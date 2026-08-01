Сегодняшняя цена ZenChain

Текущая цена ZenChain (ZTC) сегодня составляет ₽ 0,0005409 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZTC на RUB составляет ₽ 0,0005409 за ZTC.

На данный момент ZenChain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ZTC. В течение последних 24 часов, ZTC торговался в диапазоне от ₽ 0,0005401 (минимум) до ₽ 0,0005432 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ZTC изменился на +0,01% за последний час и на -0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 44,64K.

Рыночная информация ZenChain (ZTC)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 44,64K₽ 44,64K ₽ 44,64K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 11,36M₽ 11,36M ₽ 11,36M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 21 000 000 000 21 000 000 000 21 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация ZenChain составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 44,64K. Циркулируещее обращение ZTC составляет --, а общее предложение – 21000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,36M.