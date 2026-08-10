Текущее общее настроение на рынке CRV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CRV_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,2140. Цена находится выше центральной зоны Pivot Point — 0,2115. Краткосрочное сопротивление R1 расположено на отметке 0,2131. Текущая цена пробила уровень R1 и сейчас тестирует зону R2 — 0,2148. Рыночная структура демонстрирует характер высоких колебаний: быки и медведи ведут борьбу в верхней части ценового диапазона. Отклонение цены от центральной зоны остаётся ограниченным, что указывает на общий боковой тренд. Индикаторы динамики показывают разнонаправленную картину: группа MA подаёт сигнал к покупке, тогда как EMA остаётся вблизи нулевой линии, сохраняя баланс. MACD формирует «золотое пересечение», а индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют о крайних условиях перекупленности или перепроданности. Боллинджеры сжимаются, что свидетельствует о снижении волатильности; при этом направления быстрых и медленных индикаторов не полностью совпадают. Бычий импульс проявляется умеренно, тогда как силы медведей пока не исчерпаны. Объёмные показатели находятся на среднем уровне. В ближайшей перспективе ключевым уровнем сопротивления является R2 — 0,2148, что примерно соответствует 0,37% от текущего курса. Ниже первым уровнем поддержки выступает зона между R1 и центральной зоной — 0,2115, что составляет около 1,16% от текущего значения. Далее следует опорный уровень S1 — 0,2098, который находится примерно на расстоянии 1,96% от текущей цены. Более низкий уровень S2 — 0,2082 — расположен на расстоянии около 2,71% от текущего курса. В случае коррекции необходимо внимательно оценивать способность центральной зоны удержать цену. Восходящий потенциал ограничен уровнем R2 и последующими сопротивлениями.

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