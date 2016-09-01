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Текущая цена FIRO сегодня составляет 0.6262 RUB. Рыночная капитализация FIRO составляет 11,707,138.252424969498 RUB. Отслеживайте обновления цен FIRO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FIRO сегодня составляет 0.6262 RUB. Рыночная капитализация FIRO составляет 11,707,138.252424969498 RUB. Отслеживайте обновления цен FIRO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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FIRO Курс (FIRO)

Текущая цена 1 FIRO в RUB:

₽51.75142
₽51.75142₽51.75142
-0,01%1D
RUB
График цены FIRO (FIRO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:24:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FIRO

Текущая цена FIRO (FIRO) сегодня составляет ₽ 0.6262 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FIRO на RUB составляет ₽ 0.6262 за FIRO.

На данный момент FIRO занимает #835 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,71M, при оборотном предложении 18,70M FIRO. В течение последних 24 часов, FIRO торговался в диапазоне от ₽ 0.6232 (минимум) до ₽ 0.6399 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,053.1557479858394304, тогда как исторический минимум составил ₽ 22.742600168585779188.

В краткосрочной перспективе FIRO изменился на +0.01% за последний час и на -3.02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,61K.

Рыночная информация FIRO (FIRO)

No.835

₽ 11,71M
₽ 11,71M₽ 11,71M

₽ 66,61K
₽ 66,61K₽ 66,61K

₽ 13.40M
₽ 13.40M₽ 13.40M

18,70M
18,70M 18,70M

21,400,000
21,400,000 21,400,000

18,695,525.79435479
18,695,525.79435479 18,695,525.79435479

87.36%

2016-09-01 00:00:00

XZC

Текущая рыночная капитализация FIRO составляет ₽ 11,71M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,61K. Циркулируещее обращение FIRO составляет 18,70M, а общее предложение – 18695525.79435479. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13.40M.

История цен FIRO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.6232
₽ 0.6232₽ 0.6232
Мин 24Ч
₽ 0.6399
₽ 0.6399₽ 0.6399
Макс 24Ч

₽ 0.6232
₽ 0.6232₽ 0.6232

₽ 0.6399
₽ 0.6399₽ 0.6399

₽ 14,053.1557479858394304
₽ 14,053.1557479858394304₽ 14,053.1557479858394304

₽ 22.742600168585779188
₽ 22.742600168585779188₽ 22.742600168585779188

+0.01%

-0.01%

-3.02%

-3.02%

История цен FIRO (FIRO) в RUB

Отслеживайте изменения цены FIRO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.005176-0.01%
30 дней₽ -0.0188-2.92%
60 дней₽ -0.096-13.30%
90 дней₽ -0.7326-53.92%
Изменение цены FIRO сегодня

Сегодня для FIRO зафиксировано изменение ₽ -0.005176 (-0.01%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FIRO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0188 (-2.92%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FIRO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FIRO изменился на ₽ -0.096 (-13.30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FIRO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.7326 (-53.92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FIRO (FIRO)?

Просмотеть страницу истории цен FIRO.

Анализ по FIRO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FIRO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены FIRO?

Цена FIRO зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Регулирование приватных монет и юридические изменения.
4. Технологические обновления и улучшения протокола.
5. Сложность майнинга и безопасность сети.
6. Уровень принятия и реальное использование в повседневной жизни.
7. Конкуренция со сторонними приватными монетами, такими как Monero.
8. Движения цены биткоина, влияющие на альткоины.
9. Включение и исключение из листингов на биржах.
10. Развитие сообщества и партнёрские отношения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену FIRO?

Люди хотят знать текущую цену FIRO по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. Функции FIRO, ориентированные на конфиденциальность, делают его привлекательным для инвесторов, стремящихся сохранить анонимность. Отслеживание цены помогает определить точки входа/выхода, оценить прибыль/убытки, а также сравнить результаты с другими криптовалютами в условиях волатильного крипторынка.

Прогноз цены FIRO

Прогноз цены FIRO (FIRO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FIRO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены FIRO (FIRO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FIRO потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FIRO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FIRO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FIRO».

Как купить и инвестировать FIRO в Россия

Готовы приступить к работе с FIRO? Покупка FIRO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить FIRO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке FIRO (FIRO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и FIRO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке FIRO (FIRO)

Что вы можете сделать с FIRO

Владение FIRO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое FIRO (FIRO)

Firo, запущенный в 2016 году как Zcoin, — это ведущая криптовалюта, ориентированная на конфиденциальность, цель которой — стать по-настоящему приватными цифровыми деньгами. Известный как первопроходец в применении нулевого разглашения (zero-knowledge proofs) в криптовалютах, Firo разработал и внедрил несколько инновационных протоколов конфиденциальности, включая Zerocoin, Sigma, Lelantus и новейший Lelantus Spark. Lelantus Spark — результат многолетних исследований и разработок. Полностью созданный командой Firo, Spark скрывает отправителя, получателя, сумму транзакции и может быть адаптирован для сокрытия типов активов. Простая модульная архитектура облегчает аудит безопасности и будущие обновления. Firo также расширяет возможности через Spark Assets, позволяя пользователям создавать собственные конфиденциальные токены в экосистеме Firo. Как открытый и управляемый сообществом проект, Firo продолжает разрабатывать масштабируемые, децентрализованные протоколы конфиденциальности, вдохновляя индустрию и защищая автономию и анонимность пользователей.

Источники FIRO

Для более глубокого понимания FIRO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт FIRO
Обозреватель блоков

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Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMasternodes

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:24:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FIRO (FIRO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FIRO

FIRO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FIRO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FIRO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте FIRO (FIRO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FIRO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FIRO/USDT
₽51.767954
₽51.767954₽51.767954
+0.06%
105.89K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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