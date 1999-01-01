ESX

EstateX является первопроходцем в демократизации мирового рынка недвижимости объемом 300 триллионов долларов, решая важнейшие проблемы и делая владение недвижимостью доступным, недорогим и гибким. Используя технологию блокчейн, EstateX дает возможность любому человеку начать создавать диверсифицированный портфель недвижимости, имея всего 100 долларов, разрушая традиционные барьеры и открывая возможности для создания богатства по всему миру.

Название криптовалютыESX

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение12,600,000,000

Общее предложение7,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеEstateX является первопроходцем в демократизации мирового рынка недвижимости объемом 300 триллионов долларов, решая важнейшие проблемы и делая владение недвижимостью доступным, недорогим и гибким. Используя технологию блокчейн, EstateX дает возможность любому человеку начать создавать диверсифицированный портфель недвижимости, имея всего 100 долларов, разрушая традиционные барьеры и открывая возможности для создания богатства по всему миру.

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