TRUU

$TRUU – это краеугольный камень Truth Network: новаторской децентрализованной сети, созданной для обеспечения справедливых, прозрачных и проверяемых результатов на рынках прогнозирования. Благодаря возможности подключения до 50 000 нодов, совместно определяющих исходы рынков, $TRUU снижает риск сговора и формирует надёжный инфраструктурный уровень, на котором строятся эти рынки. Продуманная токеномика стимулирует честное участие глобального сообщества и обеспечивает безопасную и справедливую систему для разрешения споров.

Название криптовалютыTRUU

МестоNo.3435

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.003924617487574549,2025-02-17

Наименьшая цена0.000458630071505494,2025-02-10

Публичный блокчейнETH

Введение$TRUU – это краеугольный камень Truth Network: новаторской децентрализованной сети, созданной для обеспечения справедливых, прозрачных и проверяемых результатов на рынках прогнозирования. Благодаря возможности подключения до 50 000 нодов, совместно определяющих исходы рынков, $TRUU снижает риск сговора и формирует надёжный инфраструктурный уровень, на котором строятся эти рынки. Продуманная токеномика стимулирует честное участие глобального сообщества и обеспечивает безопасную и справедливую систему для разрешения споров.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
TRUU/USDT
Truth Network
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (TRUU)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
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