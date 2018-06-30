Сегодняшняя цена MX Token

Текущая цена MX Token (MX) сегодня составляет ₽ 1.6348 с изменением 0.63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MX на RUB составляет ₽ 1.6348 за MX.

На данный момент MX Token занимает #148 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 150,14M, при оборотном предложении 91,84M MX. В течение последних 24 часов, MX торговался в диапазоне от ₽ 1.6207 (минимум) до ₽ 1.6353 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 483.6042755745813126, тогда как исторический минимум составил ₽ 3.474721995952608.

В краткосрочной перспективе MX изменился на +0.03% за последний час и на +2.40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,50M.

Рыночная информация MX Token (MX)

Место No.148 Рыночная капитализация ₽ 150,14M₽ 150,14M ₽ 150,14M Объем (24Ч) ₽ 1,50M₽ 1,50M ₽ 1,50M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 676.46M₽ 676.46M ₽ 676.46M Оборотное предложение 91,84M 91,84M 91,84M Макс. предложение 413,787,834 413,787,834 413,787,834 Общее предложение 409,024,834 409,024,834 409,024,834 Коэффициент обращения 22.19% Дата выпуска 2018-06-30 00:00:00 Цена выпуска ₽ 0.760104₽ 0.760104 ₽ 0.760104 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация MX Token составляет ₽ 150,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,50M. Циркулируещее обращение MX составляет 91,84M, а общее предложение – 409024834. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 676.46M.