Что такое Humanity (H)

Humanity Protocol – это децентрализованная сеть идентификации, предназначенная для подтверждения того, что вы являетесь реальным, уникальным человеком, без ущерба для вашей конфиденциальности. Основанная на криптографии с нулевым разглашением, она позволяет любому человеку подтвердить свою человечность с помощью простого сканирования ладони, создавая безопасную, устойчивую к атакам Сибиллы идентичность, которая работает как в Интернете, так и в реальной жизни. Humanity Protocol создает тот уровень доверия, которого не хватало Интернету, подтверждая человечность без раскрытия личности.

Humanity доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Humanity. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Humanity Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Humanity, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена H в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Humanity.

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Токеномика Humanity (H)

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H на местную валюту

1 H к VND ₫ 0 1 H к AUD A$ 0 1 H к GBP ￡ 0 1 H к EUR € 0 1 H к USD $ 0 1 H к MYR RM 0 1 H к TRY ₺ 0 1 H к JPY ¥ 0 1 H к RUB ₽ 0 1 H к INR ₹ 0 1 H к IDR Rp 0 1 H к KRW ₩ 0 1 H к PHP ₱ 0 1 H к EGP ￡E. 0 1 H к BRL R$ 0 1 H к CAD C$ 0 1 H к BDT ৳ 0 1 H к NGN ₦ 0 1 H к UAH ₴ 0 1 H к VES Bs 0 1 H к PKR Rs 0 1 H к KZT ₸ 0 1 H к THB ฿ 0 1 H к TWD NT$ 0 1 H к AED د.إ 0 1 H к CHF Fr 0 1 H к HKD HK$ 0 1 H к MAD .د.م 0 1 H к MXN $ 0

Источники Humanity

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