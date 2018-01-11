Сегодняшняя цена IOSToken

Текущая цена IOSToken (IOST) сегодня составляет ₽ 0.0005946 с изменением 3.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IOST на RUB составляет ₽ 0.0005946 за IOST.

На данный момент IOSToken занимает #612 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,22M, при оборотном предложении 34,00B IOST. В течение последних 24 часов, IOST торговался в диапазоне от ₽ 0.0005888 (минимум) до ₽ 0.0006193 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11.2841249352693561679, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0626673947417657363.

В краткосрочной перспективе IOST изменился на +0.18% за последний час и на -1.58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,55K.

Рыночная информация IOSToken (IOST)

Место No.612 Рыночная капитализация ₽ 20,22M₽ 20,22M ₽ 20,22M Объем (24Ч) ₽ 71,55K₽ 71,55K ₽ 71,55K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 53.51M₽ 53.51M ₽ 53.51M Оборотное предложение 34,00B 34,00B 34,00B Макс. предложение 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000 Общее предложение 48,298,553,487 48,298,553,487 48,298,553,487 Коэффициент обращения 37.77% Дата выпуска 2018-01-11 00:00:00 Цена выпуска ₽ 0.8267₽ 0.8267 ₽ 0.8267 Публичный блокчейн IOST

Текущая рыночная капитализация IOSToken составляет ₽ 20,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,55K. Циркулируещее обращение IOST составляет 34,00B, а общее предложение – 48298553487. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 53.51M.