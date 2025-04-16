USD1

USD1 – это цифровой актив, поддерживаемый фиатом и предназначенный для соблюдения эквивалентности 1:1 с долларом США. USD1 был запущен в апреле 2025 года World Liberty Financial (WLFI), специализирующейся на финансовых технологиях со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида, и призван упростить цифровые транзакции, обеспечив беспрепятственную взаимозаменяемость между фиатной валютой и цифровыми активами. Для обеспечения прозрачности и доверия его резервы удерживаются BitGo, Калифорнийским поставщиком услуг по хранению криптовалюты. Первоначально USD1 будет выпущен в сетях Ethereum и Binance Smart Chain (BSC), а в будущем его планируется расширить и на другие блокчейны.

Название криптовалютыUSD1

МестоNo.46

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0006%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)26.25%

Оборотное предложение2,151,591,831

Макс. предложение0

Общее предложение2,151,591,831

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.0147221909224569,2025-05-12

Наименьшая цена0.990972014891515,2025-04-16

Публичный блокчейнETH

ВведениеUSD1 – это цифровой актив, поддерживаемый фиатом и предназначенный для соблюдения эквивалентности 1:1 с долларом США. USD1 был запущен в апреле 2025 года World Liberty Financial (WLFI), специализирующейся на финансовых технологиях со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида, и призван упростить цифровые транзакции, обеспечив беспрепятственную взаимозаменяемость между фиатной валютой и цифровыми активами. Для обеспечения прозрачности и доверия его резервы удерживаются BitGo, Калифорнийским поставщиком услуг по хранению криптовалюты. Первоначально USD1 будет выпущен в сетях Ethereum и Binance Smart Chain (BSC), а в будущем его планируется расширить и на другие блокчейны.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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