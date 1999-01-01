FORM

Form – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

Название криптовалютыFORM

Макс. предложение5,000,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение0

Цена выпуска--

Поиск
Избранные
FORM/USDT
Form
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (FORM)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...