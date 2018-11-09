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Текущая цена BitcoinSV сегодня составляет 14,5 RUB. Рыночная капитализация BSV составляет 290 615 660,9375 RUB. Отслеживайте обновления цен BSV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BitcoinSV сегодня составляет 14,5 RUB. Рыночная капитализация BSV составляет 290 615 660,9375 RUB. Отслеживайте обновления цен BSV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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BitcoinSV Курс (BSV)

Текущая цена 1 BSV в RUB:

₽1 195,425
₽1 195,425₽1 195,425
-2,81%1D
RUB
График цены BitcoinSV (BSV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:49:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BitcoinSV

Текущая цена BitcoinSV (BSV) сегодня составляет ₽ 14,5 с изменением 2,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSV на RUB составляет ₽ 14,5 за BSV.

На данный момент BitcoinSV занимает #118 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 290,62M, при оборотном предложении 20,04M BSV. В течение последних 24 часов, BSV торговался в диапазоне от ₽ 14,3 (минимум) до ₽ 15,11 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 40 559,91960075, тогда как исторический минимум составил ₽ 915,2477345498677575.

В краткосрочной перспективе BSV изменился на +0,20% за последний час и на +15,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 86,49K.

Рыночная информация BitcoinSV (BSV)

No.118

₽ 290,62M
₽ 290,62M₽ 290,62M

₽ 86,49K
₽ 86,49K₽ 86,49K

₽ 290,62M
₽ 290,62M₽ 290,62M

20,04M
20,04M 20,04M

20 042 459,375
20 042 459,375 20 042 459,375

0,01%

2018-11-09 00:00:00

₽ 7 284,75
₽ 7 284,75₽ 7 284,75

BSV

Текущая рыночная капитализация BitcoinSV составляет ₽ 290,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 86,49K. Циркулируещее обращение BSV составляет 20,04M, а общее предложение – 20042459.375. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 290,62M.

История цен BitcoinSV в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 14,3
₽ 14,3₽ 14,3
Мин 24Ч
₽ 15,11
₽ 15,11₽ 15,11
Макс 24Ч

₽ 14,3
₽ 14,3₽ 14,3

₽ 15,11
₽ 15,11₽ 15,11

₽ 40 559,91960075
₽ 40 559,91960075₽ 40 559,91960075

₽ 915,2477345498677575
₽ 915,2477345498677575₽ 915,2477345498677575

+0,20%

-2,81%

+15,44%

+15,44%

История цен BitcoinSV (BSV) в RUB

Отслеживайте изменения цены BitcoinSV за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -34,5627-2,81%
30 дней₽ +0,88+6,46%
60 дней₽ +2,86+24,57%
90 дней₽ -2,4-14,21%
Изменение цены BitcoinSV сегодня

Сегодня для BSV зафиксировано изменение ₽ -34,5627 (-2,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BitcoinSV за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,88 (+6,46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BitcoinSV за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BSV изменился на ₽ +2,86 (+24,57%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BitcoinSV за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,4 (-14,21%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BitcoinSV (BSV)?

Просмотеть страницу истории цен BitcoinSV.

Анализ по BitcoinSV

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BitcoinSV, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке BitcoinSV: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BSV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

BSV_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется около уровня 14,53 доллара США. Цена находится между ключевым уровнем S1 — 14,14 доллара и центральной осью Pivot — 14,65 доллара. Текущий уровень ниже центральной линии на 0,12 доллара. Рыночная структура демонстрирует характер бокового тренда с колебаниями внутри диапазона. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу ниже центральной оси. Цены пока не смогли уверенно пробить верхний сопротивительный уровень. В целом картина сохраняет горизонтальную консолидацию. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал «покупка». Показатели EMA подтверждают наличие краткосрочной бычьей динамики. MACD образует «золотое пересечение», при этом разница между сигнальной и основной линиями расширяется. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, значения не достигают экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI указывают на рассредоточение рыночной энергии. Волатильность остаётся на низком уровне. Сужение полос Боллинджера свидетельствует о преддверии возможного изменения направления движения рынка. Силы быков и медведей временно уравновешены, отсутствуют явные факторы одностороннего тренда. Ближайшее сопротивление расположено на уровне Pivot — 14,65 доллара, что всего на 0,12 доллара выше текущего курса. Первый целевой уровень R1 установлен на отметке 14,92 доллара, что соответствует расстоянию в 0,39 доллара от текущей цены. Далёкий уровень R2 ориентирован на 15,43 доллара. Ниже, в качестве ближайшей поддержки, выступает уровень S1 — 14,14 доллара, находящийся на расстоянии 0,39 доллара от текущего курса. Следующая поддержка S2 располагается на уровне 13,87 доллара. Расстояния между ключевыми уровнями равномерны.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены BitcoinSV?

Цены на BSV зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов
2. Регуляторные изменения и юридическая ясность
3. Уровень принятия технологии и реальные сценарии её использования
4. Технические разработки и обновления сети
5. Объём торгов и ликвидность
6. Корреляция с рынком биткоина
7. Охват в СМИ и общественное восприятие
8. Потоки институциональных инвестиций
9. Сложность майнинга и безопасность сети
10. Общие тенденции на рынке криптовалют

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену BitcoinSV?

Люди хотят знать текущую цену BSV по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, планирование инвестиций, а также расчет прибыли и убытков. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания цен, чтобы оценить результаты своих инвестиций и принимать стратегические решения относительно того, стоит ли удерживать или продавать свои позиции в BSV.

Прогноз цены BitcoinSV

Прогноз цены BitcoinSV (BSV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BSV в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BitcoinSV (BSV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BitcoinSV потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BitcoinSV достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BSV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BitcoinSV».

Как купить и инвестировать BitcoinSV в Россия

Готовы приступить к работе с BitcoinSV? Покупка BSV на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить BitcoinSV. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке BitcoinSV (BSV).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и BitcoinSV будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке BitcoinSV (BSV)

Что вы можете сделать с BitcoinSV

Владение BitcoinSV позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

Источники BitcoinSV

Для более глубокого понимания BitcoinSV рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт BitcoinSV
Обозреватель блоков

Категория :

Bitcoin ForkProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:49:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BitcoinSV (BSV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о BitcoinSV

BSV USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BSV с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BSV USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте BitcoinSV (BSV) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BitcoinSV в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BSV/USDT
₽1 194,6
₽1 194,6₽1 194,6
-3,01%
5.88K (USDT)

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₽2,673825₽2,673825

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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