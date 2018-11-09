Сегодняшняя цена BitcoinSV

Текущая цена BitcoinSV (BSV) сегодня составляет ₽ 14,5 с изменением 2,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSV на RUB составляет ₽ 14,5 за BSV.

На данный момент BitcoinSV занимает #118 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 290,62M, при оборотном предложении 20,04M BSV. В течение последних 24 часов, BSV торговался в диапазоне от ₽ 14,3 (минимум) до ₽ 15,11 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 40 559,91960075, тогда как исторический минимум составил ₽ 915,2477345498677575.

В краткосрочной перспективе BSV изменился на +0,20% за последний час и на +15,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 86,49K.

Рыночная информация BitcoinSV (BSV)

Место No.118 Рыночная капитализация ₽ 290,62M₽ 290,62M ₽ 290,62M Объем (24Ч) ₽ 86,49K₽ 86,49K ₽ 86,49K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 290,62M₽ 290,62M ₽ 290,62M Оборотное предложение 20,04M 20,04M 20,04M Общее предложение 20 042 459,375 20 042 459,375 20 042 459,375 Доля рынка 0,01% Дата выпуска 2018-11-09 00:00:00 Цена выпуска ₽ 7 284,75₽ 7 284,75 ₽ 7 284,75 Публичный блокчейн BSV

Текущая рыночная капитализация BitcoinSV составляет ₽ 290,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 86,49K. Циркулируещее обращение BSV составляет 20,04M, а общее предложение – 20042459.375. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 290,62M.