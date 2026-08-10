Curve Курс (CRV)
Текущая цена Curve (CRV) сегодня составляет ₽ 0,2404 с изменением 0,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRV на RUB составляет ₽ 0,2404 за CRV.
На данный момент Curve занимает #95 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 364,62M, при оборотном предложении 1,52B CRV. В течение последних 24 часов, CRV торговался в диапазоне от ₽ 0,2265 (минимум) до ₽ 0,2462 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 003,855235967203, тогда как исторический минимум составил ₽ 14,1752665594758196323.
В краткосрочной перспективе CRV изменился на +0,25% за последний час и на +18,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 714,63K.
No.95
50,05%
0,01%
ETH
Текущая рыночная капитализация Curve составляет ₽ 364,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 714,63K. Циркулируещее обращение CRV составляет 1,52B, а общее предложение – 2390277331.31504443. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 728,48M.
+0,25%
-0,53%
+18,30%
+18,30%
Отслеживайте изменения цены Curve за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,105944
|-0,53%
|30 дней
|₽ +0,035
|+17,03%
|60 дней
|₽ -0,0069
|-2,80%
|90 дней
|₽ -0,0465
|-16,21%
Сегодня для CRV зафиксировано изменение ₽ -0,105944 (-0,53%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,035 (+17,03%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CRV изменился на ₽ -0,0069 (-2,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0465 (-16,21%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Curve (CRV)?
Просмотеть страницу истории цен Curve.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Curve, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CRV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
CRV_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,2140. Цена находится выше центральной зоны Pivot Point — 0,2115. Краткосрочное сопротивление R1 расположено на отметке 0,2131. Текущая цена пробила уровень R1 и сейчас тестирует зону R2 — 0,2148. Рыночная структура демонстрирует характер высоких колебаний: быки и медведи ведут борьбу в верхней части ценового диапазона. Отклонение цены от центральной зоны остаётся ограниченным, что указывает на общий боковой тренд. Индикаторы динамики показывают разнонаправленную картину: группа MA подаёт сигнал к покупке, тогда как EMA остаётся вблизи нулевой линии, сохраняя баланс. MACD формирует «золотое пересечение», а индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют о крайних условиях перекупленности или перепроданности. Боллинджеры сжимаются, что свидетельствует о снижении волатильности; при этом направления быстрых и медленных индикаторов не полностью совпадают. Бычий импульс проявляется умеренно, тогда как силы медведей пока не исчерпаны. Объёмные показатели находятся на среднем уровне. В ближайшей перспективе ключевым уровнем сопротивления является R2 — 0,2148, что примерно соответствует 0,37% от текущего курса. Ниже первым уровнем поддержки выступает зона между R1 и центральной зоной — 0,2115, что составляет около 1,16% от текущего значения. Далее следует опорный уровень S1 — 0,2098, который находится примерно на расстоянии 1,96% от текущей цены. Более низкий уровень S2 — 0,2082 — расположен на расстоянии около 2,71% от текущего курса. В случае коррекции необходимо внимательно оценивать способность центральной зоны удержать цену. Восходящий потенциал ограничен уровнем R2 и последующими сопротивлениями.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Curve потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
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|Тип
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