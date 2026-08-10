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Текущая цена Panther Protocol сегодня составляет 0,00277 RUB. Рыночная капитализация PANTHER составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен PANTHER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Panther Protocol сегодня составляет 0,00277 RUB. Рыночная капитализация PANTHER составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен PANTHER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Panther Protocol Курс (PANTHER)

Текущая цена 1 PANTHER в RUB:

₽0,22871984
₽0,22871984₽0,22871984
+1,42%1D
RUB
График цены Panther Protocol (PANTHER) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:09:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Panther Protocol

Текущая цена Panther Protocol (PANTHER) сегодня составляет ₽ 0,00277 с изменением 1,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PANTHER на RUB составляет ₽ 0,00277 за PANTHER.

На данный момент Panther Protocol занимает #3690 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 PANTHER. В течение последних 24 часов, PANTHER торговался в диапазоне от ₽ 0,002647 (минимум) до ₽ 0,00281 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 36,2815659512033030508, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2878623904982179906.

В краткосрочной перспективе PANTHER изменился на -0,08% за последний час и на -4,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 50,70K.

Рыночная информация Panther Protocol (PANTHER)

No.3690

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 50,70K
₽ 50,70K₽ 50,70K

₽ 2,77M
₽ 2,77M₽ 2,77M

0,00
0,00 0,00

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

361 989 711
361 989 711 361 989 711

0,00%

MATIC

Текущая рыночная капитализация Panther Protocol составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 50,70K. Циркулируещее обращение PANTHER составляет 0,00, а общее предложение – 361989711. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,77M.

История цен Panther Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002647
₽ 0,002647₽ 0,002647
Мин 24Ч
₽ 0,00281
₽ 0,00281₽ 0,00281
Макс 24Ч

₽ 0,002647
₽ 0,002647₽ 0,002647

₽ 0,00281
₽ 0,00281₽ 0,00281

₽ 36,2815659512033030508
₽ 36,2815659512033030508₽ 36,2815659512033030508

₽ 0,2878623904982179906
₽ 0,2878623904982179906₽ 0,2878623904982179906

-0,08%

+1,42%

-4,09%

-4,09%

История цен Panther Protocol (PANTHER) в RUB

Отслеживайте изменения цены Panther Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00320235+1,42%
30 дней₽ -0,001015-26,82%
60 дней₽ -0,001453-34,41%
90 дней₽ -0,00721-72,25%
Изменение цены Panther Protocol сегодня

Сегодня для PANTHER зафиксировано изменение ₽ +0,00320235 (+1,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Panther Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001015 (-26,82%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Panther Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PANTHER изменился на ₽ -0,001453 (-34,41%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Panther Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00721 (-72,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Panther Protocol (PANTHER)?

Просмотеть страницу истории цен Panther Protocol.

Анализ по Panther Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Panther Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Panther Protocol?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Panther Protocol (PANTHER):

1. Спрос на конфиденциальность: Как децентрализованный финансовый протокол, ориентированный на защиту конфиденциальности, рост спроса на финансовую приватность способствует повышению стоимости токена.

2. Принятие DeFi: Расширение использования децентрализованных финансов усиливает полезность и спрос на токен.

3. Использование протокола: Увеличение числа транзакций и общего объема замороженных средств (TVL) ведет к росту сжигания токенов и вознаграждений за стейкинг.

4. Регуляторная среда: Нормативные требования к приватным монетам существенно влияют на волатильность цен.

5. Настроения рынка: Общие тренды на рынке криптовалют оказывают влияние на PANTHER наряду с другими альткоинами.

6. Конкуренция: Относительная эффективность по сравнению с другими протоколами конфиденциальности определяет предпочтения инвесторов.

7. Технические разработки: Обновления протокола и внедрение новых функций способствуют расширению его принятия.

8. Объявления о партнерствах: Стратегические сотрудничества увеличивают ценность экосистемы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Panther Protocol?

Люди хотят знать текущую цену протокола Panther (PANTHER) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также получение актуальной информации о рыночных тенденциях. Мониторинг цены помогает инвесторам оценивать волатильность, разрабатывать стратегии входа и выхода с рынка, а также оценивать рыночную капитализацию проекта относительно его функций DeFi, ориентированных на конфиденциальность.

Прогноз цены Panther Protocol

Прогноз цены Panther Protocol (PANTHER) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PANTHER в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Panther Protocol (PANTHER) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Panther Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Panther Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PANTHER, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Panther Protocol».

Как купить и инвестировать Panther Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Panther Protocol? Покупка PANTHER на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Panther Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Panther Protocol (PANTHER).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Panther Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Panther Protocol (PANTHER)

Что вы можете сделать с Panther Protocol

Владение Panther Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Panther Protocol (PANTHER)

Panther Protocol — это комплексное решение, которое восстанавливает конфиденциальность в Web3 и DeFi, предоставляя финансовым учреждениям полное право собственности на свои данные, поскольку они участвуют в децентрализованных финансах.

Источники Panther Protocol

Для более глубокого понимания Panther Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Panther Protocol
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:09:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Panther Protocol (PANTHER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Panther Protocol

PANTHER USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Panther Protocol (PANTHER) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Panther Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PANTHER/USDT
₽0,22871984
₽0,22871984₽0,22871984
+1,50%
18.55M (USDT)

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