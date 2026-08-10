Чем занимается Rave?

Krav — это децентрализованная биржа криптовалютных контрактов с постоянным сроком действия.

Чем уникален Rave?

Krav — это первая децентрализованная биржа криптовалютных контрактов с постоянным сроком действия, которая позволяет трейдерам использовать любую альткоиновую монету в качестве залога для торговли BTC, при этом прибыль и убытки рассчитываются в альткоинах. Ключевые инновации включают: Обслуживание как трейдеров, так и поставщиков ликвидности (LP): трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции по биткоину (BTC), используя альткоины в качестве залога, в то время как LP зарабатывают комиссионные за транзакции, когда трейдеры корректируют свои позиции. Лимитные ордера, обеспечивающие более тонкий контроль над торговыми стратегиями и позволяющие взимать дополнительные комиссии за исполнение, что оптимизирует прибыль. Меры по снижению рисков, включая механизм финансирования, который обеспечивает баланс между длинными и короткими позициями, а также принудительную ликвидацию при достижении 90% от заложенного обеспечения для защиты пула ликвидности.

Какова история Rave?

Рынок криптовалют, оцениваемый более чем в 1 триллион долларов и насчитывающий 10 000 уникальных монет, подчеркивает разрыв между устоявшимися монетами с ясной полезностью и большинством альткоинов, лишенных значимых сценариев использования. Многие альткоины остаются неактивными, что ограничивает их ценность и универсальность. Krav решает эту проблему, вводя волатильность биткоина и эфириума в менее ликвидные альткоины, превращая их в базовые активы для контрактов с фиксированной доходностью. Это увеличивает объем торговли и полезность, создавая динамичный рынок для ранее недооцененных альткоинов.

Что дальше для Rave?

В будущем планируется ввести RWAs в качестве торговых пар, расширить пары альткоинов с BTC/ETH и внедрить поддержку нескольких блокчейнов.

Для чего можно использовать Rave?

Стейкинг токенов KRAV предлагает три типа вознаграждений: заблокированные KRAV, баллы-умножители и вознаграждения KRAV. 30% комиссий от свопов и торговли с использованием рычагов конвертируются в KRAV и распределяются среди стейкедных токенов после вычета реферальных вознаграждений и сетевых расходов. Стейкинг гарантирует защиту интересов ранних инвесторов, предотвращая размытие доли крупными игроками и обеспечивая равные возможности для всех участников. Чтобы стейкнуть токены KRAV, перейдите на сайт: https://krav.trade/dashboard/stake

Какова текущая цена Rave?

Живая цена Rave (KRAV) составляет ₽0.120873530827220080000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Rave на рынке?

В настоящее время Rave находится на 2549-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽103245582.8498297840000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов KRAV в обращении?

Количество токенов KRAV в обращении составляет 854164133.8607213 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Rave за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Rave колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Rave удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Rave достиг максимальной цены ₽5.5898293296387360000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется KRAV?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Rave?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Base Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.