Сегодняшняя цена Numbers Protocol

Текущая цена Numbers Protocol (NUM) сегодня составляет ₽ 0,00204 с изменением 3,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NUM на RUB составляет ₽ 0,00204 за NUM.

На данный момент Numbers Protocol занимает #1444 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,84M, при оборотном предложении 901,27M NUM. В течение последних 24 часов, NUM торговался в диапазоне от ₽ 0,002001 (минимум) до ₽ 0,002526 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 210,1123191701174185224, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,228927141222358608.

В краткосрочной перспективе NUM изменился на -0,20% за последний час и на -11,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,02K.

Рыночная информация Numbers Protocol (NUM)

Место No.1444 Рыночная капитализация ₽ 1,84M₽ 1,84M ₽ 1,84M Объем (24Ч) ₽ 60,02K₽ 60,02K ₽ 60,02K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,04M₽ 2,04M ₽ 2,04M Оборотное предложение 901,27M 901,27M 901,27M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 911 335 317 911 335 317 911 335 317 Коэффициент обращения 90,12% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Numbers Protocol составляет ₽ 1,84M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,02K. Циркулируещее обращение NUM составляет 901,27M, а общее предложение – 911335317. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,04M.