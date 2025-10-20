Текущая цена Crepe сегодня составляет 0.000073876 USD. Следите за обновлениями цены CREPE1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CREPE1 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Crepe сегодня составляет 0.000073876 USD. Следите за обновлениями цены CREPE1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CREPE1 прямо сейчас на MEXC.

Логотип Crepe

Crepe Курс (CREPE1)

Текущая цена 1 CREPE1 в USD:

$0,000073876
+10,11%1D
USD
График цены Crepe (CREPE1) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:42:33 (UTC+8)

Информация о ценах Crepe (CREPE1) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000625
Мин 24Ч
$ 0,000079
Макс 24Ч

$ 0,0000625
$ 0,000079
--
--
-4,90%

+10,11%

+95,94%

+95,94%

Текущая цена Crepe (CREPE1) составляет $ 0,000073876. За последние 24 часа CREPE1 торговался в диапазоне от $ 0,0000625 до $ 0,000079, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CREPE1 за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, CREPE1 изменился на -4,90% за последний час, на +10,11% за 24 часа и на +95,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Crepe (CREPE1)

--
$ 250,32K
$ 250,32K$ 250,32K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
--
BSC

Текущая рыночная капитализация Crepe составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 250,32K. Циркулируещее обращение CREPE1 составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Crepe (CREPE1) в USD

Отслеживайте изменения цены Crepe за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00000678309+10,11%
30 дней$ +0,000049714+205,75%
60 дней$ +0,000062819+568,13%
90 дней$ +0,000069876+1 746,90%
Изменение цены Crepe сегодня

Сегодня для CREPE1 зафиксировано изменение $ +0,00000678309 (+10,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Crepe за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,000049714 (+205,75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Crepe за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CREPE1 изменился на $ +0,000062819 (+568,13%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Crepe за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,000069876 (+1 746,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Crepe (CREPE1)?

Просмотеть страницу истории цен Crepe.

Что такое Crepe (CREPE1)

CREPE1 – это проект на базе BSC с золотыми аватарами, концепция которого выстроена в противовес CAKE.

Crepe доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Crepe. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CREPE1, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Crepe в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Crepe простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Crepe (USD)

Сколько будет стоить Crepe (CREPE1) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crepe (CREPE1) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crepe.

Проверьте прогноз цены Crepe!

Токеномика Crepe (CREPE1)

Понимание токеномики Crepe (CREPE1) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CREPE1 прямо сейчас!

Как купить Crepe (CREPE1)

Ищете как купить Crepe? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Crepe на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CREPE1 на местную валюту

Источники Crepe

Для более глубокого понимания Crepe рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crepe

Сколько стоит Crepe (CREPE1) на сегодня?
Актуальная цена CREPE1 в USD – 0,000073876 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CREPE1 в USD?
Текущая цена CREPE1 в USD составляет $ 0,000073876. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Crepe?
Рыночная капитализация CREPE1 составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CREPE1?
Циркулирующее предложение CREPE1 составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CREPE1?
CREPE1 достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена CREPE1 за все время (ATL)?
CREPE1 достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов CREPE1?
Объем торгов за последние 24 часа для CREPE1 составляет $ 250,32K USD.
Вырастет ли CREPE1 в цене в этом году?
CREPE1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CREPE1 для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

