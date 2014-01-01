Текущее общее настроение на рынке DASH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

DASH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 31,63, что на 0,13% ниже центральной точки Pivot уровня 31,6733. Цена находится внутри узкого диапазона колебаний между уровнями S1 и R1. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтральное равновесие. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение», при этом разница между сигнальной и основной линиями расширяется, что свидетельствует о нарастании бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Индикаторы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящую дивергенцию, что указывает на позитивные настроения среди трейдеров в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности находится в стадии низкой консолидации, что предвещает приближение ключевого момента для возможного изменения направления движения цены. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 31,8766, что на 0,78% выше текущей цены и является ближайшей целью для тестирования. Второе сопротивление R2 находится на отметке 32,0033, что соответствует уровню 1,18% от текущей цены и выступает в качестве дальнего ориентира. Первый уровень поддержки S1 расположен на уровне 31,5466, что на 0,26% ниже текущей цены и обеспечивает защиту в ближайшей зоне. Второй уровень поддержки S2 находится на отметке 31,3433, что на 0,91% ниже текущей цены и служит опорой для формирования структурного минимума.

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