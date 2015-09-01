Сегодняшняя цена Кардано

Текущая цена Кардано (ADA) сегодня составляет ₽ 0,1986 с изменением 0,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ADA на RUB составляет ₽ 0,1986 за ADA.

На данный момент Кардано занимает #13 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,22B, при оборотном предложении 36,37B ADA. В течение последних 24 часов, ADA торговался в диапазоне от ₽ 0,1937 (минимум) до ₽ 0,1994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 256,4576621875, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,4360516988672320125.

В краткосрочной перспективе ADA изменился на +0,20% за последний час и на +8,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,54M.

Рыночная информация Кардано (ADA)

Место No.13 Рыночная капитализация ₽ 7,22B₽ 7,22B ₽ 7,22B Объем (24Ч) ₽ 2,54M₽ 2,54M ₽ 2,54M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 8,94B₽ 8,94B ₽ 8,94B Оборотное предложение 36,37B 36,37B 36,37B Макс. предложение 45 000 000 000 45 000 000 000 45 000 000 000 Общее предложение 44 993 823 497,474743 44 993 823 497,474743 44 993 823 497,474743 Коэффициент обращения 80,82% Доля рынка 0,29% Дата выпуска 2015-09-01 00:00:00 Цена выпуска ₽ 0,1655₽ 0,1655 ₽ 0,1655 Публичный блокчейн ADA

Текущая рыночная капитализация Кардано составляет ₽ 7,22B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,54M. Циркулируещее обращение ADA составляет 36,37B, а общее предложение – 44993823497.474743. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,94B.