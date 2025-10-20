Текущая цена Velvet сегодня составляет 0.20627 USD. Следите за обновлениями цены VELVET к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VELVET прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Velvet сегодня составляет 0.20627 USD. Следите за обновлениями цены VELVET к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VELVET прямо сейчас на MEXC.

Логотип Velvet

Velvet Курс (VELVET)

Текущая цена 1 VELVET в USD:

$0,20621
$0,20621$0,20621
-0,75%1D
USD
График цены Velvet (VELVET) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:08:00 (UTC+8)

Информация о ценах Velvet (VELVET) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,19875
$ 0,19875$ 0,19875
Мин 24Ч
$ 0,21411
$ 0,21411$ 0,21411
Макс 24Ч

$ 0,19875
$ 0,19875$ 0,19875

$ 0,21411
$ 0,21411$ 0,21411

$ 0,31715699544548037
$ 0,31715699544548037$ 0,31715699544548037

$ 0,032064654757022706
$ 0,032064654757022706$ 0,032064654757022706

+0,04%

-0,75%

+22,37%

+22,37%

Текущая цена Velvet (VELVET) составляет $ 0,20627. За последние 24 часа VELVET торговался в диапазоне от $ 0,19875 до $ 0,21411, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VELVET за все время составляет $ 0,31715699544548037, а минимальная – $ 0,032064654757022706.

Что касается краткосрочной динамики, VELVET изменился на +0,04% за последний час, на -0,75% за 24 часа и на +22,37% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Velvet (VELVET)

No.871

$ 18,76M
$ 18,76M$ 18,76M

$ 112,15K
$ 112,15K$ 112,15K

$ 206,27M
$ 206,27M$ 206,27M

90,96M
90,96M 90,96M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

9,09%

BSC

Текущая рыночная капитализация Velvet составляет $ 18,76M, при 24-часовом объеме торгов $ 112,15K. Циркулируещее обращение VELVET составляет 90,96M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 206,27M.

История цен Velvet (VELVET) в USD

Отслеживайте изменения цены Velvet за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0015583-0,75%
30 дней$ -0,00846-3,94%
60 дней$ +0,14717+249,01%
90 дней$ +0,14871+258,35%
Изменение цены Velvet сегодня

Сегодня для VELVET зафиксировано изменение $ -0,0015583 (-0,75%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Velvet за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00846 (-3,94%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Velvet за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VELVET изменился на $ +0,14717 (+249,01%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Velvet за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,14871 (+258,35%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Velvet (VELVET)?

Просмотеть страницу истории цен Velvet.

Что такое Velvet (VELVET)

Velvet – это операционная система DeFAI, оптимизирующая исследования, торговлю и управление портфелем ончейн. Приложение Velvet работает на BNB Chain, Base, Solana, Ethereum и Sonic, где более 100 тысяч пользователей торгуют и реализуют стратегии DeFi. В приложение интегрирован мультиагентный AI Co-Pilot, который помогает находить, анализировать и реализовывать новые возможности с помощью естественного языка. Инфраструктура Velvet также позволяет другим пользователям создавать токенизированные стратегии DeFi и управлять ими через пользовательский интерфейс или API с помощью более 10 тысяч хранилищ, уже созданных KOL, трейдерами и криптовалютными хедж-фондами.

Velvet доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Velvet. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга VELVET, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Velvet в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Velvet простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Velvet (USD)

Сколько будет стоить Velvet (VELVET) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Velvet (VELVET) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Velvet.

Проверьте прогноз цены Velvet!

Токеномика Velvet (VELVET)

Понимание токеномики Velvet (VELVET) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VELVET прямо сейчас!

