Текущая цена Everlyn AI сегодня составляет 0.1386 USD. Следите за обновлениями цены LYN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LYN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Everlyn AI

Everlyn AI Курс (LYN)

Текущая цена 1 LYN в USD:

$0,1387
$0,1387$0,1387
+5,71%1D
USD
График цены Everlyn AI (LYN) в реальном времени
Информация о ценах Everlyn AI (LYN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,127
$ 0,127$ 0,127
Мин 24Ч
$ 0,1497
$ 0,1497$ 0,1497
Макс 24Ч

$ 0,127
$ 0,127$ 0,127

$ 0,1497
$ 0,1497$ 0,1497

$ 1,0104430541406704
$ 1,0104430541406704$ 1,0104430541406704

$ 0,11034281556094892
$ 0,11034281556094892$ 0,11034281556094892

+0,58%

+5,71%

-28,60%

-28,60%

Текущая цена Everlyn AI (LYN) составляет $ 0,1386. За последние 24 часа LYN торговался в диапазоне от $ 0,127 до $ 0,1497, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LYN за все время составляет $ 1,0104430541406704, а минимальная – $ 0,11034281556094892.

Что касается краткосрочной динамики, LYN изменился на +0,58% за последний час, на +5,71% за 24 часа и на -28,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Everlyn AI (LYN)

No.636

$ 35,43M
$ 35,43M$ 35,43M

$ 747,42K
$ 747,42K$ 747,42K

$ 138,60M
$ 138,60M$ 138,60M

255,64M
255,64M 255,64M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,56%

BSC

Текущая рыночная капитализация Everlyn AI составляет $ 35,43M, при 24-часовом объеме торгов $ 747,42K. Циркулируещее обращение LYN составляет 255,64M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 138,60M.

История цен Everlyn AI (LYN) в USD

Отслеживайте изменения цены Everlyn AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,007492+5,71%
30 дней$ +0,0386+38,60%
60 дней$ +0,0386+38,60%
90 дней$ +0,0386+38,60%
Изменение цены Everlyn AI сегодня

Сегодня для LYN зафиксировано изменение $ +0,007492 (+5,71%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Everlyn AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0386 (+38,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Everlyn AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LYN изменился на $ +0,0386 (+38,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Everlyn AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0386 (+38,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Everlyn AI (LYN)?

Просмотеть страницу истории цен Everlyn AI.

Что такое Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI – это первый ИИ-видеопротокол, нативный для Web3, который создает видео кинематографического качества всего за 25 секунд с помощью собственной базовой модели Everlyn-1.

Everlyn AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Everlyn AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга LYN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Everlyn AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Everlyn AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Everlyn AI (USD)

Сколько будет стоить Everlyn AI (LYN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Everlyn AI (LYN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Everlyn AI.

Проверьте прогноз цены Everlyn AI!

Токеномика Everlyn AI (LYN)

Понимание токеномики Everlyn AI (LYN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LYN прямо сейчас!

Как купить Everlyn AI (LYN)

Ищете как купить Everlyn AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Everlyn AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

