Сегодняшняя цена ShareToken

Текущая цена ShareToken (SHR) сегодня составляет ₽ 0,0003319 с изменением 14,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHR на RUB составляет ₽ 0,0003319 за SHR.

На данный момент ShareToken занимает #1770 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,20M, при оборотном предложении 3,61B SHR. В течение последних 24 часов, SHR торговался в диапазоне от ₽ 0,0002787 (минимум) до ₽ 0,00044 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8,1476526278, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0126326214400074507.

В краткосрочной перспективе SHR изменился на -0,75% за последний час и на +36,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 15,43K.

Рыночная информация ShareToken (SHR)

Место No.1770 Рыночная капитализация ₽ 1,20M₽ 1,20M ₽ 1,20M Объем (24Ч) ₽ 15,43K₽ 15,43K ₽ 15,43K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,20M₽ 2,20M ₽ 2,20M Оборотное предложение 3,61B 3,61B 3,61B Общее предложение 6 631 168 865,24 6 631 168 865,24 6 631 168 865,24 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ShareToken составляет ₽ 1,20M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 15,43K. Циркулируещее обращение SHR составляет 3,61B, а общее предложение – 6631168865.24. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,20M.