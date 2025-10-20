Текущая цена Codatta сегодня составляет 0.005592 USD. Следите за обновлениями цены XNY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XNY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Codatta сегодня составляет 0.005592 USD. Следите за обновлениями цены XNY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XNY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XNY

Информация о цене XNY

Whitepaper XNY

Официальный сайт XNY

Токеномика XNY

Прогноз цен XNY

История XNY

Руководство по покупке XNY

Конвертер валют XNY в фиат

XNY на споте

Фьючерсы XNY USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Codatta

Codatta Курс (XNY)

Текущая цена 1 XNY в USD:

$0,00559
$0,00559$0,00559
-2,95%1D
USD
График цены Codatta (XNY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:08:57 (UTC+8)

Информация о ценах Codatta (XNY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,005229
$ 0,005229$ 0,005229
Мин 24Ч
$ 0,00588
$ 0,00588$ 0,00588
Макс 24Ч

$ 0,005229
$ 0,005229$ 0,005229

$ 0,00588
$ 0,00588$ 0,00588

$ 0,028917157801932714
$ 0,028917157801932714$ 0,028917157801932714

$ 0,002007819087959233
$ 0,002007819087959233$ 0,002007819087959233

+0,03%

-2,94%

-3,17%

-3,17%

Текущая цена Codatta (XNY) составляет $ 0,005592. За последние 24 часа XNY торговался в диапазоне от $ 0,005229 до $ 0,00588, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XNY за все время составляет $ 0,028917157801932714, а минимальная – $ 0,002007819087959233.

Что касается краткосрочной динамики, XNY изменился на +0,03% за последний час, на -2,94% за 24 часа и на -3,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Codatta (XNY)

No.1016

$ 13,98M
$ 13,98M$ 13,98M

$ 89,22K
$ 89,22K$ 89,22K

$ 55,92M
$ 55,92M$ 55,92M

2,50B
2,50B 2,50B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

25,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация Codatta составляет $ 13,98M, при 24-часовом объеме торгов $ 89,22K. Циркулируещее обращение XNY составляет 2,50B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 55,92M.

История цен Codatta (XNY) в USD

Отслеживайте изменения цены Codatta за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00016992-2,94%
30 дней$ -0,002265-28,83%
60 дней$ -0,000671-10,72%
90 дней$ +0,002542+83,34%
Изменение цены Codatta сегодня

Сегодня для XNY зафиксировано изменение $ -0,00016992 (-2,94%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Codatta за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,002265 (-28,83%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Codatta за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XNY изменился на $ -0,000671 (-10,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Codatta за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,002542 (+83,34%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Codatta (XNY)?

Просмотеть страницу истории цен Codatta.

Что такое Codatta (XNY)

Codatta – это децентрализованная платформа для работы с данными, которая преобразует необработанные данные в токенизированные активы, предоставляя разработчикам ИИ доступ к высококачественным наборам данных. Благодаря поддержке XnY Network, Codatta обеспечивает превращение данных в активы, позволяя их создателям получать роялти в зависимости от использования этих данных.

Codatta доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Codatta. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XNY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Codatta в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Codatta простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Codatta (USD)

Сколько будет стоить Codatta (XNY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Codatta (XNY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Codatta.

Проверьте прогноз цены Codatta!

Токеномика Codatta (XNY)

Понимание токеномики Codatta (XNY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XNY прямо сейчас!

Как купить Codatta (XNY)

Ищете как купить Codatta? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Codatta на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XNY на местную валюту

