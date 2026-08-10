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Текущая цена Numbers Protocol сегодня составляет 0,00204 RUB. Рыночная капитализация NUM составляет 1 838 595,55932 RUB. Отслеживайте обновления цен NUM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Numbers Protocol сегодня составляет 0,00204 RUB. Рыночная капитализация NUM составляет 1 838 595,55932 RUB. Отслеживайте обновления цен NUM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Numbers Protocol Курс (NUM)

Текущая цена 1 NUM в RUB:

₽0,1685448
₽0,1685448₽0,1685448
-3,31%1D
RUB
График цены Numbers Protocol (NUM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:47:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Numbers Protocol

Текущая цена Numbers Protocol (NUM) сегодня составляет ₽ 0,00204 с изменением 3,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NUM на RUB составляет ₽ 0,00204 за NUM.

На данный момент Numbers Protocol занимает #1444 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,84M, при оборотном предложении 901,27M NUM. В течение последних 24 часов, NUM торговался в диапазоне от ₽ 0,002001 (минимум) до ₽ 0,002526 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 210,1123191701174185224, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,228927141222358608.

В краткосрочной перспективе NUM изменился на -0,20% за последний час и на -11,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,02K.

Рыночная информация Numbers Protocol (NUM)

No.1444

₽ 1,84M
₽ 1,84M₽ 1,84M

₽ 60,02K
₽ 60,02K₽ 60,02K

₽ 2,04M
₽ 2,04M₽ 2,04M

901,27M
901,27M 901,27M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

911 335 317
911 335 317 911 335 317

90,12%

BSC

Текущая рыночная капитализация Numbers Protocol составляет ₽ 1,84M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,02K. Циркулируещее обращение NUM составляет 901,27M, а общее предложение – 911335317. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,04M.

История цен Numbers Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002001
₽ 0,002001₽ 0,002001
Мин 24Ч
₽ 0,002526
₽ 0,002526₽ 0,002526
Макс 24Ч

₽ 0,002001
₽ 0,002001₽ 0,002001

₽ 0,002526
₽ 0,002526₽ 0,002526

₽ 210,1123191701174185224
₽ 210,1123191701174185224₽ 210,1123191701174185224

₽ 0,228927141222358608
₽ 0,228927141222358608₽ 0,228927141222358608

-0,20%

-3,30%

-11,66%

-11,66%

История цен Numbers Protocol (NUM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Numbers Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00576981-3,30%
30 дней₽ -0,000478-18,99%
60 дней₽ -0,001233-37,68%
90 дней₽ -0,002235-52,29%
Изменение цены Numbers Protocol сегодня

Сегодня для NUM зафиксировано изменение ₽ -0,00576981 (-3,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Numbers Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000478 (-18,99%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Numbers Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NUM изменился на ₽ -0,001233 (-37,68%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Numbers Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002235 (-52,29%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Numbers Protocol (NUM)?

Просмотеть страницу истории цен Numbers Protocol.

Анализ по Numbers Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Numbers Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Numbers Protocol?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Numbers Protocol (NUM):

1. Принятие и использование: Рост числа фотографов, создателей контента и платформ, использующих протокол для верификации цифровых активов, стимулирует спрос.

2. Объявления о партнерствах: Сотрудничество с медиакомпаниями, платформами NFT или технологическими фирмами может укрепить доверие инвесторов.

3. Рыночные настроения: Общие тренды крипторынка и уровень склонности инвесторов к риску существенно влияют на цену NUM.

4. Полезность токена: Расширение сфер использования — например, стейкинг, управление или сбор плат за услуги платформы — повышает внутреннюю стоимость.

5. Динамика предложения: Графики выпуска токенов, размеры стейкинг-вознаграждений и изменения в циркулирующем предложении оказывают влияние на давление на цены.

6. Конкуренция: Соотношение производительности с другими проектами децентрализованного хранения и проверки контента.

7. Регуляторная среда: Изменения в криптовалютном регулировании, особенно в отношении NFT и цифрового контента, формируют настроения инвесторов.

8. Технические разработки: Обновления протокола, внедрение новых функций или улучшения в сфере безопасности могут вызвать движение цен.

9. Объем торгов: Ликвидность на биржах влияет на стабильность цен и уровень волатильности.

10. Развитие сообщества: Активное развитие сообщества разработчиков и расширение пользовательской базы способствуют поддержанию долгосрочной стоимости.

Эти факторы взаимодействуют динамично, создавая ценовую волатильность, характерную для развивающихся блокчейн-проектов в сфере верификации цифрового контента.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Numbers Protocol?

Люди хотят знать текущую цену протокола Numbers (NUM) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены для покупки, продажи или удержания позиций.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью своих активов в NUM.
3. Анализ рынка — данные о ценах помогают оценить тренды и волатильность.
4. Расчет прибыли/убытков — определение доходов или потерь по инвестициям.
5. Торговые возможности — выявление точек входа и выхода для дневной торговли.
6. Настроения рынка — движения цен отражают уровень доверия сообщества к протоколу.

Прогноз цены Numbers Protocol

Прогноз цены Numbers Protocol (NUM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NUM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Numbers Protocol (NUM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Numbers Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Numbers Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NUM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Numbers Protocol».

Как купить и инвестировать Numbers Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Numbers Protocol? Покупка NUM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Numbers Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Numbers Protocol (NUM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Numbers Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Numbers Protocol (NUM)

Что вы можете сделать с Numbers Protocol

Владение Numbers Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Источники Numbers Protocol

Для более глубокого понимания Numbers Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Numbers Protocol
Обозреватель блоков

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Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:47:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Numbers Protocol (NUM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Numbers Protocol

NUM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NUM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NUM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Numbers Protocol (NUM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Numbers Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NUM/USDT
₽0,16871004
₽0,16871004₽0,16871004
-3,30%
29.02M (USDT)

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Отказ от ответственности

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