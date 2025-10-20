Текущая цена Succinct сегодня составляет 0.8608 USD. Следите за обновлениями цены PROVE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PROVE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Succinct сегодня составляет 0.8608 USD. Следите за обновлениями цены PROVE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PROVE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Succinct

Succinct Курс (PROVE)

Текущая цена 1 PROVE в USD:

$0,8608
$0,8608$0,8608
+11,43%1D
USD
График цены Succinct (PROVE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:02:00 (UTC+8)

Информация о ценах Succinct (PROVE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,7529
$ 0,7529$ 0,7529
Мин 24Ч
$ 0,8681
$ 0,8681$ 0,8681
Макс 24Ч

$ 0,7529
$ 0,7529$ 0,7529

$ 0,8681
$ 0,8681$ 0,8681

$ 1,7260015460023572
$ 1,7260015460023572$ 1,7260015460023572

$ 0,4184223922367206
$ 0,4184223922367206$ 0,4184223922367206

+0,34%

+11,43%

+12,55%

+12,55%

Текущая цена Succinct (PROVE) составляет $ 0,8608. За последние 24 часа PROVE торговался в диапазоне от $ 0,7529 до $ 0,8681, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PROVE за все время составляет $ 1,7260015460023572, а минимальная – $ 0,4184223922367206.

Что касается краткосрочной динамики, PROVE изменился на +0,34% за последний час, на +11,43% за 24 часа и на +12,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Succinct (PROVE)

No.246

$ 167,86M
$ 167,86M$ 167,86M

$ 1,28M
$ 1,28M$ 1,28M

$ 860,80M
$ 860,80M$ 860,80M

195,00M
195,00M 195,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,50%

ETH

Текущая рыночная капитализация Succinct составляет $ 167,86M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,28M. Циркулируещее обращение PROVE составляет 195,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 860,80M.

История цен Succinct (PROVE) в USD

Отслеживайте изменения цены Succinct за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,088297+11,43%
30 дней$ +0,0671+8,45%
60 дней$ -0,2152-20,00%
90 дней$ +0,3608+72,16%
Изменение цены Succinct сегодня

Сегодня для PROVE зафиксировано изменение $ +0,088297 (+11,43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Succinct за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0671 (+8,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Succinct за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PROVE изменился на $ -0,2152 (-20,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Succinct за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,3608 (+72,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Succinct (PROVE)?

Просмотеть страницу истории цен Succinct.

Что такое Succinct (PROVE)

Succinct Network – это децентрализованный протокол, который проверяет программное обеспечение во всем мире. Сеть координирует распределенную группу проверяющих, которые генерируют доказательства с нулевым разглашением с помощью нового механизма стимулирования, называемого «конкурсами доказательств», чтобы создать самый эффективный и надежный в мире кластер проверки. Succinct Network представляет идею глобального распределенного кластера проверки, разработанного совместно с SP1 и основанного на конкурентном аукционном механизме, называемом «конкурсами доказательств», чтобы значительно расширить возможности проверки во всем мире.

Succinct доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Succinct. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PROVE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Succinct в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Succinct простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Succinct (USD)

Сколько будет стоить Succinct (PROVE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Succinct (PROVE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Succinct.

Проверьте прогноз цены Succinct!

Токеномика Succinct (PROVE)

Понимание токеномики Succinct (PROVE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PROVE прямо сейчас!

Как купить Succinct (PROVE)

Ищете как купить Succinct? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Succinct на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PROVE на местную валюту