Как купить Velvet (VELVET)

Ищете как купить Velvet? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Velvet на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

VELVET на местную валюту

1 Velvet (VELVET) в VND
5 427,99505
1 Velvet (VELVET) в AUD
A$0,3155931
1 Velvet (VELVET) в GBP
0,1547025
1 Velvet (VELVET) в EUR
0,1773922
1 Velvet (VELVET) в USD
$0,20627
1 Velvet (VELVET) в MYR
RM0,8704594
1 Velvet (VELVET) в TRY
8,6592146
1 Velvet (VELVET) в JPY
¥31,35304
1 Velvet (VELVET) в ARS
ARS$278,3654904
1 Velvet (VELVET) в RUB
16,7532494
1 Velvet (VELVET) в INR
18,1166941
1 Velvet (VELVET) в IDR
Rp3 437,8319582
1 Velvet (VELVET) в PHP
12,0894847
1 Velvet (VELVET) в EGP
￡E.9,8143266
1 Velvet (VELVET) в BRL
R$1,1097326
1 Velvet (VELVET) в CAD
C$0,2867153
1 Velvet (VELVET) в BDT
25,1814416
1 Velvet (VELVET) в NGN
301,5626146
1 Velvet (VELVET) в COP
$805,7421875
1 Velvet (VELVET) в ZAR
R.3,5725964
1 Velvet (VELVET) в UAH
8,642713
1 Velvet (VELVET) в TZS
T.Sh.511,8342526
1 Velvet (VELVET) в VES
Bs43,3167
1 Velvet (VELVET) в CLP
$195,33769
1 Velvet (VELVET) в PKR
Rs58,3826608
1 Velvet (VELVET) в KZT
111,0165767
1 Velvet (VELVET) в THB
฿6,7532798
1 Velvet (VELVET) в TWD
NT$6,3572414
1 Velvet (VELVET) в AED
د.إ0,7570109
1 Velvet (VELVET) в CHF
Fr0,1629533
1 Velvet (VELVET) в HKD
HK$1,6027179
1 Velvet (VELVET) в AMD
֏78,9085885
1 Velvet (VELVET) в MAD
.د.م1,9100602
1 Velvet (VELVET) в MXN
$3,795368
1 Velvet (VELVET) в SAR
ريال0,7735125
1 Velvet (VELVET) в ETB
Br31,2334034
1 Velvet (VELVET) в KES
KSh26,6377078
1 Velvet (VELVET) в JOD
د.أ0,14624543
1 Velvet (VELVET) в PLN
0,7508228
1 Velvet (VELVET) в RON
лв0,9013999
1 Velvet (VELVET) в SEK
kr1,9348126
1 Velvet (VELVET) в BGN
лв0,3465336
1 Velvet (VELVET) в HUF
Ft69,286093
1 Velvet (VELVET) в CZK
4,3234192
1 Velvet (VELVET) в KWD
د.ك0,06311862
1 Velvet (VELVET) в ILS
0,6786283
1 Velvet (VELVET) в BOB
Bs1,4253257
1 Velvet (VELVET) в AZN
0,350659
1 Velvet (VELVET) в TJS
SM1,9100602
1 Velvet (VELVET) в GEL
0,556929
1 Velvet (VELVET) в AOA
Kz188,0295439
1 Velvet (VELVET) в BHD
.د.ب0,07755752
1 Velvet (VELVET) в BMD
$0,20627
1 Velvet (VELVET) в DKK
kr1,3263161
1 Velvet (VELVET) в HNL
L5,4166502
1 Velvet (VELVET) в MUR
9,3894104
1 Velvet (VELVET) в NAD
$3,5808472
1 Velvet (VELVET) в NOK
kr2,0585746
1 Velvet (VELVET) в NZD
$0,3589098
1 Velvet (VELVET) в PAB
B/.0,20627
1 Velvet (VELVET) в PGK
K0,866334
1 Velvet (VELVET) в QAR
ر.ق0,7508228
1 Velvet (VELVET) в RSD
дин.20,8312073
1 Velvet (VELVET) в UZS
soʻm2 485,1801513
1 Velvet (VELVET) в ALL
L17,2008553
1 Velvet (VELVET) в ANG
ƒ0,3692233
1 Velvet (VELVET) в AWG
ƒ0,371286
1 Velvet (VELVET) в BBD
$0,41254
1 Velvet (VELVET) в BAM
KM0,3465336
1 Velvet (VELVET) в BIF
Fr608,29023
1 Velvet (VELVET) в BND
$0,268151
