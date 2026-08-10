Beldex Курс (BDX)
Текущая цена Beldex (BDX) сегодня составляет ₽ 0,09155 с изменением 0,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BDX на RUB составляет ₽ 0,09155 за BDX.
На данный момент Beldex занимает #208 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 708,44M, при оборотном предложении 7,74B BDX. В течение последних 24 часов, BDX торговался в диапазоне от ₽ 0,09034 (минимум) до ₽ 0,09274 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,155897747365, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,019715381480702225.
В краткосрочной перспективе BDX изменился на -0,13% за последний час и на +10,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 952,96K.
No.208
BDX
Текущая рыночная капитализация Beldex составляет ₽ 708,44M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 952,96K. Циркулируещее обращение BDX составляет 7,74B, а общее предложение – 9937902121.442345. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 909,81M.
-0,13%
-0,04%
+10,43%
+10,43%
Отслеживайте изменения цены Beldex за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00302
|-0,04%
|30 дней
|₽ +0,0003
|+0,32%
|60 дней
|₽ +0,0121
|+15,22%
|90 дней
|₽ +0,01176
|+14,73%
Сегодня для BDX зафиксировано изменение ₽ -0,00302 (-0,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0003 (+0,32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BDX изменился на ₽ +0,0121 (+15,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01176 (+14,73%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Beldex.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Beldex, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BDX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
BDX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09186; цена находится выше центральной линии 0,0911 и пробила сопротивление R1 на отметке 0,0916. Текущая структура расположена в верхней части ценового диапазона, а краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, при этом наблюдается дивергенция с группой EMA, которая колеблется около нулевой оси. Стороны длинных и коротких позиций завершили обмен «чипами» в диапазоне 0,0911–0,0916: центр массы цены слегка сместился вверх, однако ключевая точка R2 так и не была надёжно закреплена. Индикатор MACD показывает пересечение ниже нуля, при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие одностороннего рыночного импульса. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют снижение, что в сочетании с сужением полос Боллинджера подтверждает сжатие волатильности. Краткосрочная поддержка располагается на уровне S1 — 0,0904, что примерно соответствует 1,5% от текущей цены. Сильная поддержка находится на уровне S2 — 0,0900, примерно в 2,0% от текущего курса. Ближайшее сопротивление — пройденный уровень R1 на отметке 0,0916; если цена вернётся к этой отметке и подтвердит её, она трансформируется в поддержку. Далёкое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,0923, что примерно на 0,5% выше текущей цены; эта зона является плотным скоплением предыдущих максимумов.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Beldex потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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