Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена InterMilanFanToken сегодня составляет 0,2133 RUB. Рыночная капитализация INTER составляет 2 642 391,7551 RUB. Отслеживайте обновления цен INTER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена InterMilanFanToken сегодня составляет 0,2133 RUB. Рыночная капитализация INTER составляет 2 642 391,7551 RUB. Отслеживайте обновления цен INTER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о INTER

Информация о цене INTER

Что такое INTER

Whitepaper INTER

Официальный сайт INTER

Токеномика INTER

Прогноз цен INTER

История INTER

Руководство по покупке INTER

Конвертер валют INTER в фиат

INTER на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип InterMilanFanToken

InterMilanFanToken Курс (INTER)

Текущая цена 1 INTER в RUB:

₽17,641778
₽17,641778₽17,641778
+0,32%1D
RUB
График цены InterMilanFanToken (INTER) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:15:51 (UTC+8)

Сегодняшняя цена InterMilanFanToken

Текущая цена InterMilanFanToken (INTER) сегодня составляет ₽ 0,2133 с изменением 0,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INTER на RUB составляет ₽ 0,2133 за INTER.

На данный момент InterMilanFanToken занимает #1475 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,64M, при оборотном предложении 12,39M INTER. В течение последних 24 часов, INTER торговался в диапазоне от ₽ 0,2125 (минимум) до ₽ 0,2151 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 164,73763, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,4136407218345847961.

В краткосрочной перспективе INTER изменился на -0,05% за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,43K.

Рыночная информация InterMilanFanToken (INTER)

No.1475

₽ 2,64M
₽ 2,64M₽ 2,64M

₽ 56,43K
₽ 56,43K₽ 56,43K

₽ 4,21M
₽ 4,21M₽ 4,21M

12,39M
12,39M 12,39M

19 728 000
19 728 000 19 728 000

19 728 000
19 728 000 19 728 000

62,79%

CHZ

Текущая рыночная капитализация InterMilanFanToken составляет ₽ 2,64M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,43K. Циркулируещее обращение INTER составляет 12,39M, а общее предложение – 19728000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,21M.

История цен InterMilanFanToken в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2125
₽ 0,2125₽ 0,2125
Мин 24Ч
₽ 0,2151
₽ 0,2151₽ 0,2151
Макс 24Ч

₽ 0,2125
₽ 0,2125₽ 0,2125

₽ 0,2151
₽ 0,2151₽ 0,2151

₽ 1 164,73763
₽ 1 164,73763₽ 1 164,73763

₽ 17,4136407218345847961
₽ 17,4136407218345847961₽ 17,4136407218345847961

-0,05%

+0,32%

0,00%

0,00%

История цен InterMilanFanToken (INTER) в RUB

Отслеживайте изменения цены InterMilanFanToken за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,056274+0,32%
30 дней₽ +0,0063+3,04%
60 дней₽ -0,004-1,85%
90 дней₽ -0,1054-33,08%
Изменение цены InterMilanFanToken сегодня

Сегодня для INTER зафиксировано изменение ₽ +0,056274 (+0,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены InterMilanFanToken за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0063 (+3,04%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены InterMilanFanToken за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то INTER изменился на ₽ -0,004 (-1,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены InterMilanFanToken за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1054 (-33,08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены InterMilanFanToken (INTER)?

Просмотеть страницу истории цен InterMilanFanToken.

Анализ по InterMilanFanToken

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний InterMilanFanToken, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены InterMilanFanToken?

Влияние на цены токена InterMilanFanToken (INTER) оказывают несколько факторов:

1. Состояние команды — результаты матчей, положение в лиге и успехи на турнирах напрямую влияют на уровень вовлеченности болельщиков и спрос на токен.

2. Вовлеченность болельщиков — активное участие в опросах, голосованиях и других мероприятиях платформы способствует повышению полезности токена и его стоимости.

3. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов сказываются на всех фан-токенах.

4. Полезность токена — новые функции, вознаграждения и эксклюзивные возможности увеличивают спрос.

5. Объём торгов — более высокая ликвидность и активность на биржах влияют на стабильность цен.

6. Анонсы партнёрств — сотрудничество с спонсорами или платформами повышает видимость токена.

7. Динамика предложения — сжигание токенов, механизмы стейкинга и изменения в обороте токена.

8. Сезонные факторы — трансферные окна, расписание матчей и события футбольного календаря.

9. Регуляторные новости — изменения в криптовалютном законодательстве, затрагивающие операции с фан-токенами.

10. Конкуренция — другие спортивные токены и альтернативные платформы для взаимодействия с болельщиками.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену InterMilanFanToken?

Люди хотят знать текущую цену INTER, потому что: 1) владельцы фан-токенов нуждаются в актуальной рыночной стоимости для принятия торговых решений; 2) болельщики «Милана» отслеживают движения цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты; 3) инвесторы мониторят ежедневные колебания для управления портфелем; 4) цена влияет на уровень голосующей силы и размер вознаграждений внутри платформы Socios.

Прогноз цены InterMilanFanToken

Прогноз цены InterMilanFanToken (INTER) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена INTER в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены InterMilanFanToken (INTER) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена InterMilanFanToken потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену InterMilanFanToken достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены INTER, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены InterMilanFanToken».

Как купить и инвестировать InterMilanFanToken в Россия

Готовы приступить к работе с InterMilanFanToken? Покупка INTER на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить InterMilanFanToken. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке InterMilanFanToken (INTER).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и InterMilanFanToken будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке InterMilanFanToken (INTER)

Что вы можете сделать с InterMilanFanToken

Владение InterMilanFanToken позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка InterMilanFanToken (INTER) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое InterMilanFanToken (INTER)

$INTER - это название единственного официального фан-токена "Милана".

Источники InterMilanFanToken

Для более глубокого понимания InterMilanFanToken рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт InterMilanFanToken
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

Люди также спрашивают: Другие вопросы о InterMilanFanToken

Страница обновлена: 2026-08-10 19:15:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии InterMilanFanToken (INTER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о InterMilanFanToken

INTER USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по INTER с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами INTER USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте InterMilanFanToken (INTER) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы InterMilanFanToken в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
INTER/USDT
₽17,658312
₽17,658312₽17,658312
+0,47%
265.02K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽24,1826284
₽24,1826284₽24,1826284

+485,04%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,0209745
₽1,0209745₽1,0209745

+29,04%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,773436
₽15,773436₽15,773436

-18,73%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽211,949346
₽211,949346₽211,949346

+42,43%

JMDT

JMDT

JMDT

₽98,278096
₽98,278096₽98,278096

+10,19%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5,439686
₽5,439686₽5,439686

+402,29%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,64932549
₽2,64932549₽2,64932549

+73,52%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,702695
₽0,702695₽0,702695

+41,66%

Test

Test

TST

₽1,85081596
₽1,85081596₽1,85081596

+38,09%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽3,9425323
₽3,9425323₽3,9425323

+35,13%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор INTER в RUB

Сумма

INTER
INTER
RUB
RUB

1 INTER = 17,633511 RUB