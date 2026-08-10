Текущее общее настроение на рынке OFC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

OFC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,009737, находясь в узком диапазоне между уровнем S1 (0,00957) и центральным уровнем (0,00978). Цена расположена в нижней половине зоны центрального уровня; краткосрочные скользящие средние формируют сигнал на покупку, тогда как долгосрочная тенденция сохраняется в состоянии нейтральной колебательной динамики. Структурно цена не смогла пробить сопротивление центрального уровня, и силы быков и медведей временно достигли равновесия около отметки 0,00978, что свидетельствует о фазе консолидации перед выбором направления движения. Индикаторы импульса демонстрируют явное расслоение: MACD зафиксировал гибельный перекресток, что указывает на ослабление краткосрочного восходящего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких ориентиров по направлению движения. Значения KDJ и StochRSI сигнализируют о давлении коррекции после перекупленности, а волатильность снижается вследствие сужения полос Боллинджера. Быстрые и медленные индикаторы находятся в состоянии диссонанса: краткосрочные силы покупателей частично компенсируются необходимостью среднесрочной коррекции, что приводит к снижению общей активности торгов и характеризуется низкой волатильностью рынка. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является центральный уровень 0,00978, который находится всего в 0,4% от текущей цены; при его пробое возможен переход к уровню R1 (0,00999). Ближайшей поддержкой выступает уровень S1 (0,00957), расположенный на расстоянии 1,7% от текущей цены. В случае пробоя уровня S1 дальнейшим ориентиром станет уровень S2 (0,00936). Текущая цена находится в непосредственной близости к нижней границе центрального уровня, что создает асимметрию пространства между уровнями: пространство для снижения оказывается значительно больше, чем потенциал немедленного роста выше текущего уровня сопротивления.

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