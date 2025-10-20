Текущая цена WLFI сегодня составляет 0.1271 USD. Следите за обновлениями цены WLFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WLFI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена WLFI сегодня составляет 0.1271 USD. Следите за обновлениями цены WLFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WLFI прямо сейчас на MEXC.

WLFI Курс (WLFI)

Текущая цена 1 WLFI в USD:

$0,1271
$0,1271$0,1271
-0,15%1D
USD
График цены WLFI (WLFI) в реальном времени
Информация о ценах WLFI (WLFI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,1187
$ 0,1187$ 0,1187
Мин 24Ч
$ 0,1292
$ 0,1292$ 0,1292
Макс 24Ч

$ 0,1187
$ 0,1187$ 0,1187

$ 0,1292
$ 0,1292$ 0,1292

$ 0,4600440080440167
$ 0,4600440080440167$ 0,4600440080440167

$ 0,09151658544301643
$ 0,09151658544301643$ 0,09151658544301643

+0,07%

-0,15%

-8,83%

-8,83%

Текущая цена WLFI (WLFI) составляет $ 0,1271. За последние 24 часа WLFI торговался в диапазоне от $ 0,1187 до $ 0,1292, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WLFI за все время составляет $ 0,4600440080440167, а минимальная – $ 0,09151658544301643.

Что касается краткосрочной динамики, WLFI изменился на +0,07% за последний час, на -0,15% за 24 часа и на -8,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация WLFI (WLFI)

No.35

$ 3,12B
$ 3,12B$ 3,12B

$ 6,78M
$ 6,78M$ 6,78M

$ 12,71B
$ 12,71B$ 12,71B

24,57B
24,57B 24,57B

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

24,56%

0,08%

ETH

Текущая рыночная капитализация WLFI составляет $ 3,12B, при 24-часовом объеме торгов $ 6,78M. Циркулируещее обращение WLFI составляет 24,57B, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,71B.

История цен WLFI (WLFI) в USD

Отслеживайте изменения цены WLFI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000191-0,15%
30 дней$ -0,0787-38,25%
60 дней$ +0,0771+154,20%
90 дней$ +0,0771+154,20%
Изменение цены WLFI сегодня

Сегодня для WLFI зафиксировано изменение $ -0,000191 (-0,15%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены WLFI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0787 (-38,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены WLFI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WLFI изменился на $ +0,0771 (+154,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены WLFI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0771 (+154,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены WLFI (WLFI)?

Просмотеть страницу истории цен WLFI.

Что такое WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в WLFI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга WLFI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о WLFI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки WLFI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены WLFI (USD)

Сколько будет стоить WLFI (WLFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WLFI (WLFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WLFI.

Проверьте прогноз цены WLFI!

Токеномика WLFI (WLFI)

Понимание токеномики WLFI (WLFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WLFI прямо сейчас!

Как купить WLFI (WLFI)

Ищете как купить WLFI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести WLFI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

