Hydro (HOT) — это протокол совместного использования гибридной децентрализованной биржи следующего поколения. Hydro переопределяет правила выполнения децентрализованного обмена ордерами и предоставляет механизм сопоставления для обмена ордерами. Hydro впервые запустила механизм «Федеративных пулов ликвидности» (FLP), чтобы стимулировать присоединение децентрализованных бирж. Он может быть членом общего пула потоков через Proof of Stake. Наоборот, предоставляя ликвидность, система будет возвращать HOT в качестве стимула.