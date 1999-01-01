FORM

Form – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

Название криптовалютыFORM

Макс. предложение5,000,000,000

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