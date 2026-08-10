Сегодняшняя цена InterMilanFanToken

Текущая цена InterMilanFanToken (INTER) сегодня составляет ₽ 0,2133 с изменением 0,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INTER на RUB составляет ₽ 0,2133 за INTER.

На данный момент InterMilanFanToken занимает #1475 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,64M, при оборотном предложении 12,39M INTER. В течение последних 24 часов, INTER торговался в диапазоне от ₽ 0,2125 (минимум) до ₽ 0,2151 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 164,73763, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,4136407218345847961.

В краткосрочной перспективе INTER изменился на -0,05% за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,43K.

Рыночная информация InterMilanFanToken (INTER)

Место No.1475 Рыночная капитализация ₽ 2,64M₽ 2,64M ₽ 2,64M Объем (24Ч) ₽ 56,43K₽ 56,43K ₽ 56,43K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,21M₽ 4,21M ₽ 4,21M Оборотное предложение 12,39M 12,39M 12,39M Макс. предложение 19 728 000 19 728 000 19 728 000 Общее предложение 19 728 000 19 728 000 19 728 000 Коэффициент обращения 62,79% Публичный блокчейн CHZ

Текущая рыночная капитализация InterMilanFanToken составляет ₽ 2,64M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,43K. Циркулируещее обращение INTER составляет 12,39M, а общее предложение – 19728000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,21M.