Сегодняшняя цена FIRO

Текущая цена FIRO (FIRO) сегодня составляет ₽ 0.6262 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FIRO на RUB составляет ₽ 0.6262 за FIRO.

На данный момент FIRO занимает #835 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,71M, при оборотном предложении 18,70M FIRO. В течение последних 24 часов, FIRO торговался в диапазоне от ₽ 0.6232 (минимум) до ₽ 0.6399 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,053.1557479858394304, тогда как исторический минимум составил ₽ 22.742600168585779188.

В краткосрочной перспективе FIRO изменился на +0.01% за последний час и на -3.02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,61K.

Рыночная информация FIRO (FIRO)

Место No.835 Рыночная капитализация ₽ 11,71M₽ 11,71M ₽ 11,71M Объем (24Ч) ₽ 66,61K₽ 66,61K ₽ 66,61K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 13.40M₽ 13.40M ₽ 13.40M Оборотное предложение 18,70M 18,70M 18,70M Макс. предложение 21,400,000 21,400,000 21,400,000 Общее предложение 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 Коэффициент обращения 87.36% Дата выпуска 2016-09-01 00:00:00 Публичный блокчейн XZC

Текущая рыночная капитализация FIRO составляет ₽ 11,71M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,61K. Циркулируещее обращение FIRO составляет 18,70M, а общее предложение – 18695525.79435479. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13.40M.