Irys Курс (IRYS)
Текущая цена Irys (IRYS) сегодня составляет ₽ 0,01549 с изменением 2,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IRYS на RUB составляет ₽ 0,01549 за IRYS.
На данный момент Irys занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 30,98M, при оборотном предложении 2,00B IRYS. В течение последних 24 часов, IRYS торговался в диапазоне от ₽ 0,01501 (минимум) до ₽ 0,01605 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе IRYS изменился на +0,84% за последний час и на -2,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,16K.
ETH
Текущая рыночная капитализация Irys составляет ₽ 30,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,16K. Циркулируещее обращение IRYS составляет 2,00B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 154,90M.
+0,84%
-2,76%
-2,64%
-2,64%
Отслеживайте изменения цены Irys за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0363231
|-2,76%
|30 дней
|₽ +0,0021
|+15,68%
|60 дней
|₽ -0,00236
|-13,23%
|90 дней
|₽ -0,0373
|-70,66%
Сегодня для IRYS зафиксировано изменение ₽ -0,0363231 (-2,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0021 (+15,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то IRYS изменился на ₽ -0,00236 (-13,23%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0373 (-70,66%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Irys.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Irys, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке IRYS: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
IRYS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01636. Цена находится выше центральной зоны — 0,01559. Система ключевых уровней демонстрирует структуру «бычьего» распределения. Диапазон от уровня S2 до R2 формирует текущие границы бокового тренда. Текущая цена отклонена от центральной зоны на 4,9%. Рынок находится в зоне расширения над ключевым уровнем. Индикаторная совместимость указывает на выход цены за пределы обычного диапазона колебаний. На рынке наблюдается новое равновесие между быками и медведями на высоких уровнях. MACD сформировал сигнал «золотого пересечения». Разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, что свидетельствует о растущем импульсе. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает порога перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI работают в разноуровневом режиме, при этом наблюдается расхождение между краткосрочным импульсом и среднесрочной тенденцией. Ширина полос BOLL остаётся стабильной, а уровень волатильности не демонстрирует значительного расширения. Краткосрочное направление определяется преимущественно покупательскими заявками, тогда как продажные давления скапливаются на высоких уровнях, создавая асимметричное распределение импульса. Ближайший ключевой уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,01566, что соответствует отклонению текущей цены на -4,3%. Дальний уровень сопротивления R2 находится на 0,01571. Ниже располагается поддержка S1 на уровне 0,01554, что соответствует отклонению текущей цены на -5,0%. Центральная зона 0,01559 выступает ключевым защитным уровнем. Уровень S2 установлен на отметке 0,01547, являясь нижним тестовым уровнем для возможного снижения. Ключевые ценовые уровни сосредоточены ниже текущей цены, тогда как потенциал восходящего движения пока не имеет чётких ориентиров.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Irys потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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