера сужаются, что указывает на приближение потенциального разворота рынка. Ближайшие ключевые уровни следующие: - Сопротивление S1: 0,1974 (расстояние до текущей цены — 0,0007); - Сопротивление R1: 0,1993 (расстояние до текущей цены — 0,0026); - Поддержка S2: 0,1966 (расстояние до текущей цены — 0,0001); - Далёкое сопротивление R2: 0,2004 (расстояние до текущей цены — 0,0037). Для тестирования эффективности центральной зоны 0,1985 цена должна преодолеть уровень сопротивления 0,1974.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Кардано?

Цены на Cardano (ADA) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Ход разработки — обновления блокчейна, возможности смарт-контрактов и рост экосистемы.
2. Настроения рынка — общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов.
3. Уровень внедрения — реальные сценарии использования и партнерские соглашения.
4. Регуляторные новости — государственные политики, касающиеся криптовалют.
5. Конкуренция — сравнительная эффективность по отношению к другим блокчейн-платформам, таким как Ethereum.
6. Вознаграждения за стейкинг — привлекательные доходности, побуждающие держать активы.
7. Объем торгов и ликвидность.
8. Публичные заявления основателя Чарльза Хоскинсона и объявления о дорожной карте.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Кардано?

Люди хотят знать текущую цену Cardano (ADA) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций и постоянное информирование о рыночных тенденциях. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, разрабатывать стратегии и оперативно реагировать на изменения рынка.

Прогноз цены Кардано

Прогноз цены Кардано (ADA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ADA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Кардано (ADA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Кардано потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Кардано достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ADA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Кардано».

Как купить и инвестировать Кардано в Россия

Готовы приступить к работе с Кардано? Покупка ADA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Кардано. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Кардано (ADA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Кардано будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Кардано (ADA)

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Что такое Кардано (ADA)

Cardano - это децентрализованный публичный блокчейн и криптовалютный проект с полностью открытым исходным кодом.

Whitepaper

Источники Кардано

Для более глубокого понимания Кардано рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Кардано
Обозреватель блоков

Категория :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:35:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Кардано (ADA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Кардано

ADA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ADA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ADA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Кардано (ADA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Кардано в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ADA/USDT
₽16,4507
₽16,4507₽16,4507
+0,50%
12.91M (USDT)
ADA/USDC
₽16,425875
₽16,425875₽16,425875
+0,55%
171.99K (USDT)
ADA/BTC
₽0,0002517255
₽0,0002517255₽0,0002517255
+0,36%
51.11K (USDT)
ADA/EUR
₽14,21645
₽14,21645₽14,21645
+0,40%
321.44K (USDT)
ADA/USD1
₽16,4507
₽16,4507₽16,4507
+0,50%
267.48K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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