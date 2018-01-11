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Текущая цена IOSToken сегодня составляет 0.0005946 RUB. Рыночная капитализация IOST составляет 20,215,836.2436858 RUB. Отслеживайте обновления цен IOST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена IOSToken сегодня составляет 0.0005946 RUB. Рыночная капитализация IOST составляет 20,215,836.2436858 RUB. Отслеживайте обновления цен IOST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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IOSToken Курс (IOST)

Текущая цена 1 IOST в RUB:

₽0.049155582
₽0.049155582₽0.049155582
-3,34%1D
RUB
График цены IOSToken (IOST) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:19:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена IOSToken

Текущая цена IOSToken (IOST) сегодня составляет ₽ 0.0005946 с изменением 3.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IOST на RUB составляет ₽ 0.0005946 за IOST.

На данный момент IOSToken занимает #612 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,22M, при оборотном предложении 34,00B IOST. В течение последних 24 часов, IOST торговался в диапазоне от ₽ 0.0005888 (минимум) до ₽ 0.0006193 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11.2841249352693561679, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0626673947417657363.

В краткосрочной перспективе IOST изменился на +0.18% за последний час и на -1.58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,55K.

Рыночная информация IOSToken (IOST)

No.612

₽ 20,22M
₽ 20,22M₽ 20,22M

₽ 71,55K
₽ 71,55K₽ 71,55K

₽ 53.51M
₽ 53.51M₽ 53.51M

34,00B
34,00B 34,00B

90,000,000,000
90,000,000,000 90,000,000,000

48,298,553,487
48,298,553,487 48,298,553,487

37.77%

2018-01-11 00:00:00

₽ 0.8267
₽ 0.8267₽ 0.8267

IOST

Текущая рыночная капитализация IOSToken составляет ₽ 20,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,55K. Циркулируещее обращение IOST составляет 34,00B, а общее предложение – 48298553487. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 53.51M.

История цен IOSToken в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0005888
₽ 0.0005888₽ 0.0005888
Мин 24Ч
₽ 0.0006193
₽ 0.0006193₽ 0.0006193
Макс 24Ч

₽ 0.0005888
₽ 0.0005888₽ 0.0005888

₽ 0.0006193
₽ 0.0006193₽ 0.0006193

₽ 11.2841249352693561679
₽ 11.2841249352693561679₽ 11.2841249352693561679

₽ 0.0626673947417657363
₽ 0.0626673947417657363₽ 0.0626673947417657363

+0.18%

-3.34%

-1.58%

-1.58%

История цен IOSToken (IOST) в RUB

Отслеживайте изменения цены IOSToken за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.001698527-3.34%
30 дней₽ -0.0001196-16.75%
60 дней₽ -0.0002109-26.19%
90 дней₽ -0.0006114-50.70%
Изменение цены IOSToken сегодня

Сегодня для IOST зафиксировано изменение ₽ -0.001698527 (-3.34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены IOSToken за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0001196 (-16.75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены IOSToken за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IOST изменился на ₽ -0.0002109 (-26.19%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены IOSToken за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0006114 (-50.70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены IOSToken (IOST)?

Просмотеть страницу истории цен IOSToken.

Анализ по IOSToken

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний IOSToken, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке IOSToken: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке IOST: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

IOST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 6,02E-4; текущая цена 6,047E-4 пробила уровень сопротивления R1 и приближается к ключевому уровню R2. В краткосрочной перспективе скользящие средние расположены в бычьем порядке, цена удерживается над ключевой опорной структурой, а рыночная конъюнктура находится на верхней границе диапазона колебаний. Индикатор MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх, что свидетельствует о постепенном накоплении восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни об условиях перекупленности, ни о перепроданности, что указывает на отсутствие чрезмерных эмоций, сопровождающих текущий рост. Показатели KDJ и StochRSI движутся в одном направлении, а расширение полос Боллинджера подтверждает постепенное увеличение волатильности. В краткосрочной перспективе основным уровнем сопротивления выступает ключевой уровень R2 — 6,044E-4; текущая цена уже слегка его прорвала, поэтому необходимо дождаться подтверждения закрытия дня. Ниже расположен уровень поддержки S1 — 6,007E-4, который находится примерно в 0,66% от текущей цены и представляет собой первую защитную линию. Далее следует ориентир S2 — 5,996E-4; если цена пробьёт этот уровень, возможен повторный тест данного минимума. Сверху заметного исторического сопротивления нет; после пробоя R2 открывается пространство для дальнейшего движения вверх, однако важно следить за последующим развитием объёмов торгов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены IOSToken?

Цена IOST зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Развитие технологий и обновления платформы.
3. Уровень внедрения блокчейна IOST разработчиками и предприятиями.
4. Объём торгов и ликвидность на биржах.
5. Конкуренция со стороны других блокчейн-платформ.
6. Новости, касающиеся регулирования криптовалют.
7. Объявления о партнёрствах и рост экосистемы.
8. Динамика предложения токенов и стейкинг-вознаграждения.
9. Интеграция с DeFi и использование смарт-контрактов.
10. Общая экономическая ситуация и склонность инвесторов к риску.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену IOSToken?

Люди хотят знать текущую цену IOST по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Реальное время предоставляет трейдерам возможность определять точки входа/выхода, отслеживать прибыль/убытки и принимать обоснованные решения о покупке/продаже.

Прогноз цены IOSToken

Прогноз цены IOSToken (IOST) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IOST в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены IOSToken (IOST) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена IOSToken потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену IOSToken достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены IOST, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены IOSToken».

Как купить и инвестировать IOSToken в Россия

Готовы приступить к работе с IOSToken? Покупка IOST на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить IOSToken. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке IOSToken (IOST).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и IOSToken будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке IOSToken (IOST)

Что вы можете сделать с IOSToken

Владение IOSToken позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое IOSToken (IOST)

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Источники IOSToken

Для более глубокого понимания IOSToken рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт IOSToken
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:19:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IOSToken (IOST)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о IOSToken

IOST USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте IOSToken (IOST) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы IOSToken в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IOST/USDT
₽0.049172116
₽0.049172116₽0.049172116
-3.36%
118.39M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 IOST = 0.049155582 RUB