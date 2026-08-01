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Текущая цена ZenChain сегодня составляет 0,0005409 RUB. Рыночная капитализация ZTC составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ZTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ZenChain сегодня составляет 0,0005409 RUB. Рыночная капитализация ZTC составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ZTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ZenChain Курс (ZTC)

Текущая цена 1 ZTC в RUB:

₽0,044596936
₽0,044596936₽0,044596936
-0,03%1D
RUB
График цены ZenChain (ZTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:42:21 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ZenChain

Текущая цена ZenChain (ZTC) сегодня составляет ₽ 0,0005409 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZTC на RUB составляет ₽ 0,0005409 за ZTC.

На данный момент ZenChain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ZTC. В течение последних 24 часов, ZTC торговался в диапазоне от ₽ 0,0005401 (минимум) до ₽ 0,0005432 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ZTC изменился на +0,01% за последний час и на -0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 44,64K.

Рыночная информация ZenChain (ZTC)

--
----

₽ 44,64K
₽ 44,64K₽ 44,64K

₽ 11,36M
₽ 11,36M₽ 11,36M

--
----

21 000 000 000
21 000 000 000 21 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация ZenChain составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 44,64K. Циркулируещее обращение ZTC составляет --, а общее предложение – 21000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,36M.

История цен ZenChain в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0005401
₽ 0,0005401₽ 0,0005401
Мин 24Ч
₽ 0,0005432
₽ 0,0005432₽ 0,0005432
Макс 24Ч

₽ 0,0005401
₽ 0,0005401₽ 0,0005401

₽ 0,0005432
₽ 0,0005432₽ 0,0005432

--
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--
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+0,01%

-0,03%

-0,08%

-0,08%

История цен ZenChain (ZTC) в RUB

Отслеживайте изменения цены ZenChain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000013383-0,03%
30 дней₽ -0,0000072-1,32%
60 дней₽ +0,0000039+0,72%
90 дней₽ +0,0000094+1,76%
Изменение цены ZenChain сегодня

Сегодня для ZTC зафиксировано изменение ₽ -0,000013383 (-0,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ZenChain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000072 (-1,32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ZenChain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZTC изменился на ₽ +0,0000039 (+0,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ZenChain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0000094 (+1,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ZenChain (ZTC)?

Просмотеть страницу истории цен ZenChain.

Анализ по ZenChain

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ZenChain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ZenChain: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ZTC: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Рыночная структура】 ZTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,001226, находясь ниже ключевого уровня центра хаба — 0,001274 — на 48 базисных пунктов. Цена расположена выше поддержки S1 (0,00122) всего на 6 базисных пунктов, что указывает на её пребывание в нижней части диапазона хабовой системы. Система скользящих средних демонстрирует конфигурацию «7 — покупка, 0 — нейтрально, 0 — продажа», а индикаторы сохраняют согласованную направленность, подтверждая преимущественно бычий тренд. 【Состояние динамики】 Индикатор MACD сформировал сигнал пересечения ниже нулевой линии, при этом между быстрой и медленной линиями наблюдается разнонаправленное расхождение силовых показателей. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, что свидетельствует о разрозненности краткосрочных движений. Скользящие средние и осцилляторные индикаторы демонстрируют несинхронизированное поведение, что отражает неравномерное распределение силы между быками и медведями. 【Ключевые уровни цен】 Высокий уровень сопротивления R1 находится на отметке 0,001329, что на 103 базисных пункта выше текущей цены и выступает дальним ориентиром. Нижняя поддержка S1 расположена на уровне 0,00122, что на 6 базисных пунктов выше текущей цены и представляет собой ближний ключевой уровень. Вторичная поддержка S2 установлена на уровне 0,001165, что на 61 базисный пункт ниже текущей цены и служит дополнительным опорным диапазоном.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ZenChain?

Цены на ZenChain (ZTC) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов
2. Объем торгов и уровень ликвидности
3. Анонсы партнерств и развитие экосистемы
4. Общие тенденции на рынке криптовалют
5. Регуляторные новости и обновления в сфере соблюдения нормативных требований
6. Паттерны технического анализа, а также уровни поддержки и сопротивления
7. Динамика спроса и предложения
8. Конкуренция со стороны других блокчейн-проектов
9. Уровень принятия и реальные сценарии использования
10. Общие экономические условия, влияющие на крипторынки

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ZenChain?

Люди хотят знать текущую цену ZenChain (ZTC) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки или продажи, отслеживание эффективности инвестиций и постоянное информирование о рыночных тенденциях. Реальное время предоставляет возможность оценить прибыльность и уровень риска.

Прогноз цены ZenChain

Прогноз цены ZenChain (ZTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZTC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ZenChain (ZTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ZenChain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ZenChain достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZTC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ZenChain».

Как купить и инвестировать ZenChain в Россия

Готовы приступить к работе с ZenChain? Покупка ZTC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ZenChain. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ZenChain (ZTC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ZenChain будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ZenChain (ZTC)

Что вы можете сделать с ZenChain

Владение ZenChain позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ZenChain (ZTC)

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

Источники ZenChain

Для более глубокого понимания ZenChain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт ZenChain

Категория :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:42:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ZenChain (ZTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ZenChain

ZTC USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте ZenChain (ZTC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ZenChain в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZTC/USDT
₽0,04458044
₽0,04458044₽0,04458044
-0,06%
82.89M (USDT)

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1 ZTC = 0,044613432 RUB