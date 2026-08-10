Echelon Курс (ECHELON)
Текущая цена Echelon (ECHELON) сегодня составляет ₽ 0,06588 с изменением 1,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ECHELON на RUB составляет ₽ 0,06588 за ECHELON.
На данный момент Echelon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ECHELON. В течение последних 24 часов, ECHELON торговался в диапазоне от ₽ 0,06202 (минимум) до ₽ 0,07065 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе ECHELON изменился на +3,73% за последний час и на -0,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 74,11K.
APTOS
Текущая рыночная капитализация Echelon составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 74,11K. Циркулируещее обращение ECHELON составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,59M.
+3,73%
+1,09%
-0,49%
-0,49%
Отслеживайте изменения цены Echelon за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0583873
|+1,09%
|30 дней
|₽ +0,00447
|+7,27%
|60 дней
|₽ -0,00824
|-11,12%
|90 дней
|₽ -0,01009
|-13,29%
Сегодня для ECHELON зафиксировано изменение ₽ +0,0583873 (+1,09%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00447 (+7,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ECHELON изменился на ₽ -0,00824 (-11,12%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01009 (-13,29%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Echelon (ECHELON)?
Просмотеть страницу истории цен Echelon.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Echelon, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ECHELON: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
【Структура рынка】 На 4-часовом таймфрейме цена ECHELON_USDT составляет 0,1014, находясь ниже центрального уровня 0,1069 и располагаясь в слабой зоне хаба. Группы MA и EMA одновременно фиксируют 5–6 уровней сигналов на покупку, а краткосрочные скользящие средние демонстрируют восходящую последовательность. Курс движется в буферной зоне между уровнями поддержки S1 (0,1051) и S2 (0,1024). 【Состояние импульса】 Быстрые скользящие средние продолжают сохранять состояние «покупать», тогда как индикатор MACD показывает дивергенцию в виде пересечения медвежьего типа. Индекс RSI находится в нейтральной зоне, при этом распределение силы тренда демонстрирует разнонаправленное разделение между быстрыми и медленными индикаторами. Комбинация краткосрочных технических индикаторов указывает на чередование силы быков и медведей. 【Ключевые уровни цен】 Верхнее сопротивление — центральный уровень 0,1069, отстоящий от текущей цены на 5,4%; уровень R1 на отметке 0,1096 отстоит на 8,1% и служит дальним ориентиром. Нижняя поддержка — уровень S1 (0,1051), расположенный на расстоянии 3,6% от текущей цены, является ближним ключевым уровнем; уровень S2 (0,1024), находящийся на расстоянии 1,0% от текущей цены, формирует важную базу поддержки.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Echelon потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Echelon – это децентрализованный некастодиальный протокол, построенный на Aptos, который предоставляет инфраструктуру для кредитования и заимствования в экосистеме Move. Пользователи могут размещать криптоактивы для получения динамического дохода или брать займы под залог через изолированные рынки с управляемыми рисками.
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