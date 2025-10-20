Текущая цена Mavryk Network сегодня составляет 0.0434 USD. Следите за обновлениями цены MVRK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MVRK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mavryk Network сегодня составляет 0.0434 USD. Следите за обновлениями цены MVRK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MVRK прямо сейчас на MEXC.

Логотип Mavryk Network

Mavryk Network Курс (MVRK)

$0,0434
-1,58%1D
USD
График цены Mavryk Network (MVRK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:05:22 (UTC+8)

Информация о ценах Mavryk Network (MVRK) (USD)

-1,14%

-1,58%

-26,07%

-26,07%

Текущая цена Mavryk Network (MVRK) составляет $ 0,0434. За последние 24 часа MVRK торговался в диапазоне от $ 0,0429 до $ 0,0519, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MVRK за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, MVRK изменился на -1,14% за последний час, на -1,58% за 24 часа и на -26,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mavryk Network (MVRK)

$ 15,22K
$ 15,22K$ 15,22K

$ 43,40M
$ 43,40M$ 43,40M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

MAVRYK

Текущая рыночная капитализация Mavryk Network составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 15,22K. Циркулируещее обращение MVRK составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43,40M.

История цен Mavryk Network (MVRK) в USD

Отслеживайте изменения цены Mavryk Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000697-1,58%
30 дней$ -0,068-61,05%
60 дней$ +0,0184+73,60%
90 дней$ +0,0184+73,60%
Изменение цены Mavryk Network сегодня

Сегодня для MVRK зафиксировано изменение $ -0,000697 (-1,58%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Mavryk Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,068 (-61,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Mavryk Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MVRK изменился на $ +0,0184 (+73,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Mavryk Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0184 (+73,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mavryk Network (MVRK)?

Просмотеть страницу истории цен Mavryk Network.

Что такое Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network – это блокчейн нового поколения 1 уровня, обеспечивающий токенизацию активов реального мира (RWA) на сумму более 10 миллиардов долларов, с нативным токеном $MVRK в центре экосистемы.

Mavryk Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Mavryk Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MVRK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Mavryk Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Mavryk Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Mavryk Network (USD)

Сколько будет стоить Mavryk Network (MVRK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mavryk Network (MVRK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mavryk Network.

Проверьте прогноз цены Mavryk Network!

Токеномика Mavryk Network (MVRK)

Понимание токеномики Mavryk Network (MVRK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MVRK прямо сейчас!

Как купить Mavryk Network (MVRK)

Ищете как купить Mavryk Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Mavryk Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MVRK на местную валюту

Источники Mavryk Network

Для более глубокого понимания Mavryk Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Mavryk Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mavryk Network

Сколько стоит Mavryk Network (MVRK) на сегодня?
Актуальная цена MVRK в USD – 0,0434 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MVRK в USD?
Текущая цена MVRK в USD составляет $ 0,0434. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mavryk Network?
Рыночная капитализация MVRK составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MVRK?
Циркулирующее предложение MVRK составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MVRK?
MVRK достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена MVRK за все время (ATL)?
MVRK достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов MVRK?
Объем торгов за последние 24 часа для MVRK составляет $ 15,22K USD.
Вырастет ли MVRK в цене в этом году?
MVRK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MVRK для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Mavryk Network (MVRK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

