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Текущая цена FC Porto Fan Token сегодня составляет 0,4617 RUB. Рыночная капитализация PORTO составляет 5 996 654,872759953 RUB. Отслеживайте обновления цен PORTO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FC Porto Fan Token сегодня составляет 0,4617 RUB. Рыночная капитализация PORTO составляет 5 996 654,872759953 RUB. Отслеживайте обновления цен PORTO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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FC Porto Fan Token Курс (PORTO)

Текущая цена 1 PORTO в RUB:

₽38,145654
₽38,145654₽38,145654
-0,85%1D
RUB
График цены FC Porto Fan Token (PORTO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:30:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FC Porto Fan Token

Текущая цена FC Porto Fan Token (PORTO) сегодня составляет ₽ 0,4617 с изменением 0,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PORTO на RUB составляет ₽ 0,4617 за PORTO.

На данный момент FC Porto Fan Token занимает #1084 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,00M, при оборотном предложении 12,99M PORTO. В течение последних 24 часов, PORTO торговался в диапазоне от ₽ 0,4604 (минимум) до ₽ 0,4694 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 210,5941032960610577408, тогда как исторический минимум составил ₽ 44,002941163829895852.

В краткосрочной перспективе PORTO изменился на +0,06% за последний час и на +2,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,47K.

Рыночная информация FC Porto Fan Token (PORTO)

No.1084

₽ 6,00M
₽ 6,00M₽ 6,00M

₽ 56,47K
₽ 56,47K₽ 56,47K

₽ 18,47M
₽ 18,47M₽ 18,47M

12,99M
12,99M 12,99M

40 000 000
40 000 000 40 000 000

40 000 000
40 000 000 40 000 000

32,47%

BSC

Текущая рыночная капитализация FC Porto Fan Token составляет ₽ 6,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,47K. Циркулируещее обращение PORTO составляет 12,99M, а общее предложение – 40000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,47M.

История цен FC Porto Fan Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,4604
₽ 0,4604₽ 0,4604
Мин 24Ч
₽ 0,4694
₽ 0,4694₽ 0,4694
Макс 24Ч

₽ 0,4604
₽ 0,4604₽ 0,4604

₽ 0,4694
₽ 0,4694₽ 0,4694

₽ 1 210,5941032960610577408
₽ 1 210,5941032960610577408₽ 1 210,5941032960610577408

₽ 44,002941163829895852
₽ 44,002941163829895852₽ 44,002941163829895852

+0,06%

-0,85%

+2,05%

+2,05%

История цен FC Porto Fan Token (PORTO) в RUB

Отслеживайте изменения цены FC Porto Fan Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,327018-0,85%
30 дней₽ +0,049+11,87%
60 дней₽ -0,1028-18,22%
90 дней₽ -0,3957-46,16%
Изменение цены FC Porto Fan Token сегодня

Сегодня для PORTO зафиксировано изменение ₽ -0,327018 (-0,85%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FC Porto Fan Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,049 (+11,87%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FC Porto Fan Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PORTO изменился на ₽ -0,1028 (-18,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FC Porto Fan Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,3957 (-46,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FC Porto Fan Token (PORTO)?

Просмотеть страницу истории цен FC Porto Fan Token.

Анализ по FC Porto Fan Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FC Porto Fan Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены FC Porto Fan Token?

Цены на токен болельщиков ФК «Порту» (PORTO) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спортивные результаты команды — победы, положение в чемпионате и прогресс в турнирах стимулируют спрос.
2. Вовлеченность болельщиков — активное участие в голосованиях и принятии решений клубом влияет на полезность токена.
3. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на цены токенов.
4. Полезность токена — внедрение новых функций и расширение возможностей для голосования повышают спрос.
5. Механика предложения — сжигание токенов, вознаграждения за стейкинг и изменения в циркуляции токенов.
6. Объявления о партнерствах — сотрудничество с Chiliz и другими платформами.
7. Сезонные факторы — трансферные окна и расписание матчей вызывают волатильность цен.
8. Динамика рынка спортивных токенов в целом влияет на интерес инвесторов к токенам болельщиков.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену FC Porto Fan Token?

Люди хотят знать текущую цену токена болельщиков ФК «Порту» (PORTO) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального момента для покупки/продажи, оценка эффективности инвестиций, а также поддержание актуальности информации о стоимости своих активов. Как фан-токен, цена PORTO отражает как тенденции криптовалютного рынка, так и результаты выступлений ФК «Порту».

Прогноз цены FC Porto Fan Token

Прогноз цены FC Porto Fan Token (PORTO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PORTO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены FC Porto Fan Token (PORTO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FC Porto Fan Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FC Porto Fan Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PORTO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FC Porto Fan Token».

Как купить и инвестировать FC Porto Fan Token в Россия

Готовы приступить к работе с FC Porto Fan Token? Покупка PORTO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить FC Porto Fan Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке FC Porto Fan Token (PORTO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и FC Porto Fan Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке FC Porto Fan Token (PORTO)

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Владение FC Porto Fan Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO) - это фан-токен в сети BEP-20. PORTO предназначен для вознаграждения болельщиков ФК «Порто», известной футбольной команды, выступающей в португальской Премьер-лиге.

Источники FC Porto Fan Token

Для более глубокого понимания FC Porto Fan Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт FC Porto Fan Token
Обозреватель блоков

Категория :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:30:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FC Porto Fan Token (PORTO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FC Porto Fan Token

PORTO USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PORTO/USDT
₽38,145654
₽38,145654₽38,145654
-0,83%
122.74K (USDT)

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