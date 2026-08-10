Сегодняшняя цена Prosper

Текущая цена Prosper (PROSPER) сегодня составляет ₽ 0,02103 с изменением 0,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PROSPER на RUB составляет ₽ 0,02103 за PROSPER.

На данный момент Prosper занимает #1883 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,08M, при оборотном предложении 51,39M PROSPER. В течение последних 24 часов, PROSPER торговался в диапазоне от ₽ 0,02089 (минимум) до ₽ 0,02105 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 776,159457849, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,482829956498570174.

В краткосрочной перспективе PROSPER изменился на -0,10% за последний час и на +0,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 47,93K.

Рыночная информация Prosper (PROSPER)

Место No.1883 Рыночная капитализация ₽ 1,08M₽ 1,08M ₽ 1,08M Объем (24Ч) ₽ 47,93K₽ 47,93K ₽ 47,93K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,10M₽ 2,10M ₽ 2,10M Оборотное предложение 51,39M 51,39M 51,39M Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Prosper составляет ₽ 1,08M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 47,93K. Циркулируещее обращение PROSPER составляет 51,39M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,10M.