1 Succinct (PROVE) в VND
22 651,952
1 Succinct (PROVE) в AUD
A$1,317024
1 Succinct (PROVE) в GBP
0,6456
1 Succinct (PROVE) в EUR
0,740288
1 Succinct (PROVE) в USD
$0,8608
1 Succinct (PROVE) в MYR
RM3,632576
1 Succinct (PROVE) в TRY
36,136384
1 Succinct (PROVE) в JPY
¥130,8416
1 Succinct (PROVE) в ARS
ARS$1 161,666816
1 Succinct (PROVE) в RUB
70,077728
1 Succinct (PROVE) в INR
75,586848
1 Succinct (PROVE) в IDR
Rp14 346,660928
1 Succinct (PROVE) в PHP
50,408448
1 Succinct (PROVE) в EGP
￡E.40,956864
1 Succinct (PROVE) в BRL
R$4,631104
1 Succinct (PROVE) в CAD
C$1,196512
1 Succinct (PROVE) в BDT
105,086464
1 Succinct (PROVE) в NGN
1 258,472384
1 Succinct (PROVE) в COP
$3 362,5
1 Succinct (PROVE) в ZAR
R.14,89184
1 Succinct (PROVE) в UAH
36,06752
1 Succinct (PROVE) в TZS
T.Sh.2 135,971904
1 Succinct (PROVE) в VES
Bs180,768
1 Succinct (PROVE) в CLP
$814,3168
1 Succinct (PROVE) в PKR
Rs243,640832
1 Succinct (PROVE) в KZT
463,291168
1 Succinct (PROVE) в THB
฿28,165376
1 Succinct (PROVE) в TWD
NT$26,478208
1 Succinct (PROVE) в AED
د.إ3,159136
1 Succinct (PROVE) в CHF
Fr0,680032
1 Succinct (PROVE) в HKD
HK$6,688416
1 Succinct (PROVE) в AMD
֏329,29904
1 Succinct (PROVE) в MAD
.د.م7,971008
1 Succinct (PROVE) в MXN
$15,830112
1 Succinct (PROVE) в SAR
ريال3,228
1 Succinct (PROVE) в ETB
Br130,342336
1 Succinct (PROVE) в KES
KSh111,163712
1 Succinct (PROVE) в JOD
د.أ0,6103072
1 Succinct (PROVE) в PLN
3,124704
1 Succinct (PROVE) в RON
лв3,761696
1 Succinct (PROVE) в SEK
kr8,074304
1 Succinct (PROVE) в BGN
лв1,446144
1 Succinct (PROVE) в HUF
Ft288,75536
1 Succinct (PROVE) в CZK
18,025152
1 Succinct (PROVE) в KWD
د.ك0,2634048
1 Succinct (PROVE) в ILS
2,832032
1 Succinct (PROVE) в BOB
Bs5,948128
1 Succinct (PROVE) в AZN
1,46336
1 Succinct (PROVE) в TJS
SM7,971008
1 Succinct (PROVE) в GEL
2,32416
1 Succinct (PROVE) в AOA
Kz784,679456
1 Succinct (PROVE) в BHD
.د.ب0,3236608
1 Succinct (PROVE) в BMD
$0,8608
1 Succinct (PROVE) в DKK
kr5,534944
1 Succinct (PROVE) в HNL
L22,604608
1 Succinct (PROVE) в MUR
39,183616
1 Succinct (PROVE) в NAD
$14,943488
1 Succinct (PROVE) в NOK
kr8,582176
1 Succinct (PROVE) в NZD
$1,489184
1 Succinct (PROVE) в PAB
B/.0,8608
1 Succinct (PROVE) в PGK
K3,61536
1 Succinct (PROVE) в QAR
ر.ق3,133312
1 Succinct (PROVE) в RSD
дин.86,871936
1 Succinct (PROVE) в UZS
soʻm10 371,081952
1 Succinct (PROVE) в ALL
L71,782112
1 Succinct (PROVE) в ANG
ƒ1,540832
1 Succinct (PROVE) в AWG
ƒ1,54944
1 Succinct (PROVE) в BBD
$1,7216
1 Succinct (PROVE) в BAM
KM1,446144
1 Succinct (PROVE) в BIF
Fr2 538,4992
1 Succinct (PROVE) в BND
$1,11904
1 Succinct (PROVE) в BSD
$0,8608
1 Succinct (PROVE) в JMD
$138,141184
1 Succinct (PROVE) в KHR
3 470,9608
1 Succinct (PROVE) в KMF
Fr364,9792
1 Succinct (PROVE) в LAK
18 713,043104
1 Succinct (PROVE) в LKR
රු261,244192
1 Succinct (PROVE) в MDL
L14,607776
1 Succinct (PROVE) в MGA
Ar3 860,08544
1 Succinct (PROVE) в MOP
P6,8864
1 Succinct (PROVE) в MVR
13,17024
1 Succinct (PROVE) в MWK
MK1 491,85248
1 Succinct (PROVE) в MZN
MT55,00512
1 Succinct (PROVE) в NPR
रु120,976832
1 Succinct (PROVE) в PYG
6 104,7936
1 Succinct (PROVE) в RWF
Fr1 249,0208
1 Succinct (PROVE) в SBD
$7,084384
1 Succinct (PROVE) в SCR
11,767136
1 Succinct (PROVE) в SRD
$34,165152
1 Succinct (PROVE) в SVC
$7,532
1 Succinct (PROVE) в SZL
L14,943488
1 Succinct (PROVE) в TMT
m3,021408
1 Succinct (PROVE) в TND
د.ت2,5290304
1 Succinct (PROVE) в TTD
$5,836224
1 Succinct (PROVE) в UGX
Sh2 999,0272
1 Succinct (PROVE) в XAF
Fr485,4912
1 Succinct (PROVE) в XCD
$2,32416
1 Succinct (PROVE) в XOF
Fr485,4912
1 Succinct (PROVE) в XPF
Fr87,8016
1 Succinct (PROVE) в BWP
P11,53472
1 Succinct (PROVE) в BZD
$1,730208
1 Succinct (PROVE) в CVE
$81,913728
1 Succinct (PROVE) в DJF
Fr153,2224
1 Succinct (PROVE) в DOP
$54,61776
1 Succinct (PROVE) в DZD
د.ج112,299968
1 Succinct (PROVE) в FJD
$1,97984
1 Succinct (PROVE) в GNF
Fr7 484,656
1 Succinct (PROVE) в GTQ
Q6,593728
1 Succinct (PROVE) в GYD
$180,07936
1 Succinct (PROVE) в ISK
kr105,0176

Источники Succinct

Для более глубокого понимания Succinct рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Succinct
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Succinct

Сколько стоит Succinct (PROVE) на сегодня?
Актуальная цена PROVE в USD – 0,8608 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PROVE в USD?
Текущая цена PROVE в USD составляет $ 0,8608. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Succinct?
Рыночная капитализация PROVE составляет $ 167,86M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PROVE?
Циркулирующее предложение PROVE составляет 195,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PROVE?
PROVE достиг максимальной цены (ATH) в 1,7260015460023572 USD.
Какова была минимальная цена PROVE за все время (ATL)?
PROVE достиг минимальной цены (ATL) в 0,4184223922367206 USD.
Каков объем торгов PROVE?
Объем торгов за последние 24 часа для PROVE составляет $ 1,28M USD.
Вырастет ли PROVE в цене в этом году?
PROVE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PROVE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:02:00 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор PROVE в USD

Сумма

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0,8608 USD

Торговля PROVE

PROVE/USDC
$0,8614
$0,8614$0,8614
+11,36%
PROVE/USDT
$0,8608
$0,8608$0,8608
+11,40%

