Что такое Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi - первое навигационное приложение Drive to Earn (езди и зарабатывай), которое использует искусственный интеллект и камеру смартфона, чтобы избежать пробок, определяя дорожные условия (перекрытия, дорожные работы, выбоины), аварии, движение по каждой полосе, свободные места для парковки, полицейские машины и перенаправляя водителей. В приложении представлены лицензированные 3D-мобили NFT и механизм Drive to Earn, вознаграждающий пользователей за каждую пройденную милю. За последние 2 года число загрузок Atlas Navi на iOS и Android достигло 750 000, при этом более 150 000 ежедневных активных пользователей проезжают более 5 000 000 миль в день. Благодаря массовому внедрению и высокой полезности токена, Atlas Navi является одним из самых быстрорастущих WEB3-приложений, революционизирующим навигационные приложения с помощью ИИ и аппаратных технических устройств DePin.

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Atlas Navi Прогноз Цены

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