1 Codatta (XNY) в VND
147,15348
1 Codatta (XNY) в AUD
A$0,00855576
1 Codatta (XNY) в GBP
0,004194
1 Codatta (XNY) в EUR
0,00480912
1 Codatta (XNY) в USD
$0,005592
1 Codatta (XNY) в MYR
RM0,02359824
1 Codatta (XNY) в TRY
0,23475216
1 Codatta (XNY) в JPY
¥0,849984
1 Codatta (XNY) в ARS
ARS$7,54651584
1 Codatta (XNY) в RUB
0,45418224
1 Codatta (XNY) в INR
0,49114536
1 Codatta (XNY) в IDR
Rp93,19996272
1 Codatta (XNY) в PHP
0,32774712
1 Codatta (XNY) в EGP
￡E.0,26606736
1 Codatta (XNY) в BRL
R$0,03008496
1 Codatta (XNY) в CAD
C$0,00777288
1 Codatta (XNY) в BDT
0,68267136
1 Codatta (XNY) в NGN
8,17539216
1 Codatta (XNY) в COP
$21,84375
1 Codatta (XNY) в ZAR
R.0,09685344
1 Codatta (XNY) в UAH
0,2343048
1 Codatta (XNY) в TZS
T.Sh.13,87587696
1 Codatta (XNY) в VES
Bs1,17432
1 Codatta (XNY) в CLP
$5,295624
1 Codatta (XNY) в PKR
Rs1,58275968
1 Codatta (XNY) в KZT
3,00967032
1 Codatta (XNY) в THB
฿0,18308208
1 Codatta (XNY) в TWD
NT$0,17234544
1 Codatta (XNY) в AED
د.إ0,02052264
1 Codatta (XNY) в CHF
Fr0,00441768
1 Codatta (XNY) в HKD
HK$0,04344984
1 Codatta (XNY) в AMD
֏2,1392196
1 Codatta (XNY) в MAD
.د.م0,05178192
1 Codatta (XNY) в MXN
$0,1028928
1 Codatta (XNY) в SAR
ريال0,02097
1 Codatta (XNY) в ETB
Br0,84674064
1 Codatta (XNY) в KES
KSh0,72215088
1 Codatta (XNY) в JOD
د.أ0,003964728
1 Codatta (XNY) в PLN
0,02035488
1 Codatta (XNY) в RON
лв0,02443704
1 Codatta (XNY) в SEK
kr0,05245296
1 Codatta (XNY) в BGN
лв0,00939456
1 Codatta (XNY) в HUF
Ft1,8783528
1 Codatta (XNY) в CZK
0,11720832
1 Codatta (XNY) в KWD
د.ك0,001711152
1 Codatta (XNY) в ILS
0,01839768
1 Codatta (XNY) в BOB
Bs0,03864072
1 Codatta (XNY) в AZN
0,0095064
1 Codatta (XNY) в TJS
SM0,05178192
1 Codatta (XNY) в GEL
0,0150984
1 Codatta (XNY) в AOA
Kz5,09749944
1 Codatta (XNY) в BHD
.د.ب0,002102592
1 Codatta (XNY) в BMD
$0,005592
1 Codatta (XNY) в DKK
kr0,03595656
1 Codatta (XNY) в HNL
L0,14684592
1 Codatta (XNY) в MUR
0,25454784
1 Codatta (XNY) в NAD
$0,09707712
1 Codatta (XNY) в NOK
kr0,05580816
1 Codatta (XNY) в NZD
$0,00973008
1 Codatta (XNY) в PAB
B/.0,005592
1 Codatta (XNY) в PGK
K0,0234864
1 Codatta (XNY) в QAR
ر.ق0,02035488
1 Codatta (XNY) в RSD
дин.0,56473608
1 Codatta (XNY) в UZS
soʻm67,37347848
1 Codatta (XNY) в ALL
L0,46631688
1 Codatta (XNY) в ANG
ƒ0,01000968
1 Codatta (XNY) в AWG
ƒ0,0100656
1 Codatta (XNY) в BBD
$0,011184
1 Codatta (XNY) в BAM
KM0,00939456
1 Codatta (XNY) в BIF
Fr16,490808
1 Codatta (XNY) в BND
$0,0072696
1 Codatta (XNY) в BSD
$0,005592
1 Codatta (XNY) в JMD
$0,89740416
1 Codatta (XNY) в KHR
22,548342
1 Codatta (XNY) в KMF
Fr2,371008
1 Codatta (XNY) в LAK
121,56521496
1 Codatta (XNY) в LKR
රු1,69711608
1 Codatta (XNY) в MDL
L0,09489624
1 Codatta (XNY) в MGA
Ar25,0762056
1 Codatta (XNY) в MOP
P0,044736
1 Codatta (XNY) в MVR
0,0855576
1 Codatta (XNY) в MWK
MK9,6914952
1 Codatta (XNY) в MZN
MT0,3573288
1 Codatta (XNY) в NPR
रु0,78589968
1 Codatta (XNY) в PYG
39,658464
1 Codatta (XNY) в RWF
Fr8,113992
1 Codatta (XNY) в SBD
$0,04602216
1 Codatta (XNY) в SCR
0,07644264
1 Codatta (XNY) в SRD
$0,22166688
1 Codatta (XNY) в SVC
$0,04893
1 Codatta (XNY) в SZL
L0,09707712
1 Codatta (XNY) в TMT
m0,01962792
1 Codatta (XNY) в TND
د.ت0,016429296
1 Codatta (XNY) в TTD
$0,03791376
1 Codatta (XNY) в UGX
Sh19,482528
1 Codatta (XNY) в XAF
Fr3,153888
1 Codatta (XNY) в XCD
$0,0150984
1 Codatta (XNY) в XOF
Fr3,153888
1 Codatta (XNY) в XPF
Fr0,570384
1 Codatta (XNY) в BWP
P0,0749328
1 Codatta (XNY) в BZD
$0,01123992
1 Codatta (XNY) в CVE
$0,53213472
1 Codatta (XNY) в DJF
Fr0,995376
1 Codatta (XNY) в DOP
$0,3548124
1 Codatta (XNY) в DZD
د.ج0,72930864
1 Codatta (XNY) в FJD
$0,0128616
1 Codatta (XNY) в GNF
Fr48,62244
1 Codatta (XNY) в GTQ
Q0,04283472
1 Codatta (XNY) в GYD
$1,1698464
1 Codatta (XNY) в ISK
kr0,682224

Источники Codatta

Для более глубокого понимания Codatta рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Codatta
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Codatta

Сколько стоит Codatta (XNY) на сегодня?
Актуальная цена XNY в USD – 0,005592 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XNY в USD?
Текущая цена XNY в USD составляет $ 0,005592. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Codatta?
Рыночная капитализация XNY составляет $ 13,98M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XNY?
Циркулирующее предложение XNY составляет 2,50B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XNY?
XNY достиг максимальной цены (ATH) в 0,028917157801932714 USD.
Какова была минимальная цена XNY за все время (ATL)?
XNY достиг минимальной цены (ATL) в 0,002007819087959233 USD.
Каков объем торгов XNY?
Объем торгов за последние 24 часа для XNY составляет $ 89,22K USD.
Вырастет ли XNY в цене в этом году?
XNY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XNY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:08:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Codatta (XNY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор XNY в USD

Сумма

XNY
XNY
USD
USD

1 XNY = 0,005592 USD

Торговля XNY

XNY/USDT
$0,00559
$0,00559$0,00559
-2,98%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах