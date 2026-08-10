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Текущая цена Rave сегодня составляет 0,00161543 USD. Рыночная капитализация KRAV составляет 1 379 839 USD. Отслеживайте обновления цен KRAV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Rave сегодня составляет 0,00161543 USD. Рыночная капитализация KRAV составляет 1 379 839 USD. Отслеживайте обновления цен KRAV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Rave (KRAV)

Не в листинге

Текущая цена 1 KRAV в USD:

$0,00161543
$0,00161543$0,00161543
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Rave (KRAV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:51:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Rave

Текущая цена Rave (KRAV) сегодня составляет $ 0,00161543 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KRAV на USD составляет $ 0,00161543 за KRAV.

На данный момент Rave занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 379 839, при оборотном предложении 854,16M KRAV. В течение последних 24 часов, KRAV торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,074706, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KRAV изменился на -- за последний час и на +2,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,00.

Рыночная информация Rave (KRAV)

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

$ 9,00
$ 9,00$ 9,00

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

854,16M
854,16M 854,16M

854 164 133,8607213
854 164 133,8607213 854 164 133,8607213

Текущая рыночная капитализация Rave составляет $ 1,38M, при 24-часовом объеме торгов $ 9,00. Циркулируещее обращение KRAV составляет 854,16M, а общее предложение – 854164133.8607213. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,38M.

История цен Rave в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,074706
$ 0,074706$ 0,074706

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2,77%

+2,77%

История цен Rave (KRAV) в USD

За сегодня изменение цены Rave на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Rave на USD составило $ +0,0001106070.
За последние 60 дней изменение цены Rave на USD составило $ +0,0001362440.
За последние 90 дней изменение цены Rave на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0,0001106070+6,85%
60 дней$ +0,0001362440+8,43%
90 дней----

Прогноз цены Rave

Прогноз цены Rave (KRAV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KRAV в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Rave (KRAV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Rave потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Rave достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KRAV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Rave».

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Источник Rave (KRAV)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base Ecosystem

О Rave

Чем занимается Rave?

Krav — это децентрализованная биржа криптовалютных контрактов с постоянным сроком действия.

Чем уникален Rave?

Krav — это первая децентрализованная биржа криптовалютных контрактов с постоянным сроком действия, которая позволяет трейдерам использовать любую альткоиновую монету в качестве залога для торговли BTC, при этом прибыль и убытки рассчитываются в альткоинах. Ключевые инновации включают: Обслуживание как трейдеров, так и поставщиков ликвидности (LP): трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции по биткоину (BTC), используя альткоины в качестве залога, в то время как LP зарабатывают комиссионные за транзакции, когда трейдеры корректируют свои позиции. Лимитные ордера, обеспечивающие более тонкий контроль над торговыми стратегиями и позволяющие взимать дополнительные комиссии за исполнение, что оптимизирует прибыль. Меры по снижению рисков, включая механизм финансирования, который обеспечивает баланс между длинными и короткими позициями, а также принудительную ликвидацию при достижении 90% от заложенного обеспечения для защиты пула ликвидности.

Какова история Rave?

Рынок криптовалют, оцениваемый более чем в 1 триллион долларов и насчитывающий 10 000 уникальных монет, подчеркивает разрыв между устоявшимися монетами с ясной полезностью и большинством альткоинов, лишенных значимых сценариев использования. Многие альткоины остаются неактивными, что ограничивает их ценность и универсальность. Krav решает эту проблему, вводя волатильность биткоина и эфириума в менее ликвидные альткоины, превращая их в базовые активы для контрактов с фиксированной доходностью. Это увеличивает объем торговли и полезность, создавая динамичный рынок для ранее недооцененных альткоинов.

Что дальше для Rave?

В будущем планируется ввести RWAs в качестве торговых пар, расширить пары альткоинов с BTC/ETH и внедрить поддержку нескольких блокчейнов.

Для чего можно использовать Rave?

Стейкинг токенов KRAV предлагает три типа вознаграждений: заблокированные KRAV, баллы-умножители и вознаграждения KRAV. 30% комиссий от свопов и торговли с использованием рычагов конвертируются в KRAV и распределяются среди стейкедных токенов после вычета реферальных вознаграждений и сетевых расходов. Стейкинг гарантирует защиту интересов ранних инвесторов, предотвращая размытие доли крупными игроками и обеспечивая равные возможности для всех участников. Чтобы стейкнуть токены KRAV, перейдите на сайт: https://krav.trade/dashboard/stake

Какова текущая цена Rave?

Живая цена Rave (KRAV) составляет ₽0.120873530827220080000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Rave на рынке?

В настоящее время Rave находится на 2549-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽103245582.8498297840000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов KRAV в обращении?

Количество токенов KRAV в обращении составляет 854164133.8607213 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Rave за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Rave колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Rave удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Rave достиг максимальной цены ₽5.5898293296387360000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется KRAV?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Rave?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Base Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rave

Страница обновлена: 2026-08-10 21:51:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Rave (KRAV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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