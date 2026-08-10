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Текущая цена Curve сегодня составляет 0,2404 RUB. Рыночная капитализация CRV составляет 364 618 368,064399215724 RUB. Отслеживайте обновления цен CRV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Curve сегодня составляет 0,2404 RUB. Рыночная капитализация CRV составляет 364 618 368,064399215724 RUB. Отслеживайте обновления цен CRV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Curve Курс (CRV)

Текущая цена 1 CRV в RUB:

₽19,883484
₽19,883484₽19,883484
-0,53%1D
RUB
График цены Curve (CRV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:34:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Curve

Текущая цена Curve (CRV) сегодня составляет ₽ 0,2404 с изменением 0,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRV на RUB составляет ₽ 0,2404 за CRV.

На данный момент Curve занимает #95 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 364,62M, при оборотном предложении 1,52B CRV. В течение последних 24 часов, CRV торговался в диапазоне от ₽ 0,2265 (минимум) до ₽ 0,2462 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 003,855235967203, тогда как исторический минимум составил ₽ 14,1752665594758196323.

В краткосрочной перспективе CRV изменился на +0,25% за последний час и на +18,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 714,63K.

Рыночная информация Curve (CRV)

No.95

₽ 364,62M
₽ 364,62M₽ 364,62M

₽ 714,63K
₽ 714,63K₽ 714,63K

₽ 728,48M
₽ 728,48M₽ 728,48M

1,52B
1,52B 1,52B

3 030 303 030,299
3 030 303 030,299 3 030 303 030,299

2 390 277 331,31504443
2 390 277 331,31504443 2 390 277 331,31504443

50,05%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Curve составляет ₽ 364,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 714,63K. Циркулируещее обращение CRV составляет 1,52B, а общее предложение – 2390277331.31504443. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 728,48M.

История цен Curve в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2265
₽ 0,2265₽ 0,2265
Мин 24Ч
₽ 0,2462
₽ 0,2462₽ 0,2462
Макс 24Ч

₽ 0,2265
₽ 0,2265₽ 0,2265

₽ 0,2462
₽ 0,2462₽ 0,2462

₽ 5 003,855235967203
₽ 5 003,855235967203₽ 5 003,855235967203

₽ 14,1752665594758196323
₽ 14,1752665594758196323₽ 14,1752665594758196323

+0,25%

-0,53%

+18,30%

+18,30%

История цен Curve (CRV) в RUB

Отслеживайте изменения цены Curve за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,105944-0,53%
30 дней₽ +0,035+17,03%
60 дней₽ -0,0069-2,80%
90 дней₽ -0,0465-16,21%
Изменение цены Curve сегодня

Сегодня для CRV зафиксировано изменение ₽ -0,105944 (-0,53%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Curve за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,035 (+17,03%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Curve за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CRV изменился на ₽ -0,0069 (-2,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Curve за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0465 (-16,21%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Curve (CRV)?

Просмотеть страницу истории цен Curve.

Анализ по Curve

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Curve, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Curve: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CRV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CRV_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,2140. Цена находится выше центральной зоны Pivot Point — 0,2115. Краткосрочное сопротивление R1 расположено на отметке 0,2131. Текущая цена пробила уровень R1 и сейчас тестирует зону R2 — 0,2148. Рыночная структура демонстрирует характер высоких колебаний: быки и медведи ведут борьбу в верхней части ценового диапазона. Отклонение цены от центральной зоны остаётся ограниченным, что указывает на общий боковой тренд. Индикаторы динамики показывают разнонаправленную картину: группа MA подаёт сигнал к покупке, тогда как EMA остаётся вблизи нулевой линии, сохраняя баланс. MACD формирует «золотое пересечение», а индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют о крайних условиях перекупленности или перепроданности. Боллинджеры сжимаются, что свидетельствует о снижении волатильности; при этом направления быстрых и медленных индикаторов не полностью совпадают. Бычий импульс проявляется умеренно, тогда как силы медведей пока не исчерпаны. Объёмные показатели находятся на среднем уровне. В ближайшей перспективе ключевым уровнем сопротивления является R2 — 0,2148, что примерно соответствует 0,37% от текущего курса. Ниже первым уровнем поддержки выступает зона между R1 и центральной зоной — 0,2115, что составляет около 1,16% от текущего значения. Далее следует опорный уровень S1 — 0,2098, который находится примерно на расстоянии 1,96% от текущей цены. Более низкий уровень S2 — 0,2082 — расположен на расстоянии около 2,71% от текущего курса. В случае коррекции необходимо внимательно оценивать способность центральной зоны удержать цену. Восходящий потенциал ограничен уровнем R2 и последующими сопротивлениями.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Curve?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Curve (CRV):

1. Настроения на рынке DeFi — как ведущий протокол DEX, CRV коррелирует с общим уровнем принятия DeFi и объемами торгов.

2. Общий объем замороженных средств (TVL) — более высокий TVL в пулах Curve повышает спрос на токены CRV и активность участия в процессах управления.

3. **Объем торгов стейблкоинами — Curve специализируется на обменах стейблкоинов; рост их использования усиливает полезность токена.

4. Государственные предложения по управлению — крупные обновления протокола и результаты голосования влияют на доверие инвесторов.

5. Полезность токена — вознаграждения за стейкинг CRV, право голоса и механизмы распределения комиссий оказывают влияние на спрос.

6. Конкуренция — относительная эффективность по сравнению с другими DEX, такими как Uniswap, определяет позиционирование на рынке.

7. Регуляторная среда — нормативно-правовое регулирование DeFi влияет на уровень принятия технологии и участие институциональных инвесторов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Curve?

Люди хотят знать текущую цену Curve (CRV) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, оптимизация фермерства доходов и участие в процессах управления. CRV играет важную роль в экосистеме DeFi Curve, влияя на вознаграждения за стейкинг и уровень голосующего права. Движения цены оказывают влияние на инвестиционные стратегии и решения, касающиеся предоставления ликвидности.

Прогноз цены Curve

Прогноз цены Curve (CRV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CRV в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Curve (CRV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Curve потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Curve достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CRV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Curve».

Как купить и инвестировать Curve в Россия

Готовы приступить к работе с Curve? Покупка CRV на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Curve. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Curve (CRV).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Curve будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Curve (CRV)

Что вы можете сделать с Curve

Владение Curve позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Whitepaper

Источники Curve

Для более глубокого понимания Curve рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Curve
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Base Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:34:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Curve (CRV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Curve

CRV USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Curve (CRV) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CRV/USDT
₽19,858671
₽19,858671₽19,858671
-0,62%
3.00M (USDT)
CRV/USDC
₽19,842129
₽19,842129₽19,842129
-0,58%
269.73K (USDT)
CRV/ETH
₽0,0103437126
₽0,0103437126₽0,0103437126
-0,20%
20.29K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 CRV = 19,883484 RUB