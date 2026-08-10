Сегодняшняя цена NEXST

Текущая цена NEXST (NXT) сегодня составляет ₽ 0,09317 с изменением 0,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NXT на RUB составляет ₽ 0,09317 за NXT.

На данный момент NEXST занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- NXT. В течение последних 24 часов, NXT торговался в диапазоне от ₽ 0,09302 (минимум) до ₽ 0,09339 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе NXT изменился на 0,00% за последний час и на -7,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 298,60.

Рыночная информация NEXST (NXT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 298,60₽ 298,60 ₽ 298,60 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 55,90M₽ 55,90M ₽ 55,90M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 600 000 000 600 000 000 600 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация NEXST составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 298,60. Циркулируещее обращение NXT составляет --, а общее предложение – 600000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 55,90M.