ZenChain Курс (ZTC)
Текущая цена ZenChain (ZTC) сегодня составляет ₽ 0,0005409 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZTC на RUB составляет ₽ 0,0005409 за ZTC.
На данный момент ZenChain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ZTC. В течение последних 24 часов, ZTC торговался в диапазоне от ₽ 0,0005401 (минимум) до ₽ 0,0005432 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе ZTC изменился на +0,01% за последний час и на -0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 44,64K.
BSC
Текущая рыночная капитализация ZenChain составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 44,64K. Циркулируещее обращение ZTC составляет --, а общее предложение – 21000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,36M.
+0,01%
-0,03%
-0,08%
-0,08%
Отслеживайте изменения цены ZenChain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,000013383
|-0,03%
|30 дней
|₽ -0,0000072
|-1,32%
|60 дней
|₽ +0,0000039
|+0,72%
|90 дней
|₽ +0,0000094
|+1,76%
Сегодня для ZTC зафиксировано изменение ₽ -0,000013383 (-0,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000072 (-1,32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ZTC изменился на ₽ +0,0000039 (+0,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0000094 (+1,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен ZenChain.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ZenChain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ZTC: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
【Рыночная структура】 ZTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,001226, находясь ниже ключевого уровня центра хаба — 0,001274 — на 48 базисных пунктов. Цена расположена выше поддержки S1 (0,00122) всего на 6 базисных пунктов, что указывает на её пребывание в нижней части диапазона хабовой системы. Система скользящих средних демонстрирует конфигурацию «7 — покупка, 0 — нейтрально, 0 — продажа», а индикаторы сохраняют согласованную направленность, подтверждая преимущественно бычий тренд. 【Состояние динамики】 Индикатор MACD сформировал сигнал пересечения ниже нулевой линии, при этом между быстрой и медленной линиями наблюдается разнонаправленное расхождение силовых показателей. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, что свидетельствует о разрозненности краткосрочных движений. Скользящие средние и осцилляторные индикаторы демонстрируют несинхронизированное поведение, что отражает неравномерное распределение силы между быками и медведями. 【Ключевые уровни цен】 Высокий уровень сопротивления R1 находится на отметке 0,001329, что на 103 базисных пункта выше текущей цены и выступает дальним ориентиром. Нижняя поддержка S1 расположена на уровне 0,00122, что на 6 базисных пунктов выше текущей цены и представляет собой ближний ключевой уровень. Вторичная поддержка S2 установлена на уровне 0,001165, что на 61 базисный пункт ниже текущей цены и служит дополнительным опорным диапазоном.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена ZenChain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.
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