Сегодняшняя цена Piggycell

Текущая цена Piggycell (PIGGY) сегодня составляет ₽ 0,01689 с изменением 1,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIGGY на RUB составляет ₽ 0,01689 за PIGGY.

На данный момент Piggycell занимает #1621 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 716,76K, при оборотном предложении 42,44M PIGGY. В течение последних 24 часов, PIGGY торговался в диапазоне от ₽ 0,01675 (минимум) до ₽ 0,01713 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 220,95880023734065476, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,6300708934382129484.

В краткосрочной перспективе PIGGY изменился на +0,05% за последний час и на -2,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 25,12K.

Рыночная информация Piggycell (PIGGY)

Место No.1621 Рыночная капитализация ₽ 716,76K₽ 716,76K ₽ 716,76K Объем (24Ч) ₽ 25,12K₽ 25,12K ₽ 25,12K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,69M₽ 1,69M ₽ 1,69M Оборотное предложение 42,44M 42,44M 42,44M Макс. предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коэффициент обращения 42,43% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Piggycell составляет ₽ 716,76K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 25,12K. Циркулируещее обращение PIGGY составляет 42,44M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,69M.