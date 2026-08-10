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Текущая цена OneFootball Credits сегодня составляет 0,009892 RUB. Рыночная капитализация OFC составляет 1 595 329,03564 RUB. Отслеживайте обновления цен OFC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена OneFootball Credits сегодня составляет 0,009892 RUB. Рыночная капитализация OFC составляет 1 595 329,03564 RUB. Отслеживайте обновления цен OFC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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OneFootball Credits Курс (OFC)

Текущая цена 1 OFC в RUB:

₽0,81727704
₽0,81727704₽0,81727704
-1,81%1D
RUB
График цены OneFootball Credits (OFC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:51:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена OneFootball Credits

Текущая цена OneFootball Credits (OFC) сегодня составляет ₽ 0,009892 с изменением 1,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OFC на RUB составляет ₽ 0,009892 за OFC.

На данный момент OneFootball Credits занимает #1206 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,60M, при оборотном предложении 161,27M OFC. В течение последних 24 часов, OFC торговался в диапазоне от ₽ 0,009767 (минимум) до ₽ 0,010226 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,0447033313276142404, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,5248778061342017608.

В краткосрочной перспективе OFC изменился на -0,62% за последний час и на -6,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,06K.

Рыночная информация OneFootball Credits (OFC)

No.1206

₽ 1,60M
₽ 1,60M₽ 1,60M

₽ 81,06K
₽ 81,06K₽ 81,06K

₽ 9,89M
₽ 9,89M₽ 9,89M

161,27M
161,27M 161,27M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,12%

BASE

Текущая рыночная капитализация OneFootball Credits составляет ₽ 1,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,06K. Циркулируещее обращение OFC составляет 161,27M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,89M.

История цен OneFootball Credits в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,009767
₽ 0,009767₽ 0,009767
Мин 24Ч
₽ 0,010226
₽ 0,010226₽ 0,010226
Макс 24Ч

₽ 0,009767
₽ 0,009767₽ 0,009767

₽ 0,010226
₽ 0,010226₽ 0,010226

₽ 14,0447033313276142404
₽ 14,0447033313276142404₽ 14,0447033313276142404

₽ 2,5248778061342017608
₽ 2,5248778061342017608₽ 2,5248778061342017608

-0,62%

-1,81%

-6,43%

-6,43%

История цен OneFootball Credits (OFC) в RUB

Отслеживайте изменения цены OneFootball Credits за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0150654-1,81%
30 дней₽ -0,002858-22,42%
60 дней₽ -0,028728-74,39%
90 дней₽ -0,034738-77,84%
Изменение цены OneFootball Credits сегодня

Сегодня для OFC зафиксировано изменение ₽ -0,0150654 (-1,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OneFootball Credits за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,002858 (-22,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OneFootball Credits за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OFC изменился на ₽ -0,028728 (-74,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OneFootball Credits за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,034738 (-77,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OneFootball Credits (OFC)?

Просмотеть страницу истории цен OneFootball Credits.

Анализ по OneFootball Credits

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OneFootball Credits, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке OneFootball Credits: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке OFC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

OFC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,009737, находясь в узком диапазоне между уровнем S1 (0,00957) и центральным уровнем (0,00978). Цена расположена в нижней половине зоны центрального уровня; краткосрочные скользящие средние формируют сигнал на покупку, тогда как долгосрочная тенденция сохраняется в состоянии нейтральной колебательной динамики. Структурно цена не смогла пробить сопротивление центрального уровня, и силы быков и медведей временно достигли равновесия около отметки 0,00978, что свидетельствует о фазе консолидации перед выбором направления движения. Индикаторы импульса демонстрируют явное расслоение: MACD зафиксировал гибельный перекресток, что указывает на ослабление краткосрочного восходящего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких ориентиров по направлению движения. Значения KDJ и StochRSI сигнализируют о давлении коррекции после перекупленности, а волатильность снижается вследствие сужения полос Боллинджера. Быстрые и медленные индикаторы находятся в состоянии диссонанса: краткосрочные силы покупателей частично компенсируются необходимостью среднесрочной коррекции, что приводит к снижению общей активности торгов и характеризуется низкой волатильностью рынка. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является центральный уровень 0,00978, который находится всего в 0,4% от текущей цены; при его пробое возможен переход к уровню R1 (0,00999). Ближайшей поддержкой выступает уровень S1 (0,00957), расположенный на расстоянии 1,7% от текущей цены. В случае пробоя уровня S1 дальнейшим ориентиром станет уровень S2 (0,00936). Текущая цена находится в непосредственной близости к нижней границе центрального уровня, что создает асимметрию пространства между уровнями: пространство для снижения оказывается значительно больше, чем потенциал немедленного роста выше текущего уровня сопротивления.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены OneFootball Credits

Прогноз цены OneFootball Credits (OFC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OFC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены OneFootball Credits (OFC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена OneFootball Credits потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену OneFootball Credits достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OFC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены OneFootball Credits».

Как купить и инвестировать OneFootball Credits в Россия

Готовы приступить к работе с OneFootball Credits? Покупка OFC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить OneFootball Credits. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке OneFootball Credits (OFC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и OneFootball Credits будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке OneFootball Credits (OFC)

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Что такое OneFootball Credits (OFC)

OneFootball Credits ($OFC) – это токен, лежащий в основе экономики футбольных болельщиков OneFootball. OneFootball, основанная в 2008 году, является ведущей глобальной медиаплатформой, посвященной футболу. Выходя за рамки медиа, OneFootball Club представляет FanPass – систему идентификации болельщиков ончейн, которая позволяет клубам и брендам отслеживать активность болельщиков и вознаграждать их за участие. С помощью $OFC OneFootball стремится превратить 3,5 миллиарда болельщиков в активных участников глобальной самодостаточной экономики болельщиков.

Источники OneFootball Credits

Для более глубокого понимания OneFootball Credits рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт OneFootball Credits
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:51:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OneFootball Credits (OFC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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OFC USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте OneFootball Credits (OFC) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OFC/USDT
₽0,82099494
₽0,82099494₽0,82099494
-1,41%
8.19M (USDT)

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