LYN на местную валюту

1 Everlyn AI (LYN) в VND
3 647,259
1 Everlyn AI (LYN) в AUD
A$0,212058
1 Everlyn AI (LYN) в GBP
0,10395
1 Everlyn AI (LYN) в EUR
0,119196
1 Everlyn AI (LYN) в USD
$0,1386
1 Everlyn AI (LYN) в MYR
RM0,584892
1 Everlyn AI (LYN) в TRY
5,818428
1 Everlyn AI (LYN) в JPY
¥21,0672
1 Everlyn AI (LYN) в ARS
ARS$187,043472
1 Everlyn AI (LYN) в RUB
11,283426
1 Everlyn AI (LYN) в INR
12,170466
1 Everlyn AI (LYN) в IDR
Rp2 309,999076
1 Everlyn AI (LYN) в PHP
8,116416
1 Everlyn AI (LYN) в EGP
￡E.6,594588
1 Everlyn AI (LYN) в BRL
R$0,745668
1 Everlyn AI (LYN) в CAD
C$0,192654
1 Everlyn AI (LYN) в BDT
16,920288
1 Everlyn AI (LYN) в NGN
202,630428
1 Everlyn AI (LYN) в COP
$541,40625
1 Everlyn AI (LYN) в ZAR
R.2,39778
1 Everlyn AI (LYN) в UAH
5,80734
1 Everlyn AI (LYN) в TZS
T.Sh.343,919268
1 Everlyn AI (LYN) в VES
Bs29,106
1 Everlyn AI (LYN) в CLP
$131,1156
1 Everlyn AI (LYN) в PKR
Rs39,229344
1 Everlyn AI (LYN) в KZT
74,595906
1 Everlyn AI (LYN) в THB
฿4,534992
1 Everlyn AI (LYN) в TWD
NT$4,263336
1 Everlyn AI (LYN) в AED
د.إ0,508662
1 Everlyn AI (LYN) в CHF
Fr0,109494
1 Everlyn AI (LYN) в HKD
HK$1,076922
1 Everlyn AI (LYN) в AMD
֏53,02143
1 Everlyn AI (LYN) в MAD
.د.م1,283436
1 Everlyn AI (LYN) в MXN
$2,548854
1 Everlyn AI (LYN) в SAR
ريال0,51975
1 Everlyn AI (LYN) в ETB
Br20,986812
1 Everlyn AI (LYN) в KES
KSh17,898804
1 Everlyn AI (LYN) в JOD
د.أ0,0982674
1 Everlyn AI (LYN) в PLN
0,503118
1 Everlyn AI (LYN) в RON
лв0,605682
1 Everlyn AI (LYN) в SEK
kr1,300068
1 Everlyn AI (LYN) в BGN
лв0,232848
1 Everlyn AI (LYN) в HUF
Ft46,49337
1 Everlyn AI (LYN) в CZK
2,902284
1 Everlyn AI (LYN) в KWD
د.ك0,0424116
1 Everlyn AI (LYN) в ILS
0,455994
1 Everlyn AI (LYN) в BOB
Bs0,957726
1 Everlyn AI (LYN) в AZN
0,23562
1 Everlyn AI (LYN) в TJS
SM1,283436
1 Everlyn AI (LYN) в GEL
0,37422
1 Everlyn AI (LYN) в AOA
Kz126,343602
1 Everlyn AI (LYN) в BHD
.د.ب0,0521136
1 Everlyn AI (LYN) в BMD
$0,1386
1 Everlyn AI (LYN) в DKK
kr0,891198
1 Everlyn AI (LYN) в HNL
L3,639636
1 Everlyn AI (LYN) в MUR
6,309072
1 Everlyn AI (LYN) в NAD
$2,406096
1 Everlyn AI (LYN) в NOK
kr1,381842
1 Everlyn AI (LYN) в NZD
$0,239778
1 Everlyn AI (LYN) в PAB
B/.0,1386
1 Everlyn AI (LYN) в PGK
K0,58212
1 Everlyn AI (LYN) в QAR
ر.ق0,504504
1 Everlyn AI (LYN) в RSD
дин.13,987512
1 Everlyn AI (LYN) в UZS
soʻm1 669,879134
1 Everlyn AI (LYN) в ALL
L11,557854
1 Everlyn AI (LYN) в ANG
ƒ0,248094
1 Everlyn AI (LYN) в AWG
ƒ0,24948
1 Everlyn AI (LYN) в BBD
$0,2772
1 Everlyn AI (LYN) в BAM
KM0,232848
1 Everlyn AI (LYN) в BIF
Fr408,7314
1 Everlyn AI (LYN) в BND
$0,18018
1 Everlyn AI (LYN) в BSD
$0,1386
1 Everlyn AI (LYN) в JMD
$22,242528
1 Everlyn AI (LYN) в KHR
558,86985
1 Everlyn AI (LYN) в KMF
Fr58,7664
1 Everlyn AI (LYN) в LAK
3 013,043418
1 Everlyn AI (LYN) в LKR
රු42,063714
1 Everlyn AI (LYN) в MDL
L2,352042
1 Everlyn AI (LYN) в MGA
Ar621,52398
1 Everlyn AI (LYN) в MOP
P1,1088
1 Everlyn AI (LYN) в MVR
2,12058
1 Everlyn AI (LYN) в MWK
MK240,20766
1 Everlyn AI (LYN) в MZN
MT8,85654
1 Everlyn AI (LYN) в NPR
रु19,478844
1 Everlyn AI (LYN) в PYG
982,9512
1 Everlyn AI (LYN) в RWF
Fr201,1086
1 Everlyn AI (LYN) в SBD
$1,140678
1 Everlyn AI (LYN) в SCR
1,894662
1 Everlyn AI (LYN) в SRD
$5,501034
1 Everlyn AI (LYN) в SVC
$1,21275
1 Everlyn AI (LYN) в SZL
L2,406096
1 Everlyn AI (LYN) в TMT
m0,486486
1 Everlyn AI (LYN) в TND
د.ت0,4072068
1 Everlyn AI (LYN) в TTD
$0,939708
1 Everlyn AI (LYN) в UGX
Sh482,8824
1 Everlyn AI (LYN) в XAF
Fr78,1704
1 Everlyn AI (LYN) в XCD
$0,37422
1 Everlyn AI (LYN) в XOF
Fr78,1704
1 Everlyn AI (LYN) в XPF
Fr14,1372
1 Everlyn AI (LYN) в BWP
P1,85724
1 Everlyn AI (LYN) в BZD
$0,278586
1 Everlyn AI (LYN) в CVE
$13,189176
1 Everlyn AI (LYN) в DJF
Fr24,6708
1 Everlyn AI (LYN) в DOP
$8,79417
1 Everlyn AI (LYN) в DZD
د.ج18,081756
1 Everlyn AI (LYN) в FJD
$0,31878
1 Everlyn AI (LYN) в GNF
Fr1 205,127
1 Everlyn AI (LYN) в GTQ
Q1,061676
1 Everlyn AI (LYN) в GYD
$28,99512
1 Everlyn AI (LYN) в ISK
kr16,9092

Источники Everlyn AI

Для более глубокого понимания Everlyn AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Everlyn AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Everlyn AI

Сколько стоит Everlyn AI (LYN) на сегодня?
Актуальная цена LYN в USD – 0,1386 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LYN в USD?
Текущая цена LYN в USD составляет $ 0,1386. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Everlyn AI?
Рыночная капитализация LYN составляет $ 35,43M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LYN?
Циркулирующее предложение LYN составляет 255,64M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LYN?
LYN достиг максимальной цены (ATH) в 1,0104430541406704 USD.
Какова была минимальная цена LYN за все время (ATL)?
LYN достиг минимальной цены (ATL) в 0,11034281556094892 USD.
Каков объем торгов LYN?
Объем торгов за последние 24 часа для LYN составляет $ 747,42K USD.
Вырастет ли LYN в цене в этом году?
LYN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LYN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Everlyn AI (LYN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

1 LYN = 0,1386 USD

