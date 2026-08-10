OneFootball Credits Курс (OFC)
Текущая цена OneFootball Credits (OFC) сегодня составляет ₽ 0,009892 с изменением 1,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OFC на RUB составляет ₽ 0,009892 за OFC.
На данный момент OneFootball Credits занимает #1206 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,60M, при оборотном предложении 161,27M OFC. В течение последних 24 часов, OFC торговался в диапазоне от ₽ 0,009767 (минимум) до ₽ 0,010226 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,0447033313276142404, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,5248778061342017608.
В краткосрочной перспективе OFC изменился на -0,62% за последний час и на -6,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,06K.
No.1206
16,12%
BASE
Текущая рыночная капитализация OneFootball Credits составляет ₽ 1,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,06K. Циркулируещее обращение OFC составляет 161,27M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,89M.
-0,62%
-1,81%
-6,43%
-6,43%
Отслеживайте изменения цены OneFootball Credits за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0150654
|-1,81%
|30 дней
|₽ -0,002858
|-22,42%
|60 дней
|₽ -0,028728
|-74,39%
|90 дней
|₽ -0,034738
|-77,84%
Сегодня для OFC зафиксировано изменение ₽ -0,0150654 (-1,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,002858 (-22,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то OFC изменился на ₽ -0,028728 (-74,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,034738 (-77,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен OneFootball Credits.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OneFootball Credits, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке OFC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
OFC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,009737, находясь в узком диапазоне между уровнем S1 (0,00957) и центральным уровнем (0,00978). Цена расположена в нижней половине зоны центрального уровня; краткосрочные скользящие средние формируют сигнал на покупку, тогда как долгосрочная тенденция сохраняется в состоянии нейтральной колебательной динамики. Структурно цена не смогла пробить сопротивление центрального уровня, и силы быков и медведей временно достигли равновесия около отметки 0,00978, что свидетельствует о фазе консолидации перед выбором направления движения. Индикаторы импульса демонстрируют явное расслоение: MACD зафиксировал гибельный перекресток, что указывает на ослабление краткосрочного восходящего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких ориентиров по направлению движения. Значения KDJ и StochRSI сигнализируют о давлении коррекции после перекупленности, а волатильность снижается вследствие сужения полос Боллинджера. Быстрые и медленные индикаторы находятся в состоянии диссонанса: краткосрочные силы покупателей частично компенсируются необходимостью среднесрочной коррекции, что приводит к снижению общей активности торгов и характеризуется низкой волатильностью рынка. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является центральный уровень 0,00978, который находится всего в 0,4% от текущей цены; при его пробое возможен переход к уровню R1 (0,00999). Ближайшей поддержкой выступает уровень S1 (0,00957), расположенный на расстоянии 1,7% от текущей цены. В случае пробоя уровня S1 дальнейшим ориентиром станет уровень S2 (0,00936). Текущая цена находится в непосредственной близости к нижней границе центрального уровня, что создает асимметрию пространства между уровнями: пространство для снижения оказывается значительно больше, чем потенциал немедленного роста выше текущего уровня сопротивления.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена OneFootball Credits потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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OneFootball Credits ($OFC) – это токен, лежащий в основе экономики футбольных болельщиков OneFootball. OneFootball, основанная в 2008 году, является ведущей глобальной медиаплатформой, посвященной футболу. Выходя за рамки медиа, OneFootball Club представляет FanPass – систему идентификации болельщиков ончейн, которая позволяет клубам и брендам отслеживать активность болельщиков и вознаграждать их за участие. С помощью $OFC OneFootball стремится превратить 3,5 миллиарда болельщиков в активных участников глобальной самодостаточной экономики болельщиков.
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