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Текущая цена DASH сегодня составляет 31,13 RUB. Рыночная капитализация DASH составляет 396 332 325,9117315478 RUB. Отслеживайте обновления цен DASH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена DASH сегодня составляет 31,13 RUB. Рыночная капитализация DASH составляет 396 332 325,9117315478 RUB. Отслеживайте обновления цен DASH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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DASH Курс (DASH)

Текущая цена 1 DASH в RUB:

₽2 574,7623
₽2 574,7623₽2 574,7623
-2,22%1D
RUB
График цены DASH (DASH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:43:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена DASH

Текущая цена DASH (DASH) сегодня составляет ₽ 31,13 с изменением 2,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DASH на RUB составляет ₽ 31,13 за DASH.

На данный момент DASH занимает #84 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 396,33M, при оборотном предложении 12,73M DASH. В течение последних 24 часов, DASH торговался в диапазоне от ₽ 30,97 (минимум) до ₽ 31,92 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 135 828,01377685546875, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,6915864123404022106.

В краткосрочной перспективе DASH изменился на -0,17% за последний час и на +0,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 281,61K.

Рыночная информация DASH (DASH)

No.84

₽ 396,33M
₽ 396,33M₽ 396,33M

₽ 281,61K
₽ 281,61K₽ 281,61K

₽ 588,36M
₽ 588,36M₽ 588,36M

12,73M
12,73M 12,73M

18 900 000
18 900 000 18 900 000

12 731 523,47933606
12 731 523,47933606 12 731 523,47933606

67,36%

0,02%

2014-01-01 00:00:00

₽ 17,683398
₽ 17,683398₽ 17,683398

DASH

Текущая рыночная капитализация DASH составляет ₽ 396,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 281,61K. Циркулируещее обращение DASH составляет 12,73M, а общее предложение – 12731523.47933606. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 588,36M.

История цен DASH в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 30,97
₽ 30,97₽ 30,97
Мин 24Ч
₽ 31,92
₽ 31,92₽ 31,92
Макс 24Ч

₽ 30,97
₽ 30,97₽ 30,97

₽ 31,92
₽ 31,92₽ 31,92

₽ 135 828,01377685546875
₽ 135 828,01377685546875₽ 135 828,01377685546875

₽ 17,6915864123404022106
₽ 17,6915864123404022106₽ 17,6915864123404022106

-0,17%

-2,22%

+0,51%

+0,51%

История цен DASH (DASH) в RUB

Отслеживайте изменения цены DASH за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -58,4575-2,22%
30 дней₽ -3,64-10,47%
60 дней₽ -4,04-11,49%
90 дней₽ -14,55-31,86%
Изменение цены DASH сегодня

Сегодня для DASH зафиксировано изменение ₽ -58,4575 (-2,22%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены DASH за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -3,64 (-10,47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены DASH за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DASH изменился на ₽ -4,04 (-11,49%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены DASH за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -14,55 (-31,86%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены DASH (DASH)?

Просмотеть страницу истории цен DASH.

Анализ по DASH

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний DASH, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке DASH: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DASH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

DASH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 31,63, что на 0,13% ниже центральной точки Pivot уровня 31,6733. Цена находится внутри узкого диапазона колебаний между уровнями S1 и R1. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтральное равновесие. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение», при этом разница между сигнальной и основной линиями расширяется, что свидетельствует о нарастании бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Индикаторы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящую дивергенцию, что указывает на позитивные настроения среди трейдеров в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности находится в стадии низкой консолидации, что предвещает приближение ключевого момента для возможного изменения направления движения цены. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 31,8766, что на 0,78% выше текущей цены и является ближайшей целью для тестирования. Второе сопротивление R2 находится на отметке 32,0033, что соответствует уровню 1,18% от текущей цены и выступает в качестве дальнего ориентира. Первый уровень поддержки S1 расположен на уровне 31,5466, что на 0,26% ниже текущей цены и обеспечивает защиту в ближайшей зоне. Второй уровень поддержки S2 находится на отметке 31,3433, что на 0,91% ниже текущей цены и служит опорой для формирования структурного минимума.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены DASH?

Цены на DASH зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения в рынке и принятие со стороны продавцов
2. Спрос на функции конфиденциальности и регуляторные вопросы
3. Обновления сети и технологические улучшения
4. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют
5. Объем торгов и ликвидность на биржах
6. Конкуренция со сторонними монетами с функциями конфиденциальности
7. Вознаграждения за управление мастернодами и экономика стейкинга

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену DASH?

Люди хотят знать текущую цену DASH по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Волатильность цены DASH создаёт возможности для получения прибыли, но требует мониторинга в режиме реального времени. Инвесторы отслеживают ежедневные котировки, чтобы оценивать результаты своих операций, принимать решения о покупке или продаже, а также управлять уровнем риска в своих криптовалютных активах.

Прогноз цены DASH

Прогноз цены DASH (DASH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DASH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены DASH (DASH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена DASH потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену DASH достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DASH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены DASH».

Как купить и инвестировать DASH в Россия

Готовы приступить к работе с DASH? Покупка DASH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить DASH. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке DASH (DASH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и DASH будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке DASH (DASH)

Что вы можете сделать с DASH

Владение DASH позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Whitepaper

Источники DASH

Для более глубокого понимания DASH рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт DASH
Обозреватель блоков

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Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemMade in USA

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:43:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DASH (DASH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о DASH

DASH USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по DASH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами DASH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте DASH (DASH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DASH в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DASH/USDT
₽2 574,7623
₽2 574,7623₽2 574,7623
-2,22%
9.16K (USDT)
DASH/USDC
₽2 573,1081
₽2 573,1081₽2 573,1081
-2,26%
1.74K (USDT)
DASH/BTC
₽0,039576735
₽0,039576735₽0,039576735
-1,94%
268.77 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 DASH = 2 574,7623 RUB