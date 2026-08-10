Сегодняшняя цена Echelon

Текущая цена Echelon (ECHELON) сегодня составляет ₽ 0,06588 с изменением 1,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ECHELON на RUB составляет ₽ 0,06588 за ECHELON.

На данный момент Echelon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ECHELON. В течение последних 24 часов, ECHELON торговался в диапазоне от ₽ 0,06202 (минимум) до ₽ 0,07065 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ECHELON изменился на +3,73% за последний час и на -0,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 74,11K.

Рыночная информация Echelon (ECHELON)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 74,11K₽ 74,11K ₽ 74,11K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 6,59M₽ 6,59M ₽ 6,59M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публичный блокчейн APTOS

Текущая рыночная капитализация Echelon составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 74,11K. Циркулируещее обращение ECHELON составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,59M.