Текущая цена Qualcomm сегодня составляет 170.83 USD. Следите за обновлениями цены QCOMON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QCOMON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Qualcomm

Qualcomm Курс (QCOMON)

Текущая цена 1 QCOMON в USD:

$170,91
$170,91$170,91
+0,60%1D
USD
График цены Qualcomm (QCOMON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:20 (UTC+8)

Информация о ценах Qualcomm (QCOMON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 167,52
$ 167,52$ 167,52
Мин 24Ч
$ 171,28
$ 171,28$ 171,28
Макс 24Ч

$ 167,52
$ 167,52$ 167,52

$ 171,28
$ 171,28$ 171,28

$ 174,8274837779142
$ 174,8274837779142$ 174,8274837779142

$ 153,0239195419269
$ 153,0239195419269$ 153,0239195419269

+0,89%

+0,60%

+3,59%

+3,59%

Текущая цена Qualcomm (QCOMON) составляет $ 170,83. За последние 24 часа QCOMON торговался в диапазоне от $ 167,52 до $ 171,28, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QCOMON за все время составляет $ 174,8274837779142, а минимальная – $ 153,0239195419269.

Что касается краткосрочной динамики, QCOMON изменился на +0,89% за последний час, на +0,60% за 24 часа и на +3,59% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Qualcomm (QCOMON)

No.2269

$ 825,58K
$ 825,58K$ 825,58K

$ 56,54K
$ 56,54K$ 56,54K

$ 825,58K
$ 825,58K$ 825,58K

4,83K
4,83K 4,83K

4 832,78330973
4 832,78330973 4 832,78330973

ETH

Текущая рыночная капитализация Qualcomm составляет $ 825,58K, при 24-часовом объеме торгов $ 56,54K. Циркулируещее обращение QCOMON составляет 4,83K, а общее предложение – 4832.78330973. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 825,58K.

История цен Qualcomm (QCOMON) в USD

Отслеживайте изменения цены Qualcomm за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,0193+0,60%
30 дней$ +0,35+0,20%
60 дней$ +70,83+70,83%
90 дней$ +70,83+70,83%
Изменение цены Qualcomm сегодня

Сегодня для QCOMON зафиксировано изменение $ +1,0193 (+0,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Qualcomm за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,35 (+0,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Qualcomm за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то QCOMON изменился на $ +70,83 (+70,83%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Qualcomm за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +70,83 (+70,83%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Qualcomm (QCOMON)?

Просмотеть страницу истории цен Qualcomm.

Что такое Qualcomm (QCOMON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Qualcomm доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Qualcomm. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга QCOMON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Qualcomm в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Qualcomm простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Qualcomm (USD)

Сколько будет стоить Qualcomm (QCOMON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Qualcomm (QCOMON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Qualcomm.

Проверьте прогноз цены Qualcomm!

Токеномика Qualcomm (QCOMON)

Понимание токеномики Qualcomm (QCOMON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена QCOMON прямо сейчас!

Как купить Qualcomm (QCOMON)

Ищете как купить Qualcomm? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Qualcomm на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

