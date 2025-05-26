Что такое Centrifuge (CFG)

Centrifuge – ведущий протокол Web3, ориентированный на соединение реальных активов (RWA) с децентрализованными финансами (DeFi). Наша миссия – открыть доступ к следующему триллиону долларов в виде реальных активов с помощью блокчейн-технологий, токенизируя активы, обеспечивая прозрачность финансовых систем и способствуя эффективному распределению капитала.

Centrifuge доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Centrifuge. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Centrifuge Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Centrifuge, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена CFG в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Centrifuge.

История цен Centrifuge

Отслеживание траектории движения цены CFG дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории CFG в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Centrifuge.

Как купить Centrifuge (CFG)

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CFG на местную валюту

1 CFG к VND ₫ 6 046,1478 1 CFG к AUD A$ 0,363132 1 CFG к GBP ￡ 0,172134 1 CFG к EUR € 0,205146 1 CFG к USD $ 0,2358 1 CFG к MYR RM 0,992718 1 CFG к TRY ₺ 9,189126 1 CFG к JPY ¥ 33,674598 1 CFG к RUB ₽ 18,802692 1 CFG к INR ₹ 20,071296 1 CFG к IDR Rp 3 803,225274 1 CFG к PHP ₱ 13,05153 1 CFG к EGP ￡E. 11,74284 1 CFG к BRL R$ 1,336986 1 CFG к CAD C$ 0,323046 1 CFG к BDT ৳ 28,769958 1 CFG к NGN ₦ 373,099266 1 CFG к UAH ₴ 9,818712 1 CFG к VES Bs 22,1652 1 CFG к PKR Rs 66,4956 1 CFG к KZT ₸ 120,182544 1 CFG к THB ฿ 7,689438 1 CFG к TWD NT$ 7,057494 1 CFG к AED د.إ 0,865386 1 CFG к CHF Fr 0,193356 1 CFG к HKD HK$ 1,846314 1 CFG к MAD .د.م 2,164644 1 CFG к MXN $ 4,534434

Источники Centrifuge

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Centrifuge Какова цена Centrifuge (CFG) сегодня? Текущая цена Centrifuge (CFG) составляет 0,2358 USD . Какова рыночная капитализация Centrifuge (CFG)? Текущая рыночная капитализация Centrifuge составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения CFG на его рыночную цену в реальном времени 0,2358 USD . Каково оборотное предложение Centrifuge (CFG)? Текущее оборотное предложение Centrifuge (CFG) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Centrifuge (CFG)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Centrifuge (CFG) составляет 0,3679 USD . Каков 24-часовой объем торгов Centrifuge (CFG)? 24-часовой объем торгов Centrifuge (CFG) составляет $ 55,15K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

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