Текущая цена UCN сегодня составляет 1387.4 USD. Следите за обновлениями цены UCN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UCN прямо сейчас на MEXC.

UCN Курс (UCN)

Текущая цена 1 UCN в USD:

$1 387,32
$1 387,32$1 387,32
+0,42%1D
USD
График цены UCN (UCN) в реальном времени
Информация о ценах UCN (UCN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1 374,83
$ 1 374,83$ 1 374,83
Мин 24Ч
$ 1 388,4
$ 1 388,4$ 1 388,4
Макс 24Ч

$ 1 374,83
$ 1 374,83$ 1 374,83

$ 1 388,4
$ 1 388,4$ 1 388,4

--
----

--
----

+0,02%

+0,42%

+2,35%

+2,35%

Текущая цена UCN (UCN) составляет $ 1 387,4. За последние 24 часа UCN торговался в диапазоне от $ 1 374,83 до $ 1 388,4, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UCN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, UCN изменился на +0,02% за последний час, на +0,42% за 24 часа и на +2,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация UCN (UCN)

--
----

$ 4,39M
$ 4,39M$ 4,39M

$ 138,74M
$ 138,74M$ 138,74M

--
----

100 000
100 000 100 000

UCHAIN

Текущая рыночная капитализация UCN составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 4,39M. Циркулируещее обращение UCN составляет --, а общее предложение – 100000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 138,74M.

История цен UCN (UCN) в USD

Отслеживайте изменения цены UCN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +5,8024+0,42%
30 дней$ +787,4+131,23%
60 дней$ +787,4+131,23%
90 дней$ +787,4+131,23%
Изменение цены UCN сегодня

Сегодня для UCN зафиксировано изменение $ +5,8024 (+0,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены UCN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +787,4 (+131,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены UCN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то UCN изменился на $ +787,4 (+131,23%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены UCN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +787,4 (+131,23%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены UCN (UCN)?

Просмотеть страницу истории цен UCN.

Что такое UCN (UCN)

UCHAIN – это мощная криптовалютная экосистема, основанная на монете UCN. Наша экосистема объединяет ряд инновационных продуктов: современные криптокошельки, уникальную криптовалютную дебетовую карту, собственные маркетплейсы и многое другое. Миссия UCHAIN – создать идеальный криптовалютный продукт, чтобы изменить способ взаимодействия людей с криптовалютой по всему миру и обеспечить мгновенные трансграничные платежи в криптовалюте.

UCN доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в UCN. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга UCN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о UCN в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки UCN простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены UCN (USD)

Сколько будет стоить UCN (UCN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов UCN (UCN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для UCN.

Проверьте прогноз цены UCN!

Токеномика UCN (UCN)

Понимание токеномики UCN (UCN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UCN прямо сейчас!

Как купить UCN (UCN)

Ищете как купить UCN? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести UCN на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