QCOMON на местную валюту

1 Qualcomm (QCOMON) в VND
4 495 391,45
1 Qualcomm (QCOMON) в AUD
A$261,3699
1 Qualcomm (QCOMON) в GBP
128,1225
1 Qualcomm (QCOMON) в EUR
146,9138
1 Qualcomm (QCOMON) в USD
$170,83
1 Qualcomm (QCOMON) в MYR
RM720,9026
1 Qualcomm (QCOMON) в TRY
7 171,4434
1 Qualcomm (QCOMON) в JPY
¥25 966,16
1 Qualcomm (QCOMON) в ARS
ARS$230 538,5016
1 Qualcomm (QCOMON) в RUB
13 874,8126
1 Qualcomm (QCOMON) в INR
15 003,9989
1 Qualcomm (QCOMON) в IDR
Rp2 847 165,5278
1 Qualcomm (QCOMON) в PHP
10 012,3463
1 Qualcomm (QCOMON) в EGP
￡E.8 128,0914
1 Qualcomm (QCOMON) в BRL
R$919,0654
1 Qualcomm (QCOMON) в CAD
C$237,4537
1 Qualcomm (QCOMON) в BDT
20 854,9264
1 Qualcomm (QCOMON) в NGN
249 750,0434
1 Qualcomm (QCOMON) в COP
$667 304,6875
1 Qualcomm (QCOMON) в ZAR
R.2 958,7756
1 Qualcomm (QCOMON) в UAH
7 157,777
1 Qualcomm (QCOMON) в TZS
T.Sh.423 894,1454
1 Qualcomm (QCOMON) в VES
Bs35 874,3
1 Qualcomm (QCOMON) в CLP
$161 776,01
1 Qualcomm (QCOMON) в PKR
Rs48 351,7232
1 Qualcomm (QCOMON) в KZT
91 942,4143
1 Qualcomm (QCOMON) в THB
฿5 592,9742
1 Qualcomm (QCOMON) в TWD
NT$5 264,9806
1 Qualcomm (QCOMON) в AED
د.إ626,9461
1 Qualcomm (QCOMON) в CHF
Fr134,9557
1 Qualcomm (QCOMON) в HKD
HK$1 327,3491
1 Qualcomm (QCOMON) в AMD
֏65 351,0165
1 Qualcomm (QCOMON) в MAD
.د.م1 581,8858
1 Qualcomm (QCOMON) в MXN
$3 143,272
1 Qualcomm (QCOMON) в SAR
ريال640,6125
1 Qualcomm (QCOMON) в ETB
Br25 867,0786
1 Qualcomm (QCOMON) в KES
KSh22 060,9862
1 Qualcomm (QCOMON) в JOD
د.أ121,11847
1 Qualcomm (QCOMON) в PLN
621,8212
1 Qualcomm (QCOMON) в RON
лв746,5271
1 Qualcomm (QCOMON) в SEK
kr1 602,3854
1 Qualcomm (QCOMON) в BGN
лв286,9944
1 Qualcomm (QCOMON) в HUF
Ft57 381,797
1 Qualcomm (QCOMON) в CZK
3 580,5968
1 Qualcomm (QCOMON) в KWD
د.ك52,27398
1 Qualcomm (QCOMON) в ILS
562,0307
1 Qualcomm (QCOMON) в BOB
Bs1 180,4353
1 Qualcomm (QCOMON) в AZN
290,411
1 Qualcomm (QCOMON) в TJS
SM1 581,8858
1 Qualcomm (QCOMON) в GEL
461,241
1 Qualcomm (QCOMON) в AOA
Kz155 723,5031
1 Qualcomm (QCOMON) в BHD
.د.ب64,23208
1 Qualcomm (QCOMON) в BMD
$170,83
1 Qualcomm (QCOMON) в DKK
kr1 098,4369
1 Qualcomm (QCOMON) в HNL
L4 485,9958
1 Qualcomm (QCOMON) в MUR
7 776,1816
1 Qualcomm (QCOMON) в NAD
$2 965,6088
1 Qualcomm (QCOMON) в NOK
kr1 704,8834
1 Qualcomm (QCOMON) в NZD
$297,2442
1 Qualcomm (QCOMON) в PAB
B/.170,83
1 Qualcomm (QCOMON) в PGK
K717,486
1 Qualcomm (QCOMON) в QAR
ر.ق621,8212
1 Qualcomm (QCOMON) в RSD
дин.17 252,1217
1 Qualcomm (QCOMON) в UZS
soʻm2 058 192,2977
1 Qualcomm (QCOMON) в ALL
L14 245,5137
1 Qualcomm (QCOMON) в ANG
ƒ305,7857
1 Qualcomm (QCOMON) в AWG
ƒ307,494
1 Qualcomm (QCOMON) в BBD
$341,66
1 Qualcomm (QCOMON) в BAM
KM286,9944
1 Qualcomm (QCOMON) в BIF
Fr503 777,67