WLFI на местную валюту

1 WLFI (WLFI) в VND
3 344,6365
1 WLFI (WLFI) в AUD
A$0,194463
1 WLFI (WLFI) в GBP
0,094054
1 WLFI (WLFI) в EUR
0,109306
1 WLFI (WLFI) в USD
$0,1271
1 WLFI (WLFI) в MYR
RM0,536362
1 WLFI (WLFI) в TRY
5,335658
1 WLFI (WLFI) в JPY
¥19,3192
1 WLFI (WLFI) в ARS
ARS$185,276212
1 WLFI (WLFI) в RUB
10,309081
1 WLFI (WLFI) в INR
11,167006
1 WLFI (WLFI) в IDR
Rp2 118,332486
1 WLFI (WLFI) в PHP
7,44806
1 WLFI (WLFI) в EGP
￡E.6,047418
1 WLFI (WLFI) в BRL
R$0,685069
1 WLFI (WLFI) в CAD
C$0,176669
1 WLFI (WLFI) в BDT
15,516368
1 WLFI (WLFI) в NGN
185,817658
1 WLFI (WLFI) в COP
$494,552455
1 WLFI (WLFI) в ZAR
R.2,207727
1 WLFI (WLFI) в UAH
5,30007
1 WLFI (WLFI) в TZS
T.Sh.315,383398
1 WLFI (WLFI) в VES
Bs26,691
1 WLFI (WLFI) в CLP
$120,745
1 WLFI (WLFI) в PKR
Rs35,94388
1 WLFI (WLFI) в KZT
68,369632
1 WLFI (WLFI) в THB
฿4,166338
1 WLFI (WLFI) в TWD
NT$3,91468
1 WLFI (WLFI) в AED
د.إ0,466457
1 WLFI (WLFI) в CHF
Fr0,100409
1 WLFI (WLFI) в HKD
HK$0,987567
1 WLFI (WLFI) в AMD
֏48,529322
1 WLFI (WLFI) в MAD
.د.م1,173133
1 WLFI (WLFI) в MXN
$2,339911
1 WLFI (WLFI) в SAR
ريال0,476625
1 WLFI (WLFI) в ETB
Br19,057374
1 WLFI (WLFI) в KES
KSh16,420049
1 WLFI (WLFI) в JOD
د.أ0,0901139
1 WLFI (WLFI) в PLN
0,463915
1 WLFI (WLFI) в RON
лв0,556698
1 WLFI (WLFI) в SEK
kr1,19474
1 WLFI (WLFI) в BGN
лв0,213528
1 WLFI (WLFI) в HUF
Ft42,751356
1 WLFI (WLFI) в CZK
2,665287
1 WLFI (WLFI) в KWD
د.ك0,0388926
1 WLFI (WLFI) в ILS
0,41943
1 WLFI (WLFI) в BOB
Bs0,875719
1 WLFI (WLFI) в AZN
0,21607
1 WLFI (WLFI) в TJS
SM1,16932
1 WLFI (WLFI) в GEL
0,34317
1 WLFI (WLFI) в AOA
Kz115,860547
1 WLFI (WLFI) в BHD
.د.ب0,0477896
1 WLFI (WLFI) в BMD
$0,1271
1 WLFI (WLFI) в DKK
kr0,818524
1 WLFI (WLFI) в HNL
L3,333833
1 WLFI (WLFI) в MUR
5,786863
1 WLFI (WLFI) в NAD
$2,217895
1 WLFI (WLFI) в NOK
kr1,269729
1 WLFI (WLFI) в NZD
$0,219883
1 WLFI (WLFI) в PAB
B/.0,1271
1 WLFI (WLFI) в PGK
K0,53382
1 WLFI (WLFI) в QAR
ر.ق0,461373
1 WLFI (WLFI) в RSD
дин.12,840913
1 WLFI (WLFI) в UZS
soʻm1 531,324949
1 WLFI (WLFI) в ALL
L10,573449
1 WLFI (WLFI) в ANG
ƒ0,227509
1 WLFI (WLFI) в AWG
ƒ0,22878
1 WLFI (WLFI) в BBD
$0,2542
1 WLFI (WLFI) в BAM
KM0,213528
1 WLFI (WLFI) в BIF
Fr373,8011
1 WLFI (WLFI) в BND
$0,163959
1 WLFI (WLFI) в BSD
$0,1271
1 WLFI (WLFI) в JMD
$20,403363
1 WLFI (WLFI) в KHR
512,498975
1 WLFI (WLFI) в KMF
Fr53,8904
1 WLFI (WLFI) в LAK
2 763,043423
1 WLFI (WLFI) в LKR
රු38,490964
1 WLFI (WLFI) в MDL
L2,163242
1 WLFI (WLFI) в MGA
Ar567,409988
1 WLFI (WLFI) в MOP
P1,015529
1 WLFI (WLFI) в MVR
1,94463
1 WLFI (WLFI) в MWK
MK219,89571
1 WLFI (WLFI) в MZN
MT8,12169
1 WLFI (WLFI) в NPR
रु17,818149
1 WLFI (WLFI) в PYG
901,3932
1 WLFI (WLFI) в RWF
Fr184,1679
1 WLFI (WLFI) в SBD
$1,046033
1 WLFI (WLFI) в SCR
1,737457
1 WLFI (WLFI) в SRD
$5,038244
1 WLFI (WLFI) в SVC
$1,109583
1 WLFI (WLFI) в SZL
L2,217895
1 WLFI (WLFI) в TMT
m0,446121
1 WLFI (WLFI) в TND
د.ت0,3731656
1 WLFI (WLFI) в TTD
$0,860467
1 WLFI (WLFI) в UGX
Sh442,8164
1 WLFI (WLFI) в XAF
Fr71,8115
1 WLFI (WLFI) в XCD
$0,34317
1 WLFI (WLFI) в XOF
Fr71,8115
1 WLFI (WLFI) в XPF
Fr12,9642
1 WLFI (WLFI) в BWP
P1,822614
1 WLFI (WLFI) в BZD
$0,2542
1 WLFI (WLFI) в CVE
$12,075771
1 WLFI (WLFI) в DJF
Fr22,4967
1 WLFI (WLFI) в DOP
$8,064495
1 WLFI (WLFI) в DZD
د.ج16,585279
1 WLFI (WLFI) в FJD
$0,29233
1 WLFI (WLFI) в GNF
Fr1 105,1345
1 WLFI (WLFI) в GTQ
Q0,971044
1 WLFI (WLFI) в GYD
$26,544835
1 WLFI (WLFI) в ISK
kr15,5062

Источники WLFI

Для более глубокого понимания WLFI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт WLFI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WLFI

Сколько стоит WLFI (WLFI) на сегодня?
Актуальная цена WLFI в USD – 0,1271 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WLFI в USD?
Текущая цена WLFI в USD составляет $ 0,1271. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация WLFI?
Рыночная капитализация WLFI составляет $ 3,12B USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WLFI?
Циркулирующее предложение WLFI составляет 24,57B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WLFI?
WLFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,4600440080440167 USD.
Какова была минимальная цена WLFI за все время (ATL)?
WLFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,09151658544301643 USD.
Каков объем торгов WLFI?
Объем торгов за последние 24 часа для WLFI составляет $ 6,78M USD.
Вырастет ли WLFI в цене в этом году?
WLFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WLFI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии WLFI (WLFI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор WLFI в USD

Сумма

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0,1271 USD

Торговля WLFI

WLFI/USD1
$0,1269
$0,1269$0,1269
-0,38%
WLFI/USDC
$0,127
$0,127$0,127
+0,07%
WLFI/USDT
$0,1271
$0,1271$0,1271
-0,22%

