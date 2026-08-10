Сегодняшняя цена FC Porto Fan Token

Текущая цена FC Porto Fan Token (PORTO) сегодня составляет ₽ 0,4617 с изменением 0,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PORTO на RUB составляет ₽ 0,4617 за PORTO.

На данный момент FC Porto Fan Token занимает #1084 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,00M, при оборотном предложении 12,99M PORTO. В течение последних 24 часов, PORTO торговался в диапазоне от ₽ 0,4604 (минимум) до ₽ 0,4694 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 210,5941032960610577408, тогда как исторический минимум составил ₽ 44,002941163829895852.

В краткосрочной перспективе PORTO изменился на +0,06% за последний час и на +2,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,47K.

Рыночная информация FC Porto Fan Token (PORTO)

Место No.1084 Рыночная капитализация ₽ 6,00M₽ 6,00M ₽ 6,00M Объем (24Ч) ₽ 56,47K₽ 56,47K ₽ 56,47K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,47M₽ 18,47M ₽ 18,47M Оборотное предложение 12,99M 12,99M 12,99M Макс. предложение 40 000 000 40 000 000 40 000 000 Общее предложение 40 000 000 40 000 000 40 000 000 Коэффициент обращения 32,47% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация FC Porto Fan Token составляет ₽ 6,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,47K. Циркулируещее обращение PORTO составляет 12,99M, а общее предложение – 40000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,47M.