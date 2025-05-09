LEARN
Brainedge – новаторская платформа онлайн-обучения, работающая на основе искусственного интеллекта и блокчейна, которая призвана изменить пространство электронного обучения, решив его критические проблемы: языковые барьеры, недостаток вовлеченности и высокие затраты на производство контента. Благодаря экосистеме, построенной на геймификации, вознаграждении токенами и передовых инструментах искусственного интеллекта, Brainedge позиционирует себя как масштабируемое, устойчивое и прибыльное решение для глобального рынка.
Название криптовалютыLEARN
МестоNo.4052
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение0
Макс. предложение1,000,000,000
Общее предложение1,000,000,000
Коэффициент обращения0%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.03843642090622913,2025-05-24
Наименьшая цена0.014906762484446296,2025-05-09
Публичный блокчейнETH
ВведениеBrainedge – новаторская платформа онлайн-обучения, работающая на основе искусственного интеллекта и блокчейна, которая призвана изменить пространство электронного обучения, решив его критические проблемы: языковые барьеры, недостаток вовлеченности и высокие затраты на производство контента. Благодаря экосистеме, построенной на геймификации, вознаграждении токенами и передовых инструментах искусственного интеллекта, Brainedge позиционирует себя как масштабируемое, устойчивое и прибыльное решение для глобального рынка.
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