Сегодняшняя цена TrueUSD

Текущая цена TrueUSD (TUSD) сегодня составляет ₽ 0,9969 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TUSD на RUB составляет ₽ 0,9969 за TUSD.

На данный момент TrueUSD занимает #81 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 492,98M, при оборотном предложении 494,52M TUSD. В течение последних 24 часов, TUSD торговался в диапазоне от ₽ 0,9966 (минимум) до ₽ 0,998 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 112,706876659393317, тогда как исторический минимум составил ₽ 75,816636581707.

В краткосрочной перспективе TUSD изменился на 0,00% за последний час и на +0,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 12,77K.

Рыночная информация TrueUSD (TUSD)

Место No.81 Рыночная капитализация ₽ 492,98M₽ 492,98M ₽ 492,98M Объем (24Ч) ₽ 12,77K₽ 12,77K ₽ 12,77K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 492,98M₽ 492,98M ₽ 492,98M Оборотное предложение 494,52M 494,52M 494,52M Общее предложение 494 515 083 494 515 083 494 515 083 Доля рынка 0,02% Дата выпуска 2018-03-07 00:00:00 Цена выпуска ₽ 82,6₽ 82,6 ₽ 82,6 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация TrueUSD составляет ₽ 492,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 12,77K. Циркулируещее обращение TUSD составляет 494,52M, а общее предложение – 494515083. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 492,98M.