UCN на местную валюту

1 UCN (UCN) в VND
36 509 431
1 UCN (UCN) в AUD
A$2 122,722
1 UCN (UCN) в GBP
1 026,676
1 UCN (UCN) в EUR
1 193,164
1 UCN (UCN) в USD
$1 387,4
1 UCN (UCN) в MYR
RM5 854,828
1 UCN (UCN) в TRY
58 243,052
1 UCN (UCN) в JPY
¥210 884,8
1 UCN (UCN) в ARS
ARS$2 022 440,728
1 UCN (UCN) в RUB
112 532,014
1 UCN (UCN) в INR
121 896,964
1 UCN (UCN) в IDR
Rp23 123 324,084
1 UCN (UCN) в PHP
81 301,64
1 UCN (UCN) в EGP
￡E.66 012,492
1 UCN (UCN) в BRL
R$7 478,086
1 UCN (UCN) в CAD
C$1 928,486
1 UCN (UCN) в BDT
169 373,792
1 UCN (UCN) в NGN
2 028 351,052
1 UCN (UCN) в COP
$5 398 442,77
1 UCN (UCN) в ZAR
R.24 099,138
1 UCN (UCN) в UAH
57 854,58
1 UCN (UCN) в TZS
T.Sh.3 442 666,612
1 UCN (UCN) в VES
Bs291 354
1 UCN (UCN) в CLP
$1 318 030
1 UCN (UCN) в PKR
Rs392 356,72
1 UCN (UCN) в KZT
746 310,208
1 UCN (UCN) в THB
฿45 478,972
1 UCN (UCN) в TWD
NT$42 731,92
1 UCN (UCN) в AED
د.إ5 091,758
1 UCN (UCN) в CHF
Fr1 096,046
1 UCN (UCN) в HKD
HK$10 780,098
1 UCN (UCN) в AMD
֏529 737,068
1 UCN (UCN) в MAD
.د.م12 805,702
1 UCN (UCN) в MXN
$25 542,034
1 UCN (UCN) в SAR
ريال5 202,75
1 UCN (UCN) в ETB
Br208 026,756
1 UCN (UCN) в KES
KSh179 238,206
1 UCN (UCN) в JOD
د.أ983,6666
1 UCN (UCN) в PLN
5 064,01
1 UCN (UCN) в RON
лв6 076,812
1 UCN (UCN) в SEK
kr13 041,56
1 UCN (UCN) в BGN
лв2 330,832
1 UCN (UCN) в HUF
Ft466 665,864
1 UCN (UCN) в CZK
29 093,778
1 UCN (UCN) в KWD
د.ك424,5444
1 UCN (UCN) в ILS
4 578,42
1 UCN (UCN) в BOB
Bs9 559,186
1 UCN (UCN) в AZN
2 358,58
1 UCN (UCN) в TJS
SM12 764,08
1 UCN (UCN) в GEL
3 745,98
1 UCN (UCN) в AOA
Kz1 264 712,218
1 UCN (UCN) в BHD
.د.ب521,6624
1 UCN (UCN) в BMD
$1 387,4
1 UCN (UCN) в DKK
kr8 934,856
1 UCN (UCN) в HNL
L36 391,502
1 UCN (UCN) в MUR
63 168,322
1 UCN (UCN) в NAD
$24 210,13
1 UCN (UCN) в NOK
kr13 860,126
1 UCN (UCN) в NZD
$2 400,202
1 UCN (UCN) в PAB
B/.1 387,4
1 UCN (UCN) в PGK
K5 827,08
1 UCN (UCN) в QAR
ر.ق5 036,262
1 UCN (UCN) в RSD
дин.140 169,022
1 UCN (UCN) в UZS
soʻm16 715 658,806
1 UCN (UCN) в ALL
L115 417,806
1 UCN (UCN) в ANG
ƒ2 483,446
1 UCN (UCN) в AWG
ƒ2 497,32
1 UCN (UCN) в BBD
$2 774,8
1 UCN (UCN) в BAM
KM2 330,832
1 UCN (UCN) в BIF
Fr4 080 343,4
1 UCN (UCN) в BND
$1 789,746
1 UCN (UCN) в BSD
$1 387,4
1 UCN (UCN) в JMD
$222 719,322
1 UCN (UCN) в KHR
5 594 343,65
1 UCN (UCN) в KMF
Fr588 257,6
1 UCN (UCN) в LAK
30 160 868,962
1 UCN (UCN) в LKR
රු420 160,216
1 UCN (UCN) в MDL
L23 613,548
1 UCN (UCN) в MGA
Ar6 193 742,072
1 UCN (UCN) в MOP
P11 085,326
1 UCN (UCN) в MVR
21 227,22
1 UCN (UCN) в MWK
MK2 400 340,74
1 UCN (UCN) в MZN
MT88 654,86
1 UCN (UCN) в NPR
रु194 499,606
1 UCN (UCN) в PYG
9 839 440,8
1 UCN (UCN) в RWF
Fr2 010 342,6
1 UCN (UCN) в SBD
$11 418,302
1 UCN (UCN) в SCR
18 965,758
1 UCN (UCN) в SRD
$54 996,536
1 UCN (UCN) в SVC
$12 112,002
1 UCN (UCN) в SZL
L24 210,13
1 UCN (UCN) в TMT
m4 869,774
1 UCN (UCN) в TND
د.ت4 073,4064
1 UCN (UCN) в TTD
$9 392,698
1 UCN (UCN) в UGX
Sh4 833 701,6
1 UCN (UCN) в XAF
Fr783 881
1 UCN (UCN) в XCD
$3 745,98
1 UCN (UCN) в XOF
Fr783 881
1 UCN (UCN) в XPF
Fr141 514,8
1 UCN (UCN) в BWP
P19 895,316
1 UCN (UCN) в BZD
$2 774,8
1 UCN (UCN) в CVE
$131 816,874
1 UCN (UCN) в DJF
Fr245 569,8
1 UCN (UCN) в DOP
$88 030,53
1 UCN (UCN) в DZD
د.ج181 041,826
1 UCN (UCN) в FJD
$3 191,02
1 UCN (UCN) в GNF
Fr12 063 443
1 UCN (UCN) в GTQ
Q10 599,736
1 UCN (UCN) в GYD
$289 758,49
1 UCN (UCN) в ISK
kr169 262,8

Источники UCN

Для более глубокого понимания UCN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт UCN
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UCN

Сколько стоит UCN (UCN) на сегодня?
Актуальная цена UCN в USD – 1 387,4 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UCN в USD?
Текущая цена UCN в USD составляет $ 1 387,4. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация UCN?
Рыночная капитализация UCN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UCN?
Циркулирующее предложение UCN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UCN?
UCN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена UCN за все время (ATL)?
UCN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов UCN?
Объем торгов за последние 24 часа для UCN составляет $ 4,39M USD.
Вырастет ли UCN в цене в этом году?
UCN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UCN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии UCN (UCN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор UCN в USD

Сумма

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1 387,4 USD

Торговля UCN

UCN/USDT
$1 387,32
$1 387,32$1 387,32
+0,42%

