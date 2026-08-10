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Текущая цена Irys сегодня составляет 0,01549 RUB. Рыночная капитализация IRYS составляет 30 980 000 RUB. Отслеживайте обновления цен IRYS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Irys сегодня составляет 0,01549 RUB. Рыночная капитализация IRYS составляет 30 980 000 RUB. Отслеживайте обновления цен IRYS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Irys Курс (IRYS)

Текущая цена 1 IRYS в RUB:

₽1,2797316
₽1,2797316₽1,2797316
-2,76%1D
RUB
График цены Irys (IRYS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:21:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Irys

Текущая цена Irys (IRYS) сегодня составляет ₽ 0,01549 с изменением 2,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IRYS на RUB составляет ₽ 0,01549 за IRYS.

На данный момент Irys занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 30,98M, при оборотном предложении 2,00B IRYS. В течение последних 24 часов, IRYS торговался в диапазоне от ₽ 0,01501 (минимум) до ₽ 0,01605 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе IRYS изменился на +0,84% за последний час и на -2,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,16K.

Рыночная информация Irys (IRYS)

₽ 30,98M
₽ 30,98M₽ 30,98M

₽ 72,16K
₽ 72,16K₽ 72,16K

₽ 154,90M
₽ 154,90M₽ 154,90M

2,00B
2,00B 2,00B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Irys составляет ₽ 30,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,16K. Циркулируещее обращение IRYS составляет 2,00B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 154,90M.

История цен Irys в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01501
₽ 0,01501₽ 0,01501
Мин 24Ч
₽ 0,01605
₽ 0,01605₽ 0,01605
Макс 24Ч

₽ 0,01501
₽ 0,01501₽ 0,01501

₽ 0,01605
₽ 0,01605₽ 0,01605

--
----

--
----

+0,84%

-2,76%

-2,64%

-2,64%

История цен Irys (IRYS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Irys за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0363231-2,76%
30 дней₽ +0,0021+15,68%
60 дней₽ -0,00236-13,23%
90 дней₽ -0,0373-70,66%
Изменение цены Irys сегодня

Сегодня для IRYS зафиксировано изменение ₽ -0,0363231 (-2,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Irys за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0021 (+15,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Irys за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IRYS изменился на ₽ -0,00236 (-13,23%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Irys за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0373 (-70,66%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Irys (IRYS)?

Просмотеть страницу истории цен Irys.

Анализ по Irys

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Irys, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Irys: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке IRYS: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

IRYS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01636. Цена находится выше центральной зоны — 0,01559. Система ключевых уровней демонстрирует структуру «бычьего» распределения. Диапазон от уровня S2 до R2 формирует текущие границы бокового тренда. Текущая цена отклонена от центральной зоны на 4,9%. Рынок находится в зоне расширения над ключевым уровнем. Индикаторная совместимость указывает на выход цены за пределы обычного диапазона колебаний. На рынке наблюдается новое равновесие между быками и медведями на высоких уровнях. MACD сформировал сигнал «золотого пересечения». Разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, что свидетельствует о растущем импульсе. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает порога перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI работают в разноуровневом режиме, при этом наблюдается расхождение между краткосрочным импульсом и среднесрочной тенденцией. Ширина полос BOLL остаётся стабильной, а уровень волатильности не демонстрирует значительного расширения. Краткосрочное направление определяется преимущественно покупательскими заявками, тогда как продажные давления скапливаются на высоких уровнях, создавая асимметричное распределение импульса. Ближайший ключевой уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,01566, что соответствует отклонению текущей цены на -4,3%. Дальний уровень сопротивления R2 находится на 0,01571. Ниже располагается поддержка S1 на уровне 0,01554, что соответствует отклонению текущей цены на -5,0%. Центральная зона 0,01559 выступает ключевым защитным уровнем. Уровень S2 установлен на отметке 0,01547, являясь нижним тестовым уровнем для возможного снижения. Ключевые ценовые уровни сосредоточены ниже текущей цены, тогда как потенциал восходящего движения пока не имеет чётких ориентиров.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Irys?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Irys (IRYS):

1. Принятие сети: Использование сервисов хранения и извлечения данных Irys напрямую определяет спрос на токен, поскольку IRYS используется для оплаты транзакционных комиссий.

2. Рост рынка хранения данных: Расширение потребностей в децентрализованном хранилище повышает полезную стоимость токена.

3. Утилитарность токена: IRYS служит средством оплаты за постоянное хранение данных, что создает внутренний спрос.

4. Настроения на рынке: Общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов оказывают влияние на ценовые движения.

5. Конкуренция: Соотношение производительности с другими решениями для децентрализованного хранения, такими как Arweave, Filecoin и IPFS.

6. Технические разработки: Обновления протокола, партнерские отношения и улучшения экосистемы.

7. Динамика предложения: Распределение токенов, механизмы стейкинга и изменения в обращаемом предложении.

8. Институциональное принятие: Использование корпоративными клиентами решений для постоянного хранения данных стимулирует долгосрочный спрос.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Irys?

Люди хотят знать текущую цену Irys (IRYS) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. Как токен децентрализованного хранилища данных, цена IRYS влияет на торговые прибыли, распределение активов, а также на стратегии входа и выхода для инвесторов и трейдеров.

Прогноз цены Irys

Прогноз цены Irys (IRYS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IRYS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Irys (IRYS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Irys потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Irys достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены IRYS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Irys».

Как купить и инвестировать Irys в Россия

Готовы приступить к работе с Irys? Покупка IRYS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Irys. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Irys (IRYS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Irys будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Irys (IRYS)

Что вы можете сделать с Irys

Владение Irys позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Irys (IRYS)

Irys – это сеть передачи данных 1 уровня, которая раскрывает ценность данных, позволяя вам хранить, использовать и монетизировать свои данные искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности.

Источники Irys

Для более глубокого понимания Irys рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Irys
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:21:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Irys (IRYS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Irys

IRYS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по IRYS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами IRYS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Irys (IRYS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Irys в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IRYS/USDT
₽1,2780782
₽1,2780782₽1,2780782
-2,94%
4.63M (USDT)
IRYS/USDC
₽1,2706379
₽1,2706379₽1,2706379
-4,05%
3.61M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 IRYS = 1,2805583 RUB