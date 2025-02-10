TRUU

$TRUU – это краеугольный камень Truth Network: новаторской децентрализованной сети, созданной для обеспечения справедливых, прозрачных и проверяемых результатов на рынках прогнозирования. Благодаря возможности подключения до 50 000 нодов, совместно определяющих исходы рынков, $TRUU снижает риск сговора и формирует надёжный инфраструктурный уровень, на котором строятся эти рынки. Продуманная токеномика стимулирует честное участие глобального сообщества и обеспечивает безопасную и справедливую систему для разрешения споров.

Название криптовалютыTRUU

МестоNo.3435

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.003924617487574549,2025-02-17

Наименьшая цена0.000458630071505494,2025-02-10

Публичный блокчейнETH

Введение$TRUU – это краеугольный камень Truth Network: новаторской децентрализованной сети, созданной для обеспечения справедливых, прозрачных и проверяемых результатов на рынках прогнозирования. Благодаря возможности подключения до 50 000 нодов, совместно определяющих исходы рынков, $TRUU снижает риск сговора и формирует надёжный инфраструктурный уровень, на котором строятся эти рынки. Продуманная токеномика стимулирует честное участие глобального сообщества и обеспечивает безопасную и справедливую систему для разрешения споров.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.