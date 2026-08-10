Сегодняшняя цена Panther Protocol

Текущая цена Panther Protocol (PANTHER) сегодня составляет ₽ 0,00277 с изменением 1,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PANTHER на RUB составляет ₽ 0,00277 за PANTHER.

На данный момент Panther Protocol занимает #3690 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 PANTHER. В течение последних 24 часов, PANTHER торговался в диапазоне от ₽ 0,002647 (минимум) до ₽ 0,00281 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 36,2815659512033030508, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2878623904982179906.

В краткосрочной перспективе PANTHER изменился на -0,08% за последний час и на -4,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 50,70K.

Рыночная информация Panther Protocol (PANTHER)

Место No.3690 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 50,70K₽ 50,70K ₽ 50,70K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,77M₽ 2,77M ₽ 2,77M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 361 989 711 361 989 711 361 989 711 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн MATIC

Текущая рыночная капитализация Panther Protocol составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 50,70K. Циркулируещее обращение PANTHER составляет 0,00, а общее предложение – 361989711. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,77M.