1 Velvet (VELVET) в BSD
$0,20627
1 Velvet (VELVET) в JMD
$33,1022096
1 Velvet (VELVET) в KHR
831,7322075
1 Velvet (VELVET) в KMF
Fr87,45848
1 Velvet (VELVET) в LAK
4 484,1303451
1 Velvet (VELVET) в LKR
රු62,6008823
1 Velvet (VELVET) в MDL
L3,5004019
1 Velvet (VELVET) в MGA
Ar924,976561
1 Velvet (VELVET) в MOP
P1,65016
1 Velvet (VELVET) в MVR
3,155931
1 Velvet (VELVET) в MWK
MK357,486537
1 Velvet (VELVET) в MZN
MT13,180653
1 Velvet (VELVET) в NPR
रु28,9891858
1 Velvet (VELVET) в PYG
1 462,86684
1 Velvet (VELVET) в RWF
Fr299,29777
1 Velvet (VELVET) в SBD
$1,6976021
1 Velvet (VELVET) в SCR
2,8197109
1 Velvet (VELVET) в SRD
$8,1765428
1 Velvet (VELVET) в SVC
$1,8048625
1 Velvet (VELVET) в SZL
L3,5808472
1 Velvet (VELVET) в TMT
m0,7240077
1 Velvet (VELVET) в TND
د.ت0,60602126
1 Velvet (VELVET) в TTD
$1,3985106
1 Velvet (VELVET) в UGX
Sh718,64468
1 Velvet (VELVET) в XAF
Fr116,33628
1 Velvet (VELVET) в XCD
$0,556929
1 Velvet (VELVET) в XOF
Fr116,33628
1 Velvet (VELVET) в XPF
Fr21,03954
1 Velvet (VELVET) в BWP
P2,764018
1 Velvet (VELVET) в BZD
$0,4146027
1 Velvet (VELVET) в CVE
$19,6286532
1 Velvet (VELVET) в DJF
Fr36,71606
1 Velvet (VELVET) в DOP
$13,0878315
1 Velvet (VELVET) в DZD
د.ج26,9017334
1 Velvet (VELVET) в FJD
$0,474421
1 Velvet (VELVET) в GNF
Fr1 793,51765
1 Velvet (VELVET) в GTQ
Q1,5800282
1 Velvet (VELVET) в GYD
$43,151684
1 Velvet (VELVET) в ISK
kr25,16494

Источники Velvet

Для более глубокого понимания Velvet рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Velvet
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Velvet

Сколько стоит Velvet (VELVET) на сегодня?
Актуальная цена VELVET в USD – 0,20627 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VELVET в USD?
Текущая цена VELVET в USD составляет $ 0,20627. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Velvet?
Рыночная капитализация VELVET составляет $ 18,76M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VELVET?
Циркулирующее предложение VELVET составляет 90,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VELVET?
VELVET достиг максимальной цены (ATH) в 0,31715699544548037 USD.
Какова была минимальная цена VELVET за все время (ATL)?
VELVET достиг минимальной цены (ATL) в 0,032064654757022706 USD.
Каков объем торгов VELVET?
Объем торгов за последние 24 часа для VELVET составляет $ 112,15K USD.
Вырастет ли VELVET в цене в этом году?
VELVET может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VELVET для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Velvet (VELVET)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор VELVET в USD

Сумма

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0,20627 USD

Торговля VELVET

VELVET/USDC
$0,2073
$0,2073$0,2073
-0,22%
VELVET/USDT
$0,20621
$0,20621$0,20621
-0,76%