1 Qualcomm (QCOMON) в BND
$222,079
1 Qualcomm (QCOMON) в BSD
$170,83
1 Qualcomm (QCOMON) в JMD
$27 414,7984
1 Qualcomm (QCOMON) в KHR
688 829,2675
1 Qualcomm (QCOMON) в KMF
Fr72 431,92
1 Qualcomm (QCOMON) в LAK
3 713 695,5779
1 Qualcomm (QCOMON) в LKR
රු51 845,1967
1 Qualcomm (QCOMON) в MDL
L2 898,9851
1 Qualcomm (QCOMON) в MGA
Ar766 052,969
1 Qualcomm (QCOMON) в MOP
P1 366,64
1 Qualcomm (QCOMON) в MVR
2 613,699
1 Qualcomm (QCOMON) в MWK
MK296 065,473
1 Qualcomm (QCOMON) в MZN
MT10 916,037
1 Qualcomm (QCOMON) в NPR
रु24 008,4482
1 Qualcomm (QCOMON) в PYG
1 211 526,36
1 Qualcomm (QCOMON) в RWF
Fr247 874,33
1 Qualcomm (QCOMON) в SBD
$1 405,9309
1 Qualcomm (QCOMON) в SCR
2 335,2461
1 Qualcomm (QCOMON) в SRD
$6 771,7012
1 Qualcomm (QCOMON) в SVC
$1 494,7625
1 Qualcomm (QCOMON) в SZL
L2 965,6088
1 Qualcomm (QCOMON) в TMT
m599,6133
1 Qualcomm (QCOMON) в TND
د.ت501,89854
1 Qualcomm (QCOMON) в TTD
$1 158,2274
1 Qualcomm (QCOMON) в UGX
Sh595 171,72
1 Qualcomm (QCOMON) в XAF
Fr96 348,12
1 Qualcomm (QCOMON) в XCD
$461,241
1 Qualcomm (QCOMON) в XOF
Fr96 348,12
1 Qualcomm (QCOMON) в XPF
Fr17 424,66
1 Qualcomm (QCOMON) в BWP
P2 289,122
1 Qualcomm (QCOMON) в BZD
$343,3683
1 Qualcomm (QCOMON) в CVE
$16 256,1828
1 Qualcomm (QCOMON) в DJF
Fr30 407,74
1 Qualcomm (QCOMON) в DOP
$10 839,1635
1 Qualcomm (QCOMON) в DZD
د.ج22 279,6486
1 Qualcomm (QCOMON) в FJD
$392,909
1 Qualcomm (QCOMON) в GNF
Fr1 485 366,85
1 Qualcomm (QCOMON) в GTQ
Q1 308,5578
1 Qualcomm (QCOMON) в GYD
$35 737,636
1 Qualcomm (QCOMON) в ISK
kr20 841,26

Источники Qualcomm

Для более глубокого понимания Qualcomm рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Qualcomm
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Qualcomm

Сколько стоит Qualcomm (QCOMON) на сегодня?
Актуальная цена QCOMON в USD – 170,83 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена QCOMON в USD?
Текущая цена QCOMON в USD составляет $ 170,83. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Qualcomm?
Рыночная капитализация QCOMON составляет $ 825,58K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение QCOMON?
Циркулирующее предложение QCOMON составляет 4,83K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) QCOMON?
QCOMON достиг максимальной цены (ATH) в 174,8274837779142 USD.
Какова была минимальная цена QCOMON за все время (ATL)?
QCOMON достиг минимальной цены (ATL) в 153,0239195419269 USD.
Каков объем торгов QCOMON?
Объем торгов за последние 24 часа для QCOMON составляет $ 56,54K USD.
Вырастет ли QCOMON в цене в этом году?
QCOMON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QCOMON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Qualcomm (QCOMON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

