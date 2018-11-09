BitcoinSV Курс (BSV)
Текущая цена BitcoinSV (BSV) сегодня составляет ₽ 14,5 с изменением 2,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSV на RUB составляет ₽ 14,5 за BSV.
На данный момент BitcoinSV занимает #118 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 290,62M, при оборотном предложении 20,04M BSV. В течение последних 24 часов, BSV торговался в диапазоне от ₽ 14,3 (минимум) до ₽ 15,11 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 40 559,91960075, тогда как исторический минимум составил ₽ 915,2477345498677575.
В краткосрочной перспективе BSV изменился на +0,20% за последний час и на +15,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 86,49K.
No.118
0,01%
2018-11-09 00:00:00
BSV
Текущая рыночная капитализация BitcoinSV составляет ₽ 290,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 86,49K. Циркулируещее обращение BSV составляет 20,04M, а общее предложение – 20042459.375. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 290,62M.
+0,20%
-2,81%
+15,44%
+15,44%
Отслеживайте изменения цены BitcoinSV за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -34,5627
|-2,81%
|30 дней
|₽ +0,88
|+6,46%
|60 дней
|₽ +2,86
|+24,57%
|90 дней
|₽ -2,4
|-14,21%
Сегодня для BSV зафиксировано изменение ₽ -34,5627 (-2,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,88 (+6,46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BSV изменился на ₽ +2,86 (+24,57%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,4 (-14,21%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен BitcoinSV.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BitcoinSV, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BSV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
BSV_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется около уровня 14,53 доллара США. Цена находится между ключевым уровнем S1 — 14,14 доллара и центральной осью Pivot — 14,65 доллара. Текущий уровень ниже центральной линии на 0,12 доллара. Рыночная структура демонстрирует характер бокового тренда с колебаниями внутри диапазона. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу ниже центральной оси. Цены пока не смогли уверенно пробить верхний сопротивительный уровень. В целом картина сохраняет горизонтальную консолидацию. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал «покупка». Показатели EMA подтверждают наличие краткосрочной бычьей динамики. MACD образует «золотое пересечение», при этом разница между сигнальной и основной линиями расширяется. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, значения не достигают экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI указывают на рассредоточение рыночной энергии. Волатильность остаётся на низком уровне. Сужение полос Боллинджера свидетельствует о преддверии возможного изменения направления движения рынка. Силы быков и медведей временно уравновешены, отсутствуют явные факторы одностороннего тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне Pivot — 14,65 доллара, что всего на 0,12 доллара выше текущего курса. Первый целевой уровень R1 установлен на отметке 14,92 доллара, что соответствует расстоянию в 0,39 доллара от текущей цены. Далёкий уровень R2 ориентирован на 15,43 доллара. Ниже, в качестве ближайшей поддержки, выступает уровень S1 — 14,14 доллара, находящийся на расстоянии 0,39 доллара от текущего курса. Следующая поддержка S2 располагается на уровне 13,87 доллара. Расстояния между ключевыми уровнями равномерны.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена BitcoinSV потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
Для более глубокого понимания BitcoinSV рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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