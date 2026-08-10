Текущее общее настроение на рынке IRYS: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

IRYS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01636. Цена находится выше центральной зоны — 0,01559. Система ключевых уровней демонстрирует структуру «бычьего» распределения. Диапазон от уровня S2 до R2 формирует текущие границы бокового тренда. Текущая цена отклонена от центральной зоны на 4,9%. Рынок находится в зоне расширения над ключевым уровнем. Индикаторная совместимость указывает на выход цены за пределы обычного диапазона колебаний. На рынке наблюдается новое равновесие между быками и медведями на высоких уровнях. MACD сформировал сигнал «золотого пересечения». Разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, что свидетельствует о растущем импульсе. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает порога перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI работают в разноуровневом режиме, при этом наблюдается расхождение между краткосрочным импульсом и среднесрочной тенденцией. Ширина полос BOLL остаётся стабильной, а уровень волатильности не демонстрирует значительного расширения. Краткосрочное направление определяется преимущественно покупательскими заявками, тогда как продажные давления скапливаются на высоких уровнях, создавая асимметричное распределение импульса. Ближайший ключевой уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,01566, что соответствует отклонению текущей цены на -4,3%. Дальний уровень сопротивления R2 находится на 0,01571. Ниже располагается поддержка S1 на уровне 0,01554, что соответствует отклонению текущей цены на -5,0%. Центральная зона 0,01559 выступает ключевым защитным уровнем. Уровень S2 установлен на отметке 0,01547, являясь нижним тестовым уровнем для возможного снижения. Ключевые ценовые уровни сосредоточены ниже текущей цены, тогда как потенциал восходящего движения пока не имеет чётких ориентиров.

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