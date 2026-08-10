DeepNode Курс (DN)
Текущая цена DeepNode (DN) сегодня составляет ₽ 0,03294 с изменением 2,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DN на RUB составляет ₽ 0,03294 за DN.
На данный момент DeepNode занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- DN. В течение последних 24 часов, DN торговался в диапазоне от ₽ 0,03098 (минимум) до ₽ 0,0357 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе DN изменился на +1,29% за последний час и на -13,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 234,07K.
BSC
Текущая рыночная капитализация DeepNode составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 234,07K. Циркулируещее обращение DN составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,29M.
+1,29%
+2,29%
-13,18%
-13,18%
Отслеживайте изменения цены DeepNode за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0610194
|+2,29%
|30 дней
|₽ -0,06992
|-67,98%
|60 дней
|₽ -0,8811
|-96,40%
|90 дней
|₽ -0,0579
|-63,74%
Сегодня для DN зафиксировано изменение ₽ +0,0610194 (+2,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,06992 (-67,98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то DN изменился на ₽ -0,8811 (-96,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0579 (-63,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен DeepNode.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний DeepNode, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке DN: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
【Структура рынка】 DN_USDT на 4-часовом таймфрейме находится на уровне 0,1551, что примерно соответствует 4,7% ниже центральной точки — 0,1628. Цена торгуется в диапазоне между поддержкой S1 (0,1575) и поддержкой S2 (0,1529), оставаясь при этом достаточно далеко от верхней части центрального уровня. Ряд скользящих средних указывает на сигналы покупки, а структурные уровни свидетельствуют о том, что текущая цена расположена в нижней части ключевой зоны. 【Состояние импульса】 Группа MA и группа EMA находятся в состоянии «покупать», а индикатор MACD демонстрирует пересечение бычьего направления. Краткосрочные и среднесрочные показатели импульса сохраняют согласованное движение, а RSI остаётся в нейтральном диапазоне. Распределение силы быков и медведей пока смещено в пользу быков, при этом быстрые и медленные индикаторы не показывают явной дивергенции. 【Ключевые уровни цен】 Верхнее сопротивление R1 расположено на отметке 0,1674, что составляет около 7,9% выше текущей цены. Нижняя поддержка S1 находится на уровне 0,1575, что всего на 1,5% выше текущей цены и является ближайшим уровнем для внимания. Центральная точка 0,1628 выступает в качестве среднесрочного ориентира, тогда как уровень S2 на 0,1529 служит дальней защитной линией.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена DeepNode потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
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