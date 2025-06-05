CUDIS

Стремясь увеличить продолжительность жизни до 140 лет, CUDIS создает первый в истории протокол долголетия, призванный сделать долголетие отслеживаемым, персонализированным и выгодным. Благодаря интеграции кольца CUDIS Ring, центра долголетия на базе искусственного интеллекта и суперприложения на основе блокчейна пользователи получат полную собственность на свои данные о здоровье, информацию о долголетии в режиме реального времени и экономические стимулы для оптимизации своего биологического здоровья. CUDIS создает новую экосистему долголетия с реалистичными и эффективными продуктами, программами и услугами совместно с партнерами по всему миру.

Название криптовалютыCUDIS

МестоNo.871

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)7.82%

Оборотное предложение247,500,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.2475%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.16793938366939262,2025-06-05

Наименьшая цена0.06599160398360256,2025-06-19

Публичный блокчейнSOL

ВведениеСтремясь увеличить продолжительность жизни до 140 лет, CUDIS создает первый в истории протокол долголетия, призванный сделать долголетие отслеживаемым, персонализированным и выгодным. Благодаря интеграции кольца CUDIS Ring, центра долголетия на базе искусственного интеллекта и суперприложения на основе блокчейна пользователи получат полную собственность на свои данные о здоровье, информацию о долголетии в режиме реального времени и экономические стимулы для оптимизации своего биологического здоровья. CUDIS создает новую экосистему долголетия с реалистичными и эффективными продуктами, программами и услугами совместно с партнерами по всему миру.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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