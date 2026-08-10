Текущее общее настроение на рынке BDX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BDX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09186; цена находится выше центральной линии 0,0911 и пробила сопротивление R1 на отметке 0,0916. Текущая структура расположена в верхней части ценового диапазона, а краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, при этом наблюдается дивергенция с группой EMA, которая колеблется около нулевой оси. Стороны длинных и коротких позиций завершили обмен «чипами» в диапазоне 0,0911–0,0916: центр массы цены слегка сместился вверх, однако ключевая точка R2 так и не была надёжно закреплена. Индикатор MACD показывает пересечение ниже нуля, при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие одностороннего рыночного импульса. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют снижение, что в сочетании с сужением полос Боллинджера подтверждает сжатие волатильности. Краткосрочная поддержка располагается на уровне S1 — 0,0904, что примерно соответствует 1,5% от текущей цены. Сильная поддержка находится на уровне S2 — 0,0900, примерно в 2,0% от текущего курса. Ближайшее сопротивление — пройденный уровень R1 на отметке 0,0916; если цена вернётся к этой отметке и подтвердит её, она трансформируется в поддержку. Далёкое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,0923, что примерно на 0,5% выше текущей цены; эта зона является плотным скоплением предыдущих максимумов.

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