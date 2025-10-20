Текущая цена OHO PLUS сегодня составляет 0.450058 USD. Следите за обновлениями цены OHO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OHO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OHO PLUS сегодня составляет 0.450058 USD. Следите за обновлениями цены OHO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OHO прямо сейчас на MEXC.

OHO PLUS Курс (OHO)

Текущая цена 1 OHO в USD:

$0,45
$0,45$0,45
+2,63%1D
USD
График цены OHO PLUS (OHO) в реальном времени
Информация о ценах OHO PLUS (OHO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,38
$ 0,38$ 0,38
Мин 24Ч
$ 0,481999
$ 0,481999$ 0,481999
Макс 24Ч

$ 0,38
$ 0,38$ 0,38

$ 0,481999
$ 0,481999$ 0,481999

--
----

--
----

+0,11%

+2,63%

+1,48%

+1,48%

Текущая цена OHO PLUS (OHO) составляет $ 0,450058. За последние 24 часа OHO торговался в диапазоне от $ 0,38 до $ 0,481999, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OHO за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, OHO изменился на +0,11% за последний час, на +2,63% за 24 часа и на +1,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OHO PLUS (OHO)

--
----

$ 148,72K
$ 148,72K$ 148,72K

$ 75,61M
$ 75,61M$ 75,61M

--
----

168 000 000
168 000 000 168 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация OHO PLUS составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 148,72K. Циркулируещее обращение OHO составляет --, а общее предложение – 168000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 75,61M.

История цен OHO PLUS (OHO) в USD

Отслеживайте изменения цены OHO PLUS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,01153172+2,63%
30 дней$ -0,110812-19,76%
60 дней$ +0,449058+44 905,80%
90 дней$ +0,449058+44 905,80%
Изменение цены OHO PLUS сегодня

Сегодня для OHO зафиксировано изменение $ +0,01153172 (+2,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OHO PLUS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,110812 (-19,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OHO PLUS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OHO изменился на $ +0,449058 (+44 905,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OHO PLUS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,449058 (+44 905,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OHO PLUS (OHO)?

Просмотеть страницу истории цен OHO PLUS.

Что такое OHO PLUS (OHO)

OHO+ – это тип цифрового актива, разработанный ONFA Fintech в рамках экосистемы ONFA. Цель OHO – стать криптовалютой, обеспечивающей устойчивую ценность за счет интеграции Web3, блокчейна, искусственного интеллекта и механизмов стимулирования, которые поощряют вклад сообщества в сеть.

OHO PLUS доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в OHO PLUS. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга OHO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о OHO PLUS в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки OHO PLUS простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены OHO PLUS (USD)

Сколько будет стоить OHO PLUS (OHO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OHO PLUS (OHO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OHO PLUS.

Проверьте прогноз цены OHO PLUS!

Токеномика OHO PLUS (OHO)

Понимание токеномики OHO PLUS (OHO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OHO прямо сейчас!

Как купить OHO PLUS (OHO)

Ищете как купить OHO PLUS? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести OHO PLUS на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

OHO на местную валюту

Источники OHO PLUS

Для более глубокого понимания OHO PLUS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт OHO PLUS
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OHO PLUS

Сколько стоит OHO PLUS (OHO) на сегодня?
Актуальная цена OHO в USD – 0,450058 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OHO в USD?
Текущая цена OHO в USD составляет $ 0,450058. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OHO PLUS?
Рыночная капитализация OHO составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OHO?
Циркулирующее предложение OHO составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OHO?
OHO достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена OHO за все время (ATL)?
OHO достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов OHO?
Объем торгов за последние 24 часа для OHO составляет $ 148,72K USD.
Вырастет ли OHO в цене в этом году?
OHO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OHO для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

