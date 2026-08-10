Сегодняшняя цена Superform

Текущая цена Superform (SUPERFORM) сегодня составляет ₽ 0.05825 с изменением 0.10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUPERFORM на RUB составляет ₽ 0.05825 за SUPERFORM.

На данный момент Superform занимает #870 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,18M, при оборотном предложении 191,88M SUPERFORM. В течение последних 24 часов, SUPERFORM торговался в диапазоне от ₽ 0.0573 (минимум) до ₽ 0.0589 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24.767253593972122962, тогда как исторический минимум составил ₽ 2.2806527763374988933.

В краткосрочной перспективе SUPERFORM изменился на -0.04% за последний час и на -8.32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,63K.

Рыночная информация Superform (SUPERFORM)

Место No.870 Рыночная капитализация ₽ 11,18M₽ 11,18M ₽ 11,18M Объем (24Ч) ₽ 53,63K₽ 53,63K ₽ 53,63K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 58.25M₽ 58.25M ₽ 58.25M Оборотное предложение 191,88M 191,88M 191,88M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 19.18% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Superform составляет ₽ 11,18M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,63K. Циркулируещее обращение SUPERFORM составляет 191,88M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 58.25M.