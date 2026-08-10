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Текущая цена Beldex сегодня составляет 0,09155 RUB. Рыночная капитализация BDX составляет 708 439 728,21804668475 RUB. Отслеживайте обновления цен BDX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Beldex сегодня составляет 0,09155 RUB. Рыночная капитализация BDX составляет 708 439 728,21804668475 RUB. Отслеживайте обновления цен BDX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Beldex Курс (BDX)

Текущая цена 1 BDX в RUB:

₽7,5471
₽7,5471₽7,5471
-0,04%1D
RUB
График цены Beldex (BDX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:32:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Beldex

Текущая цена Beldex (BDX) сегодня составляет ₽ 0,09155 с изменением 0,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BDX на RUB составляет ₽ 0,09155 за BDX.

На данный момент Beldex занимает #208 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 708,44M, при оборотном предложении 7,74B BDX. В течение последних 24 часов, BDX торговался в диапазоне от ₽ 0,09034 (минимум) до ₽ 0,09274 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,155897747365, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,019715381480702225.

В краткосрочной перспективе BDX изменился на -0,13% за последний час и на +10,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 952,96K.

Рыночная информация Beldex (BDX)

No.208

₽ 708,44M
₽ 708,44M₽ 708,44M

₽ 952,96K
₽ 952,96K₽ 952,96K

₽ 909,81M
₽ 909,81M₽ 909,81M

7,74B
7,74B 7,74B

9 937 902 121,442345
9 937 902 121,442345 9 937 902 121,442345

BDX

Текущая рыночная капитализация Beldex составляет ₽ 708,44M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 952,96K. Циркулируещее обращение BDX составляет 7,74B, а общее предложение – 9937902121.442345. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 909,81M.

История цен Beldex в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,09034
₽ 0,09034₽ 0,09034
Мин 24Ч
₽ 0,09274
₽ 0,09274₽ 0,09274
Макс 24Ч

₽ 0,09034
₽ 0,09034₽ 0,09034

₽ 0,09274
₽ 0,09274₽ 0,09274

₽ 14,155897747365
₽ 14,155897747365₽ 14,155897747365

₽ 1,019715381480702225
₽ 1,019715381480702225₽ 1,019715381480702225

-0,13%

-0,04%

+10,43%

+10,43%

История цен Beldex (BDX) в RUB

Отслеживайте изменения цены Beldex за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00302-0,04%
30 дней₽ +0,0003+0,32%
60 дней₽ +0,0121+15,22%
90 дней₽ +0,01176+14,73%
Изменение цены Beldex сегодня

Сегодня для BDX зафиксировано изменение ₽ -0,00302 (-0,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Beldex за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0003 (+0,32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Beldex за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BDX изменился на ₽ +0,0121 (+15,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Beldex за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01176 (+14,73%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Beldex (BDX)?

Просмотеть страницу истории цен Beldex.

Анализ по Beldex

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Beldex, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Beldex: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BDX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BDX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09186; цена находится выше центральной линии 0,0911 и пробила сопротивление R1 на отметке 0,0916. Текущая структура расположена в верхней части ценового диапазона, а краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, при этом наблюдается дивергенция с группой EMA, которая колеблется около нулевой оси. Стороны длинных и коротких позиций завершили обмен «чипами» в диапазоне 0,0911–0,0916: центр массы цены слегка сместился вверх, однако ключевая точка R2 так и не была надёжно закреплена. Индикатор MACD показывает пересечение ниже нуля, при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие одностороннего рыночного импульса. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют снижение, что в сочетании с сужением полос Боллинджера подтверждает сжатие волатильности. Краткосрочная поддержка располагается на уровне S1 — 0,0904, что примерно соответствует 1,5% от текущей цены. Сильная поддержка находится на уровне S2 — 0,0900, примерно в 2,0% от текущего курса. Ближайшее сопротивление — пройденный уровень R1 на отметке 0,0916; если цена вернётся к этой отметке и подтвердит её, она трансформируется в поддержку. Далёкое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,0923, что примерно на 0,5% выше текущей цены; эта зона является плотным скоплением предыдущих максимумов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Beldex?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Beldex (BDX):

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Принятие и внедрение экосистемы Beldex, ориентированной на конфиденциальность, а также DApps
3. Уровень использования сети и объем транзакций
4. Спрос на стейкинг в мастернодах и размер вознаграждений
5. Прогресс в разработке и заключенные партнерские соглашения
6. Регуляторные новости, касающиеся монет с повышенной конфиденциальностью
7. Конкуренция со стороны других криптовалют, ориентированных на конфиденциальность
8. Объем торгов и ликвидность на биржах
9. Рост сообщества и маркетинговые усилия
10. Технический анализ и движения крупных инвесторов («китов»)

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Beldex?

Люди хотят знать текущую цену Beldex (BDX) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, определение оптимальных моментов входа и выхода с рынка, оценка эффективности инвестиций, а также поддержание актуальности в отношении рыночных тенденций. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности.

Прогноз цены Beldex

Прогноз цены Beldex (BDX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BDX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Beldex (BDX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Beldex потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Beldex достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BDX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Beldex».

Как купить и инвестировать Beldex в Россия

Готовы приступить к работе с Beldex? Покупка BDX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Beldex. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Beldex (BDX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Beldex будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Beldex (BDX)

Что вы можете сделать с Beldex

Владение Beldex позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Beldex (BDX)

Beldex – это ведущая конфиденциальная экосистема dApp, состоящая из децентрализованных и конфиденциальных приложений, включая BChat, BelNet, браузер Beldex, протокол Beldex и мост Beldex. Проект Beldex стремится повысить вашу конфиденциальность в Интернете.

Источники Beldex

Для более глубокого понимания Beldex рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Beldex
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemDePINEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:32:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Beldex (BDX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Beldex

BDX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BDX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BDX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Beldex (BDX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Beldex в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BDX/USDT
₽7,5537
₽7,5537₽7,5537
-0,06%
10.42M (USDT)
BDX/BTC
₽0,00011554125
₽0,00011554125₽0,00011554125
-0,37%
12.56M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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