Сегодняшняя цена RealLink

Текущая цена RealLink (REAL) сегодня составляет ₽ 0,0755 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REAL на RUB составляет ₽ 0,0755 за REAL.

На данный момент RealLink занимает #266 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 103,74M, при оборотном предложении 1,37B REAL. В течение последних 24 часов, REAL торговался в диапазоне от ₽ 0,07548 (минимум) до ₽ 0,07687 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 30,5736576754605243516, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,001652605191601585.

В краткосрочной перспективе REAL изменился на -0,73% за последний час и на +3,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 211,29K.

Рыночная информация RealLink (REAL)

Место No.266 Рыночная капитализация ₽ 103,74M₽ 103,74M ₽ 103,74M Объем (24Ч) ₽ 211,29K₽ 211,29K ₽ 211,29K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 906,00M₽ 906,00M ₽ 906,00M Оборотное предложение 1,37B 1,37B 1,37B Макс. предложение 12 000 000 000 12 000 000 000 12 000 000 000 Общее предложение 3 280 588 975 3 280 588 975 3 280 588 975 Коэффициент обращения 11,45% Публичный блокчейн TRX

Текущая рыночная капитализация RealLink составляет ₽ 103,74M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 211,29K. Циркулируещее обращение REAL составляет 1,37B, а общее предложение – 3280588975. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 906,00M.