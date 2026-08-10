Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний DeepNode, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке DN: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

【Структура рынка】 DN_USDT на 4-часовом таймфрейме находится на уровне 0,1551, что примерно соответствует 4,7% ниже центральной точки — 0,1628. Цена торгуется в диапазоне между поддержкой S1 (0,1575) и поддержкой S2 (0,1529), оставаясь при этом достаточно далеко от верхней части центрального уровня. Ряд скользящих средних указывает на сигналы покупки, а структурные уровни свидетельствуют о том, что текущая цена расположена в нижней части ключевой зоны. 【Состояние импульса】 Группа MA и группа EMA находятся в состоянии «покупать», а индикатор MACD демонстрирует пересечение бычьего направления. Краткосрочные и среднесрочные показатели импульса сохраняют согласованное движение, а RSI остаётся в нейтральном диапазоне. Распределение силы быков и медведей пока смещено в пользу быков, при этом быстрые и медленные индикаторы не показывают явной дивергенции. 【Ключевые уровни цен】 Верхнее сопротивление R1 расположено на отметке 0,1674, что составляет около 7,9% выше текущей цены. Нижняя поддержка S1 находится на уровне 0,1575, что всего на 1,5% выше текущей цены и является ближайшим уровнем для внимания. Центральная точка 0,1628 выступает в качестве среднесрочного ориентира, тогда как уровень S2 на 0,1529 служит дальней защитной